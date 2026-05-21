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Festival gastronomique de Da Nang 2026 : une symphonie culinaire au bord de la mer

Le Comité populaire de la ville de Da Nang a officiellement inauguré, dans la soirée du 21 mai au parc de la Mer Orientale, le Festival gastronomique de Da Nang 2026,

La vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyen Thi Anh Thi, s’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture du Festival. Photo : VNA
La vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyen Thi Anh Thi, s’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture du Festival. Photo : VNA

Da Nang (VNA) – Le Comité populaire de la ville de Da Nang a officiellement inauguré, dans la soirée du 21 mai au parc de la Mer Orientale, le Festival gastronomique de Da Nang 2026, un grand événement touristique et gastronomique destiné à promouvoir la culture, les habitants et l’identité locale à travers une série d’expériences culinaires originales.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyen Thi Anh Thi, a indiqué que ce festival constituait l’un des temps forts de la saison touristique estivale 2026 et concrétisait la stratégie visant à faire de Da Nang une destination majeure des festivals, des événements et de la gastronomie en Asie.

Selon elle, la gastronomie ne se limite pas à la dégustation de plats, mais reflète également la mémoire, la culture et l’âme de chaque région.

À Da Nang, chaque saveur raconte l’histoire des habitants du Centre, réputés pour leur simplicité et leur hospitalité, ainsi que celle des villages de métiers traditionnels, des sorties en mer et du mode de vie local transmis de génération en génération.

Organisé du 20 au 24 mai au parc de la Mer Orientale, sur la place balnéaire de Tam Thanh et dans plusieurs autres lieux de la ville, le festival propose une expérience multisensorielle associant gastronomie, arts, culture et technologies.

Le point d’orgue de la soirée d’ouverture a été un spectacle artistique élaboré mêlant musique, jeux de lumière, performances scéniques et mises en scène culinaires retraçant l’histoire et le développement de la culture gastronomique du Quang.

La cérémonie d’allumage du feu au bord de la plage a marqué le lancement officiel des activités du festival, prévues pendant cinq jours.

Auparavant, dans l’après-midi du 20 mai, le défilé intitulé « Les saveurs de Da Nang » a réuni plus de 70 vendeurs ambulants, recréant l’atmosphère des anciennes rues vietnamiennes et présentant les spécialités culinaires du Quang, du Vietnam et de plusieurs pays étrangers aux habitants et aux visiteurs.

Dans le cadre du festival, l’espace « Quintessence culinaire du Quang » rassemble plus de 200 stands de gastronomie locale, régionale et internationale, proposant notamment des spécialités telles que le mi Quang, les bánh xèo, le cao lầu, les galettes de riz roulées au porc ainsi que diverses spécialités de fruits de mer du Centre.

Outre la dégustation de mets, les visiteurs peuvent participer à des ateliers culinaires, découvrir les métiers traditionnels, prendre part à des jeux populaires et à diverses activités interactives dans l’espace « Expérience de la quintessence du Quang ».

Cette édition met également l’accent sur l’application des technologies numériques dans la promotion touristique à travers la Carte numérique de la gastronomie de Da Nang – ShopeeFood, permettant aux visiteurs de découvrir les principales adresses culinaires de la ville.

Par ailleurs, plusieurs activités artistiques et de divertissement sont prévues dans les prochains jours, notamment la Soirée du festival de la bière le 23 mai et le Concert ShopeeFood le 24 mai, avec la participation de nombreux jeunes artistes.

Selon les organisateurs, le Festival gastronomique de Da Nang 2026 ne constitue pas seulement une vitrine de la gastronomie locale, mais aussi une importante opération de relance touristique, contribuant à promouvoir l’image d’une ville dynamique, créative et riche en identité culturelle auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers. - VNA

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#Festival gastronomique de Da Nang
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