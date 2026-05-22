Culture-Sports

Les échanges culturels entre Hanoï et Moscou, levier du renforcement des relations bilatérales

Le 21 mai au soir, dans le cadre des activités de diplomatie culturelle internationale, le Comité populaire de Hanoï et les autorités de la capitale russe ont inauguré à Moscou le programme artistique et l’exposition des « Journées culturelles de Hanoï à Moscou 2026 ».

Une danse russe au programme artistique « Journées culturelles de Hanoï à Moscou 2026 ». Photo: VNA
Une danse russe au programme artistique « Journées culturelles de Hanoï à Moscou 2026 ». Photo: VNA

Moscou (VNA) – Dans le cadre des activités de diplomatie culturelle internationale, le Comité populaire de Hanoï et les autorités de la capitale russe ont inauguré le 21 mai au soir à Moscou, un programme artistique et d'exposition des « Journées culturelles de Hanoï à Moscou 2026 ».

L’événement a réuni Phung Thi Hong Ha, vice-secrétaire du Comité du Parti de Hanoï et présidente du Conseil populaire municipal, Vyacheslav Manuilov, directeur adjoint du Département des relations extérieures et de la coopération internationale de Moscou, des représentants de l’ambassade du Vietnam en Russie, ainsi que de nombreux Vietnamiens résidant en Russie, des amis russes et des habitants de Moscou.

Dans son discours, Mme Phung Thi Hong Ha a souligné que cette série d’activités visait à promouvoir auprès du public russe et international l’image d’un Hanoï millénaire, à la fois traditionnel, profond, dynamique et créatif. Elle a exprimé l’espoir que cet événement contribue à renforcer davantage les relations stratégiques entre les deux capitales et les deux pays.

De son côté, Vyacheslav Manuilov a salué le succès des « Journées de Moscou à Hanoï 2025 », estimant que les « Journées culturelles de Hanoï à Moscou 2026 » s’inscrivaient dans la continuité de cette coopération fructueuse entre les deux capitales.

​Dans le cadre de cet événement, l’exposition intitulée « Van Mieu-Quoc Tu Giam – première Université du Vietnam (1076-2026) » a retracé l’histoire de l’éducation nationale vietnamienne et mis en valeur le patrimoine culturel de Hanoï. Le public a également pu découvrir des objets artisanaux traditionnels, dont une réplique du tambour de bronze de Dong Son, ainsi que diverses activités culturelles interactives.

​​Elena Pyltsina, chercheuse principale au Centre d'études sur le Vietnam et l'ASEAN de l'Institut d'Extrême-Orient de l'Académie des sciences de Russie, a déclaré aux correspondants de l'Agence vietnamienne d'Information que l'exposition avait permis aux visiteurs russes, en particulier aux jeunes, de mieux comprendre la richesse des traditions culturelles vietnamiennes et le dynamisme de son secteur créatif.

Arina et Nastia, deux jeunes Moscovites, se sont dites impressionnées par cette immersion dans la culture vietnamienne, qualifiant les activités de fascinantes et agréables.

Le programme artistique, intitulé « Hanoï – Échos de mille ans », mêlait tradition et modernité à travers des performances d'artistes hanoïens de renom. Le public a pu apprécier des formes d'art vietnamiennes emblématiques telles que le chant cérémoniel ca tru, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, ainsi que le chant xâm et les spectacles de cheo et de châu van.

​Des instruments traditionnels tels que la cithare monocorde (dan bau), la flûte de bambou et le luth lunaire (dan nguyet) étaient également à l'honneur, aux côtés de pièces musicales contemporaines reflétant le dynamisme et la créativité du Hanoï d'aujourd'hui.

L'artiste du peuple Thu Huyen, directrice du Théâtre Cheo de Hanoï, a déclaré que ce programme permettait aux artistes hanoïens de faire découvrir au public moscovite le patrimoine culturel millénaire de la capitale, tout en contribuant aux efforts du Vietnam pour promouvoir sa culture à l'international, conformément à la résolution n° 80-NQ/TW du Burequ politique relative au développement de la culture vietnamienne.

« Journées culturelles de Hanoï à Moscou 2026 » a contribué à approfondir l'amitié de longue date entre le Vietnam et la Russie, tout en créant de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et des échanges entre les peuples, renforçant ainsi les liens entre les deux capitales et les deux nations. -VNA

#Vietnam #Russe #des « Journées culturelles de Hanoï à Moscou 2026 »
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Les visiteurs au stand du Vietnam à la 11e « Journée du Vietnam à MGIMO »: Photo: VNA

L’empreinte du Vietnam au MGIMO, berceau de la formation diplomatique russe

La 11e « Journée du Vietnam à MGIMO » a rassemblé à Moscou des étudiants et chercheurs autour d’un programme mêlant échanges académiques et valorisation culturelle, illustrant un Vietnam moderne et dynamique, tout en renforçant les liens d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Russie.

Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense (droite) et le ministre russe de la Défense, Andrey Belousov. Photo: VNA

Hanoï et Moscou consolident leur partenariat stratégique dans le domaine de la défense

Saluant le développement heureux de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral qui lie leurs deux nations, le général Phan Van Giang a souligné que les accords importants conclus par les hauts dirigeants des deux parties avaient créé une forte impulsion pour promouvoir et approfondir davantage la coopération dans tous les domaines, dont la défense demeure l'un des piliers fondamentaux.

