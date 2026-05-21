Politique

Le ministre des AE Le Hoai Trung reçoit le Groupe des ambassadeurs des pays africains au Vietnam

Le Groupe des ambassadeurs des pays africains accrédités au Vietnam ont été reçu par le ministre des AE du Vietnam, Le Hoai Trung, le 21 mai à Hanoï. 

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu, le 21 mai à Hanoï, le Groupe des ambassadeurs des pays africains accrédités au Vietnam. Photo : VNA/BNG
Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu, le 21 mai à Hanoï, le Groupe des ambassadeurs des pays africains accrédités au Vietnam. Photo : VNA/BNG

Hanoï (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu, le 21 mai à Hanoï, le Groupe des ambassadeurs des pays africains accrédités au Vietnam.

À l’occasion du 63e anniversaire de la Journée de l’Afrique (25 mai 1963 - 25 mai 2026), le chef de la diplomatie vietnamienne a adressé ses chaleureuses félicitations aux gouvernements et aux peuples africains, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté africaine vivant et travaillant au Vietnam.

Évoquant les liens historiques noués lorsque le Président Ho Chi Minh et des dirigeants africains ont participé au mouvement de lutte contre l’impérialisme, le ministre a souligné que cette histoire commune constituait le fondement des relations particulièrement étroites entre le Vietnam et les pays africains. Selon lui, cette solidarité et ce soutien mutuel se sont maintenus depuis les luttes pour l’indépendance nationale jusqu’à aujourd’hui.

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Lors de la réception. Photo : VNA/Ministèrte des Affaires étrangères


Appréciant le potentiel, la position ainsi que l’esprit de solidarité et d’unité du continent africain, Le Hoai Trung a insisté sur la nécessité de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle afin de consolider les relations entre le Vietnam et l’Afrique.

Il a proposé de rechercher ensemble des mesures concrètes pour intensifier la coopération substantielle dans des domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement, le tourisme, l’énergie, la sécurité alimentaire, la santé, les questions de sécurité non traditionnelle ainsi que la coopération dans les forums multilatéraux.

Le ministre a également appelé les deux parties à échanger sur des mécanismes de coopération efficaces, tant bilatéraux que trilatéraux, afin de partager expériences et initiatives de coopération.

Remerciant le ministre pour son accueil chaleureux, l’ambassadeur du Maroc, Jamale Chouaibi, chef du Groupe des ambassadeurs et chargés d’affaires africains au Vietnam, a félicité le Vietnam pour le succès du 14e Congrès national du Parti ainsi que des élections des députés de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires.

Il a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam ainsi que le renforcement constant de sa position internationale.

Les ambassadeurs africains ont souligné que leurs pays considéraient le Vietnam comme un partenaire fiable et un modèle de développement, tout en exprimant leur souhait d’élargir davantage la coopération dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, la santé, la transformation des minerais, le renforcement des capacités, l’éducation-formation et le tourisme.

Partageant les propositions du ministre Le Hoai Trung sur la nécessité de mécanismes de coopération efficaces, les ambassadeurs ont suggéré de perfectionner le cadre juridique et les plans d’action de coopération, accompagnés de mécanismes d’évaluation, ainsi que de créer des conditions favorables aux échanges commerciaux, aux déplacements et aux échanges entre les peuples.

Le ministre Le Hoai Trung a salué les initiatives du Groupe des ambassadeurs africains, notamment celles visant à promouvoir les négociations d’accords de libre-échange, à créer une Chambre de commerce et d’industrie africaine au Vietnam et à renforcer la coopération entre l’Union africaine et l’ASEAN.

En conclusion, le ministre s’est déclaré convaincu que le Groupe des ambassadeurs africains continuerait de jouer son rôle de passerelle efficace pour porter les relations de coopération Vietnam-Afrique à un niveau supérieur, au service des objectifs de développement des deux parties. - VNA

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#ambassadeurs des pays africains #Afrique
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