Multimedia

Podcast

Actualité de la semaine : Le Vietnam passe au biocarburant E10 dès juin 2026

À partir de juin 2026, le Vietnam franchira une nouvelle étape dans sa transition énergétique avec la généralisation du biocarburant E10.

Suivez VietnamPlus
Actualité de la semaine : Le Vietnam passe au biocarburant E10 dès juin 2026
0:00 / 0:00
0:00

Vitesse1x

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 15 au 21 mai 2026 :

Le dirigeant To Lam lance une nouvelle étape pour Dong Nai.

Le village natal de Hô Chi Minh célèbre le Festival du Lotus.

Le Vietnam passe à l’essence E10 dès juin 2026.

Une nouvelle passerelle technologique entre le Vietnam et la France.

Le Vietnam simplifie les formalités pour les étrangers et les hébergeurs.

Croissance vietnamienne : la Banque mondiale reste confiante malgré les risques mondiaux./.

#podcast de la VNA

Transition verte

Vietnam - Nouvelle ère

Récents Podcasts

Actualité de la semaine : Naufrage d’un bateau touristique à Ha Long

Actualité de la semaine : Naufrage d’un bateau touristique à Ha Long

Le Vinh Xanh 58, immatriculé QN-7105, a quitté le port international de passagers de Ha Long, dans le district de Bai Chay, vers 13h30 le 19 juillet avec 49 personnes à bord, dont 46 passagers et trois membres d’équipage. Le bateau a été frappé par un violent orage près de la grotte Dâu Gô, qui l’a fait chavirer en quelques minutes, précipitant tous les passagers dans une mer houleuse.

Écouter