Actualité de la semaine : Le Vietnam passe au biocarburant E10 dès juin 2026

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 15 au 21 mai 2026 :

Le dirigeant To Lam lance une nouvelle étape pour Dong Nai.

Le village natal de Hô Chi Minh célèbre le Festival du Lotus.

Le Vietnam passe à l’essence E10 dès juin 2026.

Une nouvelle passerelle technologique entre le Vietnam et la France.

Le Vietnam simplifie les formalités pour les étrangers et les hébergeurs.

Croissance vietnamienne : la Banque mondiale reste confiante malgré les risques mondiaux./.