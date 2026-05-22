Les Vietnamiens privilégient des destinations authentiques pour l’été 2026

Hanoi (VNA) - Alors que la saison estivale 2026 approche, les voyageurs vietnamiens manifestent un intérêt croissant pour des destinations combinant nature, patrimoine culturel et quête d’authenticité. Selon les dernières données publiées par la plateforme de voyage numérique Agoda, les tendances de cette année révèlent une préférence marquée pour des lieux encore peu fréquentés, qu’il s’agisse d’îles préservées, de régions montagneuses ou de centres culturels riches en histoire.

Parmi les destinations domestiques émergentes les plus recherchées figurent Ly Son, Mai Châu, Mang Den, Ninh Binh ou encore Tây Ninh. Ces localités illustrent l’évolution des attentes des touristes vietnamiens, désormais davantage tournés vers des expériences immersives, personnalisées et proches de la nature.

L’île de Ly Son, province de Quang Ngai, arrive en tête du classement des destinations nationales en forte progression. Réputée pour ses eaux cristallines, ses paysages volcaniques spectaculaires et ses récifs coralliens colorés, elle attire les visiteurs en quête d’une alternative plus paisible aux stations balnéaires déjà très fréquentées du pays. Son atmosphère sereine et son environnement encore relativement préservé renforcent son attractivité auprès des amateurs de tourisme durable et d’expériences authentiques.

De son côté, Ninh Binh continue d’enregistrer une hausse régulière des recherches touristiques grâce à la combinaison harmonieuse entre patrimoine naturel et richesse culturelle. Les sites emblématiques de Hoa Lu et de Tam Côc–Bich Dong séduisent par leurs formations karstiques, leurs grottes naturelles et leurs cours d’eau sinueux. La province bénéficie également de la renommée du complexe paysager de Trang An, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, consolidant ainsi sa position parmi les destinations culturelles majeures du Vietnam.

Mai Châu, région montagneuse relevant désormais de la province de Phu Tho, confirme également son attractivité auprès des voyageurs en quête de tranquillité et de paysages verdoyants. Facilement accessible depuis Hanoï, la localité séduit par ses rizières en terrasses, ses villages traditionnels sur pilotis et la richesse culturelle des minorités ethniques. Elle apparaît de plus en plus comme une alternative aux destinations montagneuses plus développées.

Autre destination en plein essor, Mang Den, également connue sous le nom de Kon Von Kle, illustre l’intérêt croissant pour les hauts plateaux du Centre. Grâce à son climat tempéré, ses forêts de pins et son atmosphère paisible, cette région attire des voyageurs en quête de détente et de nature préservée. Comparée par certains à une version plus calme de Da Lat, elle gagne en visibilité dans les recherches touristiques de l’année.

Dans le sud du pays, Tây Ninh poursuit également sa montée en popularité. Située à proximité de Hô Chi Minh-Ville, la province bénéficie du développement de ses infrastructures touristiques et de l’attractivité du complexe spirituel de la montagne Ba Den, qui accueille chaque année un nombre croissant de pèlerins et de visiteurs.

Le complexe spirituel de la montagne Ba Den, province de Tây Ninh

Selon Vu Ngoc Lâm, directeur national de Agoda Vietnam, les voyageurs vietnamiens recherchent désormais des destinations offrant « des expériences plus profondes et davantage adaptées aux préférences individuelles ». Il souligne que les tendances estivales de 2026 reflètent un attrait pour des lieux réunissant paysages naturels, héritage culturel et esprit de découverte.

Parallèlement au dynamisme du tourisme intérieur, les données de la plateforme montrent également un intérêt soutenu pour plusieurs destinations internationales. L’île de Cebu, aux Philippines, enregistre la plus forte progression des recherches grâce à ses plages tropicales, ses activités de plongée et ses circuits interinsulaires.

D’autres destinations étrangères connaissent également une hausse notable d’intérêt, à l’image de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan (Chine), appréciée pour ses marchés nocturnes et son atmosphère portuaire, ou encore de Barcelone, en Espagne, prisée pour son architecture méditerranéenne, sa culture et son rayonnement sportif.

Au Japon, Fujikawaguchiko attire les voyageurs désireux d’admirer le mont Fuji dans un cadre plus calme, loin des grandes métropoles. Enfin, Istanbul séduit de plus en plus de touristes vietnamiens en rasion de son riche patrimoine historique, de sa position entre deux continents et de la simplification récente des procédures d’e-visa mises en place par la Turquie.-VNA

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