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Le Vietnam consolide sa coopération avec les provinces cambodgiennes du Nord-Est

Lors de son déplacement à Kratie les 21 et 22 mai, l’ambassadeur Nguyen Minh Vu et sa délégation ont été reçus par le gouverneur de la province, Var Thorn, qui leur a présenté un aperçu de la situation socio-économique locale, en mettant notamment l’accent sur le secteur minier, où opèrent actuellement 29 entreprises cambodgiennes, chinoises et vietnamiennes.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu (gauche) et le gouverneur de la province de Stung Treng, Sor Soputra. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu (gauche) et le gouverneur de la province de Stung Treng, Sor Soputra. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu, a effectué une visite de travail du 19 au 22 mai, dans les provinces cambodgiennes de Stung Treng et Kratie, afin de promouvoir la coopération entre les localités vietnamiennes et ces deux provinces cambodgiennes.

Cette visite avait également pour objectif d’examiner les activités des entreprises vietnamiennes et les conditions de vie de la communauté d’origine vietnamienne locale.

Lors de son déplacement à Kratie les 21 et 22 mai, l’ambassadeur Nguyen Minh Vu et sa délégation ont été reçus par le gouverneur de la province, Var Thorn, qui leur a présenté un aperçu de la situation socio-économique locale, en mettant notamment l’accent sur le secteur minier, où opèrent actuellement 29 entreprises cambodgiennes, chinoises et vietnamiennes.

Selon le gouverneur, les relations entre Kratie et Dong Nai se sont renforcées depuis la signature d’un protocole d’accord en février 2026 visant à consolider l’amitié, la coopération et le développement. Il a souligné que les deux parties avaient réalisé des progrès significatifs en matière de diplomatie, de coopération socioéconomique et de culture, notamment avec l’achèvement des travaux de délimitation et de bornage frontalier.

Il a ajouté que, de 2001 à la saison sèche 2025-2026, les deux parties avaient coordonné leurs efforts pour rechercher et rapatrier les restes de 1 819 soldats volontaires vietnamiens tombés au combat au Cambodge.

Var Thorn a également exprimé sa gratitude envers le Parti, l’État, l’armée et le peuple vietnamiens pour leur soutien aux projets d’infrastructure locaux, notamment dans les domaines des routes, des ponts, des écoles et des systèmes d’irrigation, ainsi que pour leur aide en faveur des ménages défavorisés.Il a exprimé son espoir d’une coopération renforcée entre les deux pays et entre Kratie et Dong Nai, tout en appelant les entreprises vietnamiens à renforcer leurs investissements dans cette province du Nord-Est.

De son côté, l’ambassadeur Nguyen Minh Vu s’est félicité du dynamisme des entreprises vietnamiennes à Kratie, notamment des projets de longue date dans le secteur du caoutchouc et des initiatives d’agriculture circulaire à grande échelle menées par THACO Agri, soulignant que ces investissements avaient contribué de manière significative à la croissance économique locale.

L'ambassadeur a remercié les autorités de Kratie pour leur soutien aux recherches, à la récupération et au rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens qui ont sacrifié leur vie lors de la lutte du Cambodge contre le régime génocidaire de Pol Pot, et a insisté sur la nécessité de poursuivre cette coopération.

Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par la province à l'Association khmère-vietnamienne locale et pour la création de conditions favorables à l'intégration des personnes d'origine vietnamienne au sein de la société cambodgienne.

Auparavant, lors de la réception de la délégation vietnamienne à Stung Treng les 19 et 20 mai, le gouverneur de cette province, Sor Soputra, avait salué le rôle de l’ambassade du Vietnam dans le renforcement des relations bilatérales et exprimé sa gratitude pour les sacrifices consentis par les soldats volontaires vietnamiens ayant contribué à renverser le régime génocidaire.

Il a indiqué que Stung Treng coopérait activement avec les autorités vietnamiennes dans l’entretien du Monument de l’amitié Cambodge-Vietnam ainsi que dans les opérations de recherche et de rapatriement des restes des soldats volontaires vietnamiens.

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L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu (gauche) et le gouverneur de la province de Kratie, Var Thorn. Photo: VNA

Présentant les atouts de la province, Sor Soputra a mis en avant la position stratégique de Stung Treng, située au confluent de quatre rivières, ainsi que l’abondance de ses ressources naturelles. Il a précisé que la province était ouverte aux investissements dans l’agriculture de haute technologie et l’écotourisme.

Il a ajouté que sa province avait renforcé sa coopération avec les localités vietnamiennes comme Gia Lai, Dong Nai, Quang Ngai et Khanh Hoa grâce à des forums d'affaires, des échanges de délégations et des accords de coopération.

L’ambassadeur Nguyen Minh Vu s'est dit confiant dans le développement continu de Stung Treng sous l'égide du Parti du peuple cambodgien et des autorités locales, tout en saluant le potentiel de la province pour des investissements agricoles modernes à grande échelle.

Au cours de son déplacement, l’ambassadeur a également rencontré les antennes de l’Association Khmer-Vietnam à Stung Treng et Kratie afin d’évoquer les questions juridiques et les difficultés rencontrées par la communauté d’origine vietnamienne.L'ambassadeur a également visité des entreprises vietnamiennes opérant dans les secteurs de l'agriculture et des mines dans les deux provinces.

S’adressant aux médias vietnamiens au Cambodge, l'ambassadeur Nguyen Minh Vu a indiqué que le Vietnam comptait actuellement environ 215 projets d’investissement au Cambodge, représentant un capital enregistré d’environ 3 milliards de dollars, ce qui fait du Vietnam le 5e investisseur étranger dans le pays.

Il a souligné que l’ambassade du Vietnam au Cambodge ainsi que l’Association des entreprises Vietnam-Cambodge avaient organisé de nombreux forums d’investissement et dialogues d’affaires afin de soutenir les entreprises vietnamiennes et de promouvoir la coopération bilatérale.

Selon l’ambassadeur, la coopération décentralisée reste un moteur essentiel du commerce bilatéral, des investissements et des liens économiques, en particulier dans les zones frontalières, contribuant à l’édification d’une frontière de paix, de stabilité et de développement partagé. -VNA

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