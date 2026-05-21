Politique

Hommage aux soldats volontaires vietnamiens tombés au Laos

Dans l’après-midi du 21 mai au commandement militaire de la capitale Vientiane du Laos, une cérémonie de commémoration, de remise et de rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos a solennellement lieu.

Le Comité spécial de la capitale Vientiane et le Comité spécial de la province de Ha Tinh procèdent à la remise du procès-verbal de transfert des restes des martyrs. Photo : VNA
Le Comité spécial de la capitale Vientiane et le Comité spécial de la province de Ha Tinh procèdent à la remise du procès-verbal de transfert des restes des martyrs. Photo : VNA

Vientiane (VNA) – Une cérémonie de commémoration, de remise et de rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos s’est tenue solennellement dans l’après-midi du 21 mai au commandement militaire de la capitale Vientiane du Laos.

L’événement a réuni des représentants du Parti, des autorités et du Comité spécial de la capitale Vientiane, conduits par Thavixay Mauxomphou, vice-secrétaire du Comité municipal du Parti et chef du Comité spécial de Vientiane. La délégation vietnamienne était dirigée par Nguyen Thi Nguyet, vice-présidente du Comité populaire de la province centrale de Ha Tinh et cheffe du Comité directeur 515 de la province. De nombreux cadres et soldats des forces armées de la capitale Vientiane ont également participé à la cérémonie.

À cette occasion, les autorités locales et les représentants des forces armées ont déposé des fleurs et offert de l’encens en hommage aux héros morts pour la Patrie, exprimant leur profonde reconnaissance envers ces valeureux fils du peuple vietnamien qui ont combattu et se sont sacrifiés aux côtés de l’armée et du peuple lao durant les deux guerres de résistance contre l’ennemi commun, contribuant ainsi à forger l’amitié spéciale, fidèle et exemplaire entre le Vietnam et le Laos.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Nguyen Thi Nguyet a exprimé sa profonde gratitude envers le Parti, les autorités et les habitants des villages lao qui, pendant des décennies, ont protégé et entretenu les tombes des martyrs vietnamiens. Elle a également salué l’organisation solennelle de la cérémonie avant d’accueillir officiellement les héros martyrs de retour sur leur terre natale.

Devant les restes des martyrs, les membres de la délégation de Ha Tinh ont affirmé que le sacrifice des soldats volontaires et experts vietnamiens constitue un symbole éclatant de l’esprit internationaliste du Vietnam ainsi qu’un témoignage vivant de l’amitié spéciale vietnamo-laotienne.

De son côté, Thavixay Mauxomphou a souligné que la révolution lao, hier comme aujourd’hui, bénéficie toujours du soutien précieux et inestimable du Vietnam. Il a affirmé que le peuple lao garde une profonde reconnaissance envers les soldats volontaires et experts vietnamiens tombés sur le sol lao et considère comme un devoir moral la poursuite des recherches pour retrouver leurs restes et les rapatrier au Vietnam.

Il a également insisté sur la nécessité de transmettre aux jeunes générations les valeurs de gratitude et de fidélité exprimées dans les traditions « Quand on mange un fruit, on pense à celui qui a planté l’arbre » et « Quand on boit de l’eau, on pense à la source », afin de préserver et de renforcer l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Selon le programme prévu, les restes des martyrs seront transférés le 22 mai de Vientiane vers la province de Bolykhamxay avant d’être rapatriés au Vietnam. Ils seront ensuite accueillis au cimetière des martyrs de Nam, dans la province de Ha Tinh, pour les cérémonies commémoratives et l’inhumation. - VNA

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