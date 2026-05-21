À Hô Chi Minh-Ville, un premier quartier inaugure un indice pour mesurer le bonheur

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le quartier de Thu Duc, à Hô Chi Minh-Ville (Sud), est devenu la première localité du Vietnam à mesurer la qualité de vie et la confiance des habitants envers la gouvernance locale grâce à un ensemble d’indicateurs scientiques du bonheur.



Le quartier a récemment mis en place le cadre de critères «Quartier heureux de Thu Duc», qui évalue le bien-être des résidents selon trois dimensions : les conditions matérielles, le bien-être mental et la conscience du public, au moyen de dix critères et cinquante indicateurs détaillés.



Cette initiative est considérée comme une mesure novatrice en matière de gouvernance locale, visant à placer la satisfaction et la qualité de vie des citoyens au cœur de l’élaboration des politiques et de la planification du développement.



Longtemps considéré comme un concept abstrait et subjectif, le bonheur est désormais traduit en indicateurs mesurables, étroitement liés au quotidien et aux conditions de vie des habitants.



Pour élaborer cet ensemble de critères, le quartier de Thu Duc a collaboré avec l’Institut d’études du développement de Hô Chi Minh-Ville afin de mener une vaste recherche s’appuyant sur des modèles internationaux de mesure du bonheur et des enquêtes sociologiques locales.



Ce processus a inclus des consultations publiques, des enquêtes sociales approfondies, des séminaires et des échanges avec des universitaires, des chercheurs et des représentants de l’administration locale.



L’étude a notamment permis de recueillir plus de 6.000 réponses, un volume de données exceptionnellement important pour une unité administrative de niveau arrondissement, garantissant ainsi une grande fiabilité statistique et une forte utilité pratique.



Mai Huu Quyêt, secrétaire du Comité du Parti du quartier de Thu Duc, a déclaré que ce cadre ne reposait pas sur une volonté administrative subjective, mais découlait des besoins et aspirations réels des habitants des 52 zones résidentielles du quartier.



Les premiers résultats de l’enquête sont encourageants. Les habitants ont évalué leur niveau de bonheur à 8,41 sur 10 en moyenne, tandis que la moyenne des 50 indicateurs a atteint 7,07 points. La catégorie la mieux notée est celle de la sensibilisation et de la confiance sociale, avec un score de 7,74 points.



Selon les experts, ces résultats témoignent de l’optimisme et de la confiance de la population quant aux perspectives de développement du quartier de Thu Duc, de Hô Chi Minh-Ville et du pays dans son ensemble.

Le Centre de services administratifs publics du quartier de Thu Duc est la première unité de Hô Chi Minh-Ville à introduire des robots pour assister les citoyens. Photo : VNA

La Dr Nguyên Thi Hâu, secrétaire générale de l’Association des sciences historiques de Hô Chi Minh-Ville, a qualifié le projet d’effort remarquable pour appliquer une approche de la gouvernance urbaine centrée sur les citoyens.



Elle a souligné que l’intégration de facteurs tels que le bien-être mental, la confiance sociale, la cohésion communautaire et le sentiment de bonheur des habitants dans les évaluations du développement local représentait une évolution positive par rapport aux indicateurs économiques et d’infrastructures traditionnels.



Plus important encore, ce cadre permet aux autorités d’identifier des problèmes urbains plus profonds, notamment la pression psychologique, le lien social, le sentiment d’appartenance et le stress latent qui émergent lors d’une urbanisation rapide.



Mai Huu Quyêt a déclaré que chaque quartier présentant des faiblesses dans certains indicateurs bénéficierait d’un soutien et de mesures d’intervention ciblés.



L’un des atouts majeurs de ce cadre réside dans la mise en place d’un mécanisme de retour d’information participatif. Au lieu d’imposer des objectifs administratifs de manière verticale, le système permet aux autorités de mieux appréhender les besoins et priorités réels des habitants.



Pham Binh An, directeur adjoint de l’Institut d’études du développement de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que les résultats de l’enquête révélaient un fort optimisme au sein de la population, malgré les difficultés économiques persistantes.



Il a ajouté que le succès de ce modèle pilote pourrait ouvrir la voie à l’élaboration d’un indice de bonheur à l’échelle de la ville. Il a toutefois souligné que les indicateurs devraient être adaptés avec souplesse aux différentes localités plutôt qu’appliqués uniformément à l’ensemble de la ville.



Selon les responsables locaux, les habitants ont participé activement à la campagne d’enquête, partageant ouvertement leurs commentaires positifs et leurs préoccupations concernant les parcs publics, les écoles et les équipements collectifs.



L’initiative a également fait évoluer la perception du public. Nombre d’habitants considéraient initialement l’enquête comme une simple formalité administrative.



Cependant, leur engagement s’est accru après que les responsables locaux en ont expliqué clairement l’objectif et ont encouragé des réponses sincères. Avec le slogan « Thu Duc – Bonheur – Compassion – Développement », le quartier vise à affirmer que le bonheur ne doit pas rester un slogan symbolique mais devenir un aspect mesurable et constamment amélioré de la vie quotidienne. – VNA