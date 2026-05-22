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Le Centre culturel Russie–Vietnam de Saint-Pétersbourg dynamise la coopération linguistique et culturelle

Créé en 2025, le Centre culturel Russie–Vietnam, situé au sein de l’Université pédagogique d’État Herzen à Saint-Pétersbourg devient au fur et à mesure une adresse de référence dans la mise en œuvre de projets de présentation, de promotion et d’échanges culturels et linguistiques entre les deux pays.

Performance de Kalinka lors du programme artistique « Hanoi - Les sons de mille ans ». Photo : VOV
Performance de Kalinka lors du programme artistique « Hanoi - Les sons de mille ans ». Photo : VOV

Hanoï (VNA) – Après près d’un an d’activité, le Centre culturel Russie–Vietnam, situé au sein de l’Université pédagogique d’État Herzen à Saint-Pétersbourg, a considérablement élargi ses domaines d’action pour devenir une adresse de référence dans la mise en œuvre de projets de présentation, de promotion et d’échanges culturels et linguistiques.

​Le 20 mai, dans le cadre d’une mission en Russie, Pham Vinh Thai, rédacteur en chef des Éditions de l’Éducation du Vietnam, a coordonné l’inauguration d’une bibliothèque éducative au sein de ce centre. Grâce à la médiation de la Commission des relations extérieures de Saint-Pétersbourg et au soutien de la Fondation pour la promotion de la coopération Russie–Vietnam « Tradition et Amitié », plus de 500 kg d’ouvrages ont été acheminés. Ce fonds documentaire comprend des livres sur l’histoire et la culture nationales, ainsi que des manuels d’apprentissage du vietnamien destinés à la fois à la diaspora et aux étudiants étrangers.

Dans le cadre de cette cérémonie de remise des livres, Pham Vinh Thai a précisé que son institution a déjà implanté huit bibliothèques similaires à l'étranger, visant à promouvoir la culture de la lecture, à aider les expatriés à maintenir leur langue maternelle et à démontrer l'excellence éditoriale vietnamienne. Il a exprimé son espoir que ce don enrichisse les activités du centre et soit particulièrement utile aux étudiants.

À cette occasion, des ouvrages précieux ont également été offerts par l'ambassade du Vietnam et divers auteurs locaux.

Pham Vinh Thai a en outre fait don de livres à la communauté vietnamienne résidant en Russie, via l'Union des associations de Vietnamiens, pour alimenter les cours de langue et les espaces de vie commune.

Le vice-recteur de l’Université Herzen, Aleksandr Strelsov, a souligné que ce centre a apporté un souffle nouveau, dynamique et positif à la vie quotidienne de l’établissement. L’enseignement du vietnamien y est désormais renforcé, attirant davantage d’étudiants, tandis que la bibliothèque universitaire s’enrichit et que l’établissement commence lui-même à publier en vietnamien. Il s’est dit convaincu que cette structure deviendra une composante essentielle de cette prestigieuse université russe, consolidant ainsi les liens d’amitié entre les deux peuples.

De son côté, la directrice du centre, Tatyana Arseneva, a dit que que son institution vient de voir le jour en l’an dernier. Au-delà de la simple diffusion linguistique, le centre ambitionne de transformer l'intérêt culturel des jeunes Russes en de véritables projets professionnels liés au Vietnam.

Lors de la Semaine de la culture vietnamienne en Russie, le centre a organisé le festival « Toucher l’âme vietnamienne à travers chaque page », avec la participation de personnalités telles que l’écrivain Nguyen Quang Thieu et le poète-journaliste Nguyen Huu Viet. Cet événement, mêlant débats littéraires et performances artistiques traditionnelles, a permis de transmettre les valeurs fondamentales de la culture vietnamienne à un public passionné, favorisant ainsi une compréhension mutuelle plus profonde entre les deux nations.- VNA

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#Centre culturel Russie–Vietnam #Centre culturel #Russie–Vietnam
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