Photo de groupe des délégués des deux pays. Photo : VNA

Moscou, Hanoï et Ho Chi Minh-Ville renforcent leur coopération

Les échanges ont porté principalement sur le partage d’expériences en matière de construction, de gestion, d’exploitation et sur les possibilités de coopération dans le développement des systèmes de métro dans les deux plus grandes villes du Vietnam.

Le général Luong Tam Quang (droite) et Nikolaï Patrouchev, conseiller du président russe Vladimir Poutine et président du Conseil maritime de Russie. Photo: VNA

Hanoï et Moscou intensifient leur collaboration dans la sécurité et la technologie

Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique global avec la Russie et souhaite les renforcer davantage, a affirmé le ministre de la Sécurité publique, le général Luong Tam Quang, en recevant le 19 septembre à Hanoï Nikolaï Patrouchev, conseiller du président russe Vladimir Poutine et président du Conseil maritime de Russie, en visite de travail au Vietnam.

Voir plus

La cérémonie de remise du Prix pour les enfants Dê Mèn aura lieu le 22 mai, à 16h30, au Musée des beaux-arts du Vietnam, 66 rue Nguyên Thai Hoc, à Hanoï. Photo: VNA

Le Prix Dê Mèn contribue à diffuser la vitalité de la littérature et des arts pour enfants

Pour sa septième édition, le Prix pour les enfants Dê Mèn (Le grillon) réaffirme son ouverture en s’affranchissant des frontières traditionnelles de la littérature. La présence de la comédie musicale « Phep mau cua Kurt » (Le miracle de Kurt), de la série animée Wolfoo et d’un écosystème créatif numérique parmi les dix finalistes témoigne de l’engagement croissant du prix envers la création contemporaine et de son expansion au théâtre, au cinéma, à l’animation et aux plateformes numériques.

Affiche de l’exposition. Photo: ecoleartuccle.be

Art et émotions : le Vietnam à l’honneur en Belgique

À Bruxelles, 33 artistes belges présentent une exposition collective inspirée par leur voyage au Vietnam, mêlant peintures, photos et installations pour rendre hommage à la richesse culturelle du pays tout en alertant sur les effets de la montée des eaux.

439 équipes d’Asie inscrites à l’Asian Hackathon for Green Future 2026. Photo: Université VinUni

439 équipes d’Asie inscrites à l’Asian Hackathon for Green Future 2026

L’Asian Hackathon for Green Future 2026 enregistre 439 équipes inscrites, réunissant 1 439 candidats de 22 pays et territoires. L’événement, axé sur des solutions technologiques pour un avenir durable, place le Vietnam en tête des inscriptions et met en lumière l’engagement interdisciplinaire des jeunes innovateurs asiatiques.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, s'exprime au séminaire. Photo: VNA

Le patrimoine vietnamien à l’honneur au cœur de Washington

Le séminaire constitue une étape concrète vers la création d’un partenariat durable entre les institutions culturelles vietnamiennes et le Musée national d’art asiatique de la Smithsonian Institution (NMAA), notamment dans les domaines de la recherche, de la formation et de l’organisation de futures expositions.

Des délégués vietnamiens et thaïlandais à la célébration. Photo : VNA

Des échanges amicaux Vietnam–Thaïlande organisées à Ho Chi Minh-Ville

Le Vietnam et la Thaïlande ont célébré à Ho Chi Minh-Ville plusieurs événements marquant l’amitié et la coopération entre les deux pays, notamment le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh. Ces activités témoignent du renforcement du partenariat stratégique global entre Bangkok et Hanoï.

Les organisateurs remettent des prix individuels aux athlètes participant aux Championnats nationaux de triathlon des clubs 2026. (Photo : VNA)

Le triathlon vietnamien confirme son essor à Tam Chuc 2026

La Coupe d'Asie de triathlon 2026 – Tam Chuc et les Championnats nationaux des clubs de triathlon ont attiré près de 400 athlètes de 31 pays et 13 localités à travers le pays, les concurrents participant à des épreuves de triathlon, de duathlon et d'aquathlon dans de multiples catégories masculines et féminines.

Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, le hat xoan (chant printanier) est interprété les deux premiers mois du calendrier lunaire, dans la province de Phu Tho (Nord). Photo: VNA

La culture populaire, «mine d’or» des industries culturelles

Dans le contexte du Vietnam qui n’a pas encore développé de marques fortes dans l’industrie culturelle telles que Hollywood aux États-Unis ou la vague K-pop en République de Corée, la culture folklorique est une ressource importante pour créer une identité unique et une compétitivité pour les industries culturelles vietnamiennes

Ouverture du Festival du village de Sen 2026. Photo: VNA

Ouverture du Festival du village de Sen 2026 à Nghê An

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, le Festival du village de Sen 2026 s’est ouvert le 18 mai dans la province de Nghê An, avec une série d’activités culturelles et commémoratives mettant à l’honneur l’héritage du héros de la libération nationale et les valeurs culturelles de sa terre natale.