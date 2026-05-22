Vers une standardisation du lexique franco-vietnamien dans l’édition

La traduction joue un rôle clé dans le partage des savoirs et le dialogue entre les cultures. Au Vietnam, la littérature française est bien implantée, tandis que les sciences humaines et sociales restent peu représentées, freinées par le manque de terminologie spécialisée et de traducteurs qualifiés.

Les ouvrages traduits jouent un rôle essentiel dans la diffusion des connaissances et le rapprochement des cultures. Au Vietnam, si la littérature française occupe une place importante sur le marché de l’édition, les sciences humaines et sociales restent encore peu représentées.

Bien que le nombre d’ouvrages français publiés au Vietnam soit en constante augmentation, le marché demeure largement dominé par la littérature et les livres jeunesse. En revanche, les ouvrages en sciences humaines et sociales, tels que l’histoire, la sociologie ou la philosophie, restent encore relativement rares dans les librairies vietnamiennes.

Afin de renforcer les capacités de traduction dans ce domaine, l’Institut français du Vietnam a lancé le projet FEF-R, réunissant pendant un an jeunes traducteurs, chercheurs, experts, universités et maisons d’édition françaises et vietnamiennes.

L’absence d’uniformité dans les traductions constitue également un obstacle majeur pour les lecteurs et les chercheurs. Dans ce contexte, la publication de l’ouvrage " Lexique des sciences humaines - Personne et société" par Nha Nam est considérée comme une ressource importante pour la traduction, la recherche et l’enseignement au Vietnam. -VNA

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