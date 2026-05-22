Politique

Visite officielle de Tô Lâm en Thaïlande : un nouveau cap pour le Partenariat stratégique global

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) afin de souligner la portée historique de la prochaine visite officielle de Tô Lâm en Thaïlande ainsi que les perspectives du Partenariat stratégique global entre les deux nations.

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

Bangkok (VNA) - À l’invitation du Premier ministre du Royaume de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang, effectuera une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai 2026.

À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) afin de souligner la portée historique de cet événement ainsi que les perspectives du Partenariat stratégique global entre les deux nations.

Selon l’ambassadeur, cette visite revêt un caractère exceptionnel à plusieurs égards, s'agissant de la toute première fois qu'un dirigeant occupant simultanément les fonctions de secrétaire général et de président de la République se rend en Thaïlande. Intervenant après le succès du 14e Congrès national du Parti et coïncidant avec le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, ce déplacement permettra aux hauts dirigeants de dresser le bilan d'un demi-siècle de coopération. Il a précisé que cet événement est destiné à ouvrir de nouvelles opportunités et à créer un élan vigoureux pour porter les relations bilatérales à un niveau de développement plus élevé, plus efficace et plus profond, au bénéfice des deux peuples et pour la paix, la coopération et le développement régional et mondial.

Le diplomate a rappelé que depuis l'adhésion du Vietnam à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), les liens bilatéraux n'ont cessé de se renforcer pour aboutir à l'établissement officiel du Partenariat stratégique global en mai 2025.

Sur le plan politique, il a souligné que le pilier fondamental réside dans la confiance mutuelle consolidée par des échanges réguliers, sincères et francs entre les plus hautes autorités. Les deux pays disposent de 10 mécanismes de coopération et de dialogue couvrant la diplomatie, la défense, la sécurité et l'économie, complétés par plus de 20 paires de localités liées par des protocoles d'accord.

Abordant le volet économique, l'ambassadeur a qualifié la coopération de point saillant majeur, la Thaïlande figurant parmi les premiers partenaires du Vietnam à l'échelle mondiale. En matière d'investissement, elle occupe le 8e rang avec plus de 15 milliards de dollars injectés dans près de 800 projets. Concernant les échanges commerciaux, bien que l'objectif soit fixé à 25 milliards de dollars, le volume bilatéral a déjà atteint plus de 22 milliards de dollars l'an dernier, marquant une progression notable de 10 % en un an.

Le secteur du tourisme et les échanges entre les peuples constituent également un volet remarquable, avec plus d’un million de flux de visiteurs touristiques entre les deux pays, favorisant une meilleure compréhension culturelle mutuelle et l’émergence de nouvelles opportunités de partenariat, parallèlement à une coopération régulière dans l’éducation, les sciences, les technologies et les sports.

Lors de cette visite, Tô Lâm aura des rencontres avec les hauts dirigeants thaïlandais, ce jetant ainsi les bases solides d’une collaboration accrue entre les institutions étatiques et les citoyens, a annoncé le diplomate. Il a également mis en avant la dimension économique de cette visite, précisant que des rencontres entre les entreprises vietnamiennes et thaïlandaises seront organisées pour explorer des opportunités d'investissement et de commerce.

Par ailleurs, le dirigeant vietnamien rencontrera la communauté des expatriés, forte de plus de 100 000 personnes, qu’il a décrite comme un pont d’amitié symbolique et essentiel.

Enfin, l’ambassadeur a annoncé que les deux pays prévoient de dévoiler le logo du 50e anniversaire des relations diplomatiques, de trouver des mesures concrètes pour approfondir les relations bilatérales dans 10,20 et 50 ans, notamment à travers un programme d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global. Ce programme s’articulera autour de la stratégie des « Trois Connexions », incluant la connexion des chaînes d’approvisionnement, la connexion entre les citoyens et les entreprises, ainsi que la connexion des objectifs de développement durable. - VNA

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#Vietnam-Thaïlande #visite de To Lam
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