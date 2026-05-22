Le réalisateur vietnamien Leon Lê récompensé au Festival du film d’art d’Asie 2026

Macao (Chine) - Le réalisateur vietnamien Leon Lê a remporté le prix du Meilleur réalisateur lors de la cérémonie de clôture du Festival du film d’art d’Asie (AAFF) 2026, qui s’est tenue le 21 mai dans la Région administrative spéciale de Macao (Chine). Son long-métrage Quan Ky Nam (La Taverne de Ky Nam) a séduit le jury par son esthétique visuelle, son authenticité historique et la profondeur émotionnelle de sa narration.

Placée cette année sous le thème « L’arbre de l’art est éternellement vert », l’édition 2026 de l’AAFF a rassemblé des œuvres cinématographiques provenant de 45 pays et territoires. Le Vietnam y était représenté par une sélection diversifiée de quatre films : Quan Ky Nam, Chi dâu (La Belle-sœur), Bus - Chuyen xe mot chieu (Bus - Un trajet aller simple) et le film d’animation Wolfoo va Cuoc dua tam gioi (Wolfoo et la course des trois mondes).

Invitée d’honneur de cette édition, la consule générale du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine), Lê Duc Hanh, a estimé que les événements internationaux tels que ce festival représentent des plateformes importantes permettant de présenter le cinéma vietnamien au public régional et mondial, tout en favorisant les échanges académiques et le partage d’expériences afin d’enrichir et d’élever le niveau artistique national.

Selon elle, les échanges entre les peuples, la coopération culturelle et le tourisme contribueront à renforcer la compréhension mutuelle et à consolider durablement les relations d’amitié traditionnelle et de coopération globale entre le Vietnam et la Chine.

Présente lors de la cérémonie, l’ambassadrice culturelle vietnamienne auprès de l’AAFF, Mai Thu Huyên, a exprimé sa fierté d’être invitée pour la deuxième fois au festival. En 2025, elle avait reçu un prix de la meilleure réalisatrice et productrice pour son film Doa hoa mong manh (Une fleur fragile).

Cette année, elle représentait le réalisateur Leon Lê pour recevoir le prix attribué à Quan Ky Nam. Elle a indiqué que les quatre films vietnamiens présentés avaient été retenus pour participer à la compétition officielle, tandis que « Quan Ky Nam » avait obtenu deux nominations dans les catégories du meilleur film et de la meilleure réalisation, avant de remporter finalement le prix du meilleur réalisateur.

Selon l’ambassadrice culturelle vietnamienne, les productions vietnamiennes multiplient récemment les apparitions remarquées dans plusieurs festivals régionaux et internationaux, où elles ont obtenu diverses distinctions. Cette dynamique contribue non seulement à renforcer les échanges culturels, mais aussi à affirmer progressivement la place du Vietnam sur la scène cinématographique mondiale.

Le film Quan Ky Nam se déroule dans le Sud du Vietnam des années 1980. À travers une approche réaliste et sensible, l’œuvre dépeint la vie quotidienne, les liens affectifs et les histoires d’amour simples mais profondément romantiques des habitants d’un quartier populaire, suscitant de vives émotions auprès du public. -VNA

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