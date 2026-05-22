Culture-Sports

Ouverture du Festival d’échanges culturels Hoi An – Japon 2026

Le festival propose diverses activités culturelles et artistiques : espaces culturels Vietnam–Japon, reconstitution du cortège de la princesse Ngoc Hoa et du marchand japonais Araki Sotaro, expositions, spectacles traditionnels, jeux populaires et échanges communautaires.

Un spectacle artistique lors de la cérémonie d’ouverture. Photo : phunuonline.com.vn.
Un spectacle artistique lors de la cérémonie d’ouverture. Photo : phunuonline.com.vn.

Da Nang (VNA) – La 22e édition du Festival d’échanges culturels Hoi An – Japon 2026 s’est ouverte le 22 mai à Da Nang.

Selon la vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyen Thi Anh Thi, cet événement annuel illustre les liens historiques et culturels entre le Vietnam et le Japon, forgés depuis plus de 400 ans à Hoi An, ancien port commercial international marqué par une forte présence japonaise.

Elle a souligné que la restauration du Pont couvert japonais, achevée avec le soutien d’experts japonais, ainsi que l’espace d’échanges culturels Vietnam–Japon à Hoi An, témoignent de l’amitié durable entre les deux pays.

Le festival propose diverses activités culturelles et artistiques : espaces culturels Vietnam–Japon, reconstitution du cortège de la princesse Ngoc Hoa et du marchand japonais Araki Sotaro, expositions, spectacles traditionnels, jeux populaires et échanges communautaires.

L’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a rappelé que le Japon accompagne depuis les années 1990 les efforts de préservation du patrimoine de Hoi An, notamment la restauration du Pont couvert japonais, achevée en 2024 avec le soutien de plusieurs institutions japonaises.

Des cours de japonais, ateliers de calligraphie, concours de cosplay et expositions sont également organisés dans le cadre du festival. -VNA

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