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L’OMS reconnaît les efforts du Vietnam dans la lutte contre le tabagisme

À l’occasion de la 79ᵉ Assemblée mondiale de la Santé (WHA79), organisée du 18 au 22 mai à Genève, le Vietnam a été salué par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour ses résultats dans la prévention et la lutte contre les méfaits du tabac. À travers cette participation, le pays a également réaffirmé son engagement en faveur du renforcement des systèmes de santé, de la sécurité sanitaire mondiale et de la coopération internationale face aux défis sanitaires croissants tels que les maladies émergentes, le changement climatique et les maladies non transmissibles.

Photo: VNA
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Genève (VNA) – Du 18 au 22 mai à Genève, une délégation du ministère vietnamien de la Santé, conduite par le vice-ministre permanent Vu Manh Ha, a participé à la 79ᵉ Assemblée mondiale de la Santé (WHA79).

​À cette occasion, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a remis un certificat au Vietnam, saluant ses contributions et ses résultats en matière de prévention et de lutte contre les méfaits du tabac. Cette reconnaissance internationale met en lumière les efforts du pays dans l’élaboration de politiques publiques, le renforcement du cadre juridique, la sensibilisation de la population et la mise en œuvre de programmes de lutte antitabac.

​Lors de la séance plénière, le vice-ministre Vu Manh Ha a souligné l’importance du renforcement de la coopération internationale face aux défis sanitaires mondiaux croissants, notamment les maladies émergentes, le changement climatique et les maladies non transmissibles. Selon lui, la santé mondiale ne peut plus être considérée comme une question propre à chaque pays, mais nécessite une solidarité et une action collective de la communauté internationale.

​Le responsable vietnamien a mis en avant trois priorités majeures. La première concerne le renforcement des soins de santé primaires et des systèmes de santé de proximité, afin de garantir un accès équitable à des services médicaux de qualité pour l’ensemble de la population, en particulier dans les zones reculées, dans la perspective d’une couverture sanitaire universelle.

La deuxième priorité porte sur la sécurité sanitaire mondiale, à travers la construction d’un système de santé plus équitable, fondé sur le partage des responsabilités, la transparence des données et un accès équitable aux vaccins, médicaments et produits médicaux, conformément à l’esprit de l’Accord de l’OMS sur les pandémies.

​La troisième priorité concerne l’adaptation du système de santé aux impacts du changement climatique. Le Vietnam accélère actuellement la transformation de son système de santé afin de réduire les risques liés au climat et souhaite poursuivre la coopération internationale dans ce domaine.

​Le vice-ministre a également affirmé que « reformuler le système de santé mondial » signifiait non seulement réformer les cadres juridiques, mais aussi changer les approches, en passant d’une réaction passive à une prévention proactive, et de la compétition à la coopération.

​En marge de l’Assemblée, la délégation vietnamienne a rencontré des responsables des ministères de la Santé de plusieurs pays, dont Cuba, la Malaisie, le Laos et le Japon, ainsi que des représentants d’ONG et d’entreprises, afin de renforcer la coopération dans les domaines de santé d’intérêt commun. -VNA

#OMS #Vietnam #lutte contre le tabagisme
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