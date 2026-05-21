L'Oncle Hô, source d’inspiration pour les communistes grecs

Hanoi (VNA) - À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890-19 mai 2026), l’ambassade du Vietnam en Grèce a organisé le 19 mai une cérémonie commémorative en présence de représentants du Parti communiste grec, de l’ambassade de Cuba en Grèce, d’amis internationaux, de membres de la communauté vietnamienne et du personnel diplomatique vietnamien.



Dans son discours d’ouverture, l’ambassadrice Pham Thi Thu Huong a souligné que le Président Hô Chi Minh était le dirigeant de génie du Parti et du peuple vietnamiens, un héros de la libération nationale, une personnalité culturelle mondiale et un symbole éminent du patriotisme associé à l’internationalisme prolétarien.



Elle a affirmé que le Président Hô Chi Minh avait apporté d’importantes contributions théoriques et pratiques au mouvement communiste et aux luttes de libération nationale dans le monde. Son héritage ne se limite pas à l’indépendance nationale, mais comprend également un précieux patrimoine de pensée, de morale, de culture et de mode de vie, qui continue d’inspirer de nombreuses générations ainsi que les amis internationaux.



Lors du colloque organisé à cette occasion, Seretakis Nikos, responsable des relations extérieures du Parti communiste grec, a salué le rôle du Président Hô Chi Minh dans la recherche d’une voie de salut national et dans la conduite du peuple vietnamien vers la victoire dans la lutte pour l’indépendance et la défense nationale.



Selon lui, le président Hô Chi Minh n’était pas seulement un révolutionnaire éminent, mais aussi un grand internationaliste, un diplomate talentueux et une figure culturelle remarquable. Il a notamment évoqué Nhật ký trong tù (Carnet de prison), écrit dans des conditions de détention extrêmement dures. Certaines œuvres de ce recueil ont été mises en musique par le compositeur allemand Hans Werner Henze et interprétées dans plusieurs pays européens, dont la Grèce.



Il a également indiqué que le président Hô Chi Minh constituait une source d’inspiration pour les communistes grecs. La « Chanson de Hô Chi Minh », composée par une militante communiste grecque et transmise au fil des générations, témoigne de l’attachement particulier du peuple grec envers le dirigeant vietnamien.



Prenant la parole lors de l’événement, l’ambassadeur de Cuba en Grèce, Aramis Fuente Hernandez, a souligné la dimension internationale du Président Hô Chi Minh, étroitement liée à la lutte pour la libération des peuples opprimés dans le monde. Il a également rappelé les relations étroites entre le Président Hô Chi Minh et le dirigeant cubain Fidel Castro, ainsi que l’amitié spéciale unissant le Vietnam et Cuba.



De nombreux amis grecs présents à la cérémonie ont exprimé leur admiration pour la vie et l’œuvre du Président Hô Chi Minh, tout en félicitant le Vietnam pour ses réalisations récentes en matière de développement socio-économique et de politique extérieure.



Au nom de la communauté vietnamienne en Grèce, Sarantidou Foteiini Nguyen Thi Tuyet a exprimé la fierté et l’attachement profond des Vietnamiens résidant en Grèce envers le Président Hô Chi Minh.



Ces dernières années, l’ambassade du Vietnam en Grèce a coordonné avec les partenaires locaux diverses activités destinées à honorer le Président Hô Chi Minh et à mieux faire connaître sa pensée et son œuvre aux amis internationaux. En 2025, dans le cadre de la Semaine du film vietnamien en Grèce, l’ambassade a organisé une journée cinématographique consacrée au Président Hô Chi Minh et présenté un ouvrage biographique traduit en grec. Un second livre est actuellement en cours de traduction.



Par ailleurs, l’ambassade travaille avec la ville d’Edessa sur un projet d’installation d’une statue du Président Hô Chi Minh dans la bibliothèque municipale. Une exposition consacrée au Président Hô Chi Minh devrait également se tenir en juin prochain à Athènes, avec le soutien du Site mémoriel Hô Chi Minh, de l’ambassade du Vietnam en Grèce et de partenaires grecs. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà