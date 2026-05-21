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La République de Corée lance la « Saison sud-coréenne 2026 » au Vietnam

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée a annoncé le 20 mai l'organisation de la « Saison sud-coréenne 2026 » au Vietnam et en Thaïlande afin de promouvoir la culture sud-coréenne en Asie du Sud-Est.

Un spectacle de« Saison sud-coréenne ».
Un spectacle de« Saison sud-coréenne ».


Séoul, 21 mai (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée a annoncé le 20 mai l'organisation de la « Saison sud-coréenne 2026 » au Vietnam et en Thaïlande afin de promouvoir la culture sud-coréenne en Asie du Sud-Est.

La « Saison sud-coréenne » est un projet culturel annuel lancé par la République de Corée dans les pays présentant un fort potentiel pour accueillir la vague coréenne (Hallyu). Le programme comprend des spectacles, des expositions temporaires et divers événements culturels organisés tout au long de l'année en collaboration avec les organismes concernés.

L'édition de cette année s'appuiera sur des étapes institutionnelles majeures, notamment le déménagement et la réouverture du Centre culturel sud-coréen en Thaïlande et le 20e anniversaire du centre culturel au Vietnam.

Le programme débute ce mois-ci avec une tournée de la compagnie de ballet Yoon Byul, qui présentera « Gat », une production réinterprétant les coiffes traditionnelles sud-coréennes à travers la danse classique occidentale. Le spectacle est prévu le 23 mai à Bangkok avant de se déplacer à Hanoï le 27 mai.

À l'automne, l'initiative s'orientera vers une programmation plus moderne avec le « K-Live Festival » en octobre, qui, selon les organisateurs, proposera des performances collaboratives d'artistes des trois pays. En novembre, l'Orchestre symphonique national du Vietnam s'associera à SM Classics pour interpréter des versions classiques de tubes K-pop à Hanoï. L'année se conclura par des expositions multimédias consacrées au folklore coréen, notamment une présentation de l'exposition « Le Dieu Tigre brille » du Musée national du folklore de République de Corée au Musée d'ethnologie du Vietnam.

Outre les manifestations artistiques soutenues par l'État, le ministère de la Culture collabore avec divers organismes publics et privés pour organiser des événements interactifs de plus petite envergure. Au programme : des présentations de la K-beauty et du design, du théâtre musical traditionnel, des ateliers culinaires autour du kimchi et des pâtes fermentées, ainsi qu'une semaine « K-Game » à Hanoï destinée à répondre aux besoins du marché du jeu vidéo en pleine expansion dans la région.

« La saison sud-coréenne 2026 sera l’occasion d’approfondir la communication culturelle avec la Thaïlande et le Vietnam, nos principaux partenaires en Asie du Sud-Est », a déclaré Kim Hyun-jun, directeur de la politique culturelle internationale du ministère, dans un communiqué. - VNA

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#Saison sud-coréenne 2026
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