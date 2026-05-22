Les échanges culturels entre Hanoï et Moscou, levier du renforcement des relations bilatérales

Moscou (VNA) – Dans le cadre des activités de diplomatie culturelle internationale, le Comité populaire de Hanoï et les autorités de la capitale russe ont inauguré le 21 mai au soir à Moscou, un programme artistique et d'exposition des « Journées culturelles de Hanoï à Moscou 2026 ».

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L’événement a réuni Phung Thi Hong Ha, vice-secrétaire du Comité du Parti de Hanoï et présidente du Conseil populaire municipal, Vyacheslav Manuilov, directeur adjoint du Département des relations extérieures et de la coopération internationale de Moscou, des représentants de l’ambassade du Vietnam en Russie, ainsi que de nombreux Vietnamiens résidant en Russie, des amis russes et des habitants de