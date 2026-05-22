Société

La FAO considère toujours le Vietnam comme un partenaire important dans la région

L’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyen Phuong Anh, a présenté ses lettres de créance et entre officiellement en fonction comme représentante permanente du Vietnam auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) le 21 mai au siège de cette organisation à Rome. 

L’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyen Phuong Anh, présente ses lettres de créance et entre officiellement en fonction comme représentante permanente du Vietnam auprès de la FAO. Photo : VNA.
L’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyen Phuong Anh, présente ses lettres de créance et entre officiellement en fonction comme représentante permanente du Vietnam auprès de la FAO. Photo : VNA.

Rome (VNA) - Le 21 mai, au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome, l’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyen Phuong Anh, a remis ses lettres de créance au directeur général de la FAO, Qu Dongyu, marquant ainsi le début officiel de sa mission en tant que Représentante permanente du Vietnam auprès de l’organisation.

Lors de la réception qui a suivi la cérémonie, le directeur général Qu Dongyu a félicité l’ambassadrice pour sa nomination et a salué les réalisations socio-économiques remarquables du Vietnam, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté et du développement rural durable. Il a rappelé que la FAO considère le Vietnam comme un partenaire de premier plan dans la région, mettant en avant ses expériences en matière de développement agricole, notamment à travers les modèles de coopération tripartite en Afrique et le programme national "À chaque commune, son produit" (OCOP).

Le chef de la FAO a suggéré que le Vietnam continue de partager ses expériences et de diffuser ses modèles de réussite auprès d'autres pays et régions, tout en renforçant la coopération dans la transformation des systèmes alimentaires durables, l’agriculture verte et l’adaptation au changement climatique.

Qu Dongyu a également rappelé ses impressions positives lors de sa rencontre avec le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, au siège de la FAO en avril dernier, ainsi que ses précédentes visites au Vietnam. Il s'est réjoui d'avoir accueilli un haut dirigeant vietnamien à la FAO après de nombreuses années, y voyant un jalon crucial témoignant de l'importance que le Vietnam accorde à sa coopération avec l'organisation.

Pour sa part, l’ambassadrice Nguyen Phuong Anh a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance à sa coopération durable et efficace avec la FAO, tout en exprimant sa gratitude pour le soutien de l'organisation au secteur agricole vietnamien durant des décennies.

La diplomate a émis le souhait que la FAO poursuive son accompagnement dans la restructuration agricole, le développement de l'agriculture verte et durable, la transformation numérique, la sécurité alimentaire, la mise en œuvre de l'approche "Une seule santé" (One Health) et la réponse au changement climatique.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination afin d’optimiser les programmes et projets de coopération existants. Elles ont également décidé d’élargir leur partenariat dans les domaines de l’agriculture durable, de l’innovation, de la transformation des systèmes alimentaires et de la coopération Sud-Sud, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et au développement durable aux niveaux régional et mondial.- VNA

#FAO #ambassadrice du Vietnam en Italie #Nguyen Phuong Anh
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