Tourisme

À Dà Nang, excursion autour du thé au sommet de Son Trà après Bill Gates

Cette initiative, inspirée par l’engouement suscité par le voyage du milliardaire américain à Dà Nang en mars 2024, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour diversifier l’offre écotouristique de Dà Nang et créer de nouvelles expériences en pleine nature pour les visiteurs sur la péninsule de Son Trà.

Photo: danviet.vn
Photo: danviet.vn

Dà Nang (VNA) - La ville côtière de Dà Nang, dans le Centre du pays, se prépare à lancer un projet pilote de tourisme autour du thé au pic de Ban Co, sur la péninsule de Son Tra, suite à un regain d’intérêt des visiteurs après la visite du milliardaire Bill Gates sur le site début 2024.

Le comité de gestion de la péninsule de Son Trà et des plages touristiques de Dà Nang a annoncé mardi 19 mai qu’il invitait les entreprises, les organisations et les particuliers à participer à un projet pilote de dégustation de thé au pic de Ban Co, considérée comme le «toit» de la plus grande ville du Centre.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour diversifier l’offre écotouristique de Dà Nang et créer de nouvelles expériences en pleine nature pour les visiteurs sur la péninsule.

Selon les autorités locales, ce programme devrait contribuer au développement de services touristiques haut de gamme axés sur la nature et les loisirs.

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Le pic de Ban Co est une destination populaire auprès des touristes, notamment des jeunes voyageurs, lors de leurs visites à Dà Nang. Photo: VNA

La dégustation de thé est conçue pour offrir aux visiteurs un cadre paisible et relaxant au cœur d’un paysage montagneux, et s’adresse aux voyageurs en quête de repos et de panoramas exceptionnels.

Les entreprises des secteurs du tourisme, de la culture et de la gastronomie sont encouragées à développer des concepts en accord avec la stratégie de tourisme durable de la ville. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mai.

Cette initiative a été inspirée par l’engouement suscité par le voyage de Bill Gates à Dà Nang en mars 2024. Lors de son séjour, le milliardaire américain a visité la péninsule de Son Trà et a savouré un thé au pic de Ban Co.

Les dégustations auront lieu au lever et au coucher du soleil, sous réserve de modifications en fonction des conditions météorologiques. L’espace dédié au thé sera situé près de la statue de la fée jouant aux échecs, un lieu emblématique du pic de Ban Co.

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Dà Nang vue du pic de Ban Co. Photo: VNA

Situé à près de 700 mètres d’altitude et à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Dà Nang, le pic de Ban Co est une destination prisée pour ses panoramas exceptionnels sur la ville, le littoral et la péninsule de Son Trà.

Outre une vue époustouflante sur Dà Nang, la plage de My Khê, les forêts, la mer, les ponts enjambant la rivière Hàn, Ban Co accueille un échiquier et son unique joueur, le deuxième protagoniste étant vous-même.

La légende raconte qu’il y a fort longtemps, un immortel descendit sur Terre. En voyageant vers la péninsule de Son Tra, il fut subjugué par la beauté sereine des lieux. Il fit apparaître comme par magie un échiquier au sommet d’une montagne pour se détendre et méditer. Ce fut alors que Śakra (Indra), une divinité virtuose des échecs, passa par là et lui demanda conseil. Les deux se livrèrent à une joute intellectuelle qui dura plusieurs jours sans arriver à conclure la partie.

Un jour, les sons joyeux des fées descendant sur Terre depuis la plage voisine (aujourd’hui appelée plage de Tiên Sa), en contrebas, distrayèrent le dieu Śakra, le poussant à commettre une erreur fatale. Furieux, il s’empara de l’échiquier et le jeta dans les eaux. L’immortel victorieux retourna dans son palais céleste, tandis que son rival demeura là, silencieux près de l’échiquier de pierre, tentant en vain de résoudre cette situation inextricable.

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Le pic de Ban Co, situé à près de 700 mètres d'altitude sur la péninsule de Son Trà à Da Nang, est célèbre pour sa statue et son échiquier géant. Photo: Internet

Intrigués par cette histoire mystérieuse, les habitants érigèrent une statue du dieu Śakra, dans la posture de celui qui réfléchit à ses prochains mouvements (et aux vôtres !) sur un échiquier sculpté dans la roche, au sommet de la montagne. Le pic prit alors le nom de Ban Co (Pic de l’Échiquier), et la mer, celui de Tiên Sa.

En effet, la figure de Śakra, connue dans la culture vietnamienne sous le nom de Dê Thich, incarne l’essence du génie stratégique. L’expression "cao co nhu Dê Thich" (habile aux échecs comme Śakra) est utilisée pour louer l’intelligence stratégique et la ruse exceptionnelle de quelqu’un, dépassant le simple cadre du jeu. Le célèbre adage populaire «co cao Dê Thich châp đôi xe» signifie littéralement : «Aux échecs, l’immense talent de Dê Thich lui permet de concéder deux tours d’avance».

La statue en pierre de l’immortel jouant aux échecs est un incontournable qui attire les touristes. Avec son expression pensive et sa posture face à la mer, la statue dégage une beauté contemplative, idéale pour prendre des photos ou simplement s’asseoir et observer sereinement les brises.

Au lever ou au coucher du soleil, Ban Co est propice aux réflexions, aux rêveries et inspire de belles photos. Du pic de Ban Co, Dà Nang offre un panorama charmant et pittoresque, parsemé d’immeubles commerciaux imposants, de ponts emblématiques et de bateaux de pêche glissant doucement sur la mer, un véritable tableau vivant d’harmonie entre nature et ville. – VNA

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