Culture-Sports

Propriété intellectuelle : protéger les créateurs et la culture

La propriété intellectuelle devient un enjeu majeur de la vie culturelle au Vietnam dans le contexte d’une expansion numérique fulgurante, la propriété intellectuelle. 

Propriété intellectuelle : protéger les créateurs et la culture


Hanoï (VNA) - Dans le contexte d’une expansion numérique fulgurante, la propriété intellectuelle devient un enjeu majeur de la vie culturelle au Vietnam. Les produits culturels tels que la musique, le cinéma, les livres, les programmes télévisés, les œuvres d’art ou les contenus numériques ne sont pas seulement des valeurs spirituelles, mais constituent également des actifs créatifs d’une importance économique considérable.

Cependant, avec l’explosion des réseaux sociaux et des plateformes en ligne, les violations des droits de propriété intellectuelle se multiplient de manière sophistiquée et incontrôlable, portant gravement atteinte aux auteurs, aux artistes ainsi qu’à l’environnement créatif national. Selon le Professeur associé Dr Bui Hoai Son, membre de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, le piratage numérique est devenu un problème lancinant. Autrefois liées aux supports physiques, les infractions migrent désormais vers le cyberespace, caractérisées par une rapidité et un anonymat accrus.

Dans le secteur du septième art, des œuvres comme « Bố già » (Le Parrain) ont été illégalement diffusées sur de multiples sites web moins de 24 heures après leur sortie officielle sur la plateforme payante Galaxy Play, entraînant d'importantes pertes financières et dégradant l'expérience des spectateurs.

Le secteur musical subit des pressions similaires. De nombreuses chansons sont exploitées sans autorisation dans des publicités ou lors de diffusions en direct. Cette situation découle notamment d’une perception erronée selon laquelle les contenus en ligne seraient gratuits. L’affaire Mây Sài Gòn est emblématique : bien qu’ayant obtenu une autorisation pour organiser un spectacle, cette entité a ensuite produit, modifié et diffusé des enregistrements sur YouTube sans l’accord des auteurs originaux. Outre la musique, le secteur de l’édition fait face au partage illicite de fichiers PDF. Certains ouvrages sont scannés intégralement puis publiés gratuitement sur les réseaux sociaux dès leur parution. Selon Tran Hoang, directeur du Département du droit d'auteur, dans l'ère de l'intelligence artificielle, le droit d'auteur constitue l'infrastructure essentielle de l'économie créative. Les violations, motivées par le profit publicitaire ou une conscience publique limitée, nécessitent une coopération internationale accrue. Au-delà des pertes matérielles, ces pratiques instaurent un environnement culturel irrespectueux des valeurs intellectuelles, affectant la moralité sociale et le respect des droits d'autrui chez les jeunes.

Pour remédier à cette situation, le gouvernement a promulgué la Dépêche n°38/CĐ-TTg, lançant une campagne nationale de contrôle. Parallèlement, le Département du droit d'auteur a exigé des acteurs de l’audiovisuel, de la presse et de l’édition l'utilisation de logiciels sous licence et le respect strict des droits d'auteur et des droits connexes.

Un tournant décisif a été marqué le 16 mai 2026, lorsque le ministère de la Sécurité publique a annoncé la mise en examen de sept individus impliqués dans cinq affaires pénales. Des entités telles que BH Media, Lululola Entertainment, 1900 Group, Mây Sài Gòn et le Centre Giong ca de doi sont accusées d’avoir enregistré, édité et diffusé des contenus musicaux sur YouTube sans autorisation ni paiement des redevances dues aux auteurs et aux titulaires de droits concernés. Ces mesures répressives sans précédent témoignent de la volonté ferme de l’État de protéger l’intégrité de la création vietnamienne, afin de garantir l’équité pour les créateurs et d’assurer le développement durable de la culture nationale pour les générations futures.-VNA

source
#propriété intellectuelle #vie culturelle
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Une vague de sites non autorisés de films, de bandes dessinées et de musique a été fermée ces dernières semaines. Photo: VietnamPlus

Le Vietnam muscle sa lutte contre la violation de la propriété intellectuelle

Selon les experts, la protection du droit d’auteur à l’ère numérique ne peut plus reposer uniquement sur une application manuelle. Elle exige des technologies intégrées telles que les systèmes de reconnaissance de contenu, l’empreinte numérique, les outils de retrait rapide, la traçabilité des sources, le contrôle de la publicité et la surveillance financière.

La société Yen Huong présente des solutions pour lutter contre la contrefaçon et le piratage. Photo : VNA

Renforcer la lutte contre la fraude commerciale et les atteintes à la propriété intellectuelle

Les fraudes commerciales et la contrefaçon deviennent de plus en plus complexes et difficiles à contrôler, menaçant à la fois la santé des consommateurs, la réputation des entreprises légitimes et la transparence du marché. Réunis le 16 mai à Ho Chi Minh-Ville, experts, responsables et représentants d’entreprises ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre autorités, acteurs économiques et consommateurs afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre les produits contrefaits et les atteintes à la propriété intellectuelle à l’ère numérique.

Robots humanoïdes VinMotion, un produit de Vingroup. Photo : journal Tiên Phong

La propriété intellectuelle, pilier de la puissance nationale

Pour la première fois, les questions liées à l’intelligence artificielle (IA) et à l’exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle sont intégrées dans la loi, ouvrant de nombreuses opportunités et transformant progressivement les actifs intellectuels en un nouveau moteur de croissance.

Voir plus

La cérémonie de remise du Prix pour les enfants Dê Mèn aura lieu le 22 mai, à 16h30, au Musée des beaux-arts du Vietnam, 66 rue Nguyên Thai Hoc, à Hanoï. Photo: VNA

Le Prix Dê Mèn contribue à diffuser la vitalité de la littérature et des arts pour enfants

Pour sa septième édition, le Prix pour les enfants Dê Mèn (Le grillon) réaffirme son ouverture en s’affranchissant des frontières traditionnelles de la littérature. La présence de la comédie musicale « Phep mau cua Kurt » (Le miracle de Kurt), de la série animée Wolfoo et d’un écosystème créatif numérique parmi les dix finalistes témoigne de l’engagement croissant du prix envers la création contemporaine et de son expansion au théâtre, au cinéma, à l’animation et aux plateformes numériques.

Affiche de l’exposition. Photo: ecoleartuccle.be

Art et émotions : le Vietnam à l’honneur en Belgique

À Bruxelles, 33 artistes belges présentent une exposition collective inspirée par leur voyage au Vietnam, mêlant peintures, photos et installations pour rendre hommage à la richesse culturelle du pays tout en alertant sur les effets de la montée des eaux.

439 équipes d’Asie inscrites à l’Asian Hackathon for Green Future 2026. Photo: Université VinUni

439 équipes d’Asie inscrites à l’Asian Hackathon for Green Future 2026

L’Asian Hackathon for Green Future 2026 enregistre 439 équipes inscrites, réunissant 1 439 candidats de 22 pays et territoires. L’événement, axé sur des solutions technologiques pour un avenir durable, place le Vietnam en tête des inscriptions et met en lumière l’engagement interdisciplinaire des jeunes innovateurs asiatiques.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, s'exprime au séminaire. Photo: VNA

Le patrimoine vietnamien à l’honneur au cœur de Washington

Le séminaire constitue une étape concrète vers la création d’un partenariat durable entre les institutions culturelles vietnamiennes et le Musée national d’art asiatique de la Smithsonian Institution (NMAA), notamment dans les domaines de la recherche, de la formation et de l’organisation de futures expositions.

Des délégués vietnamiens et thaïlandais à la célébration. Photo : VNA

Des échanges amicaux Vietnam–Thaïlande organisées à Ho Chi Minh-Ville

Le Vietnam et la Thaïlande ont célébré à Ho Chi Minh-Ville plusieurs événements marquant l’amitié et la coopération entre les deux pays, notamment le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh. Ces activités témoignent du renforcement du partenariat stratégique global entre Bangkok et Hanoï.

Les organisateurs remettent des prix individuels aux athlètes participant aux Championnats nationaux de triathlon des clubs 2026. (Photo : VNA)

Le triathlon vietnamien confirme son essor à Tam Chuc 2026

La Coupe d'Asie de triathlon 2026 – Tam Chuc et les Championnats nationaux des clubs de triathlon ont attiré près de 400 athlètes de 31 pays et 13 localités à travers le pays, les concurrents participant à des épreuves de triathlon, de duathlon et d'aquathlon dans de multiples catégories masculines et féminines.

Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, le hat xoan (chant printanier) est interprété les deux premiers mois du calendrier lunaire, dans la province de Phu Tho (Nord). Photo: VNA

La culture populaire, «mine d’or» des industries culturelles

Dans le contexte du Vietnam qui n’a pas encore développé de marques fortes dans l’industrie culturelle telles que Hollywood aux États-Unis ou la vague K-pop en République de Corée, la culture folklorique est une ressource importante pour créer une identité unique et une compétitivité pour les industries culturelles vietnamiennes

Ouverture du Festival du village de Sen 2026. Photo: VNA

Ouverture du Festival du village de Sen 2026 à Nghê An

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, le Festival du village de Sen 2026 s’est ouvert le 18 mai dans la province de Nghê An, avec une série d’activités culturelles et commémoratives mettant à l’honneur l’héritage du héros de la libération nationale et les valeurs culturelles de sa terre natale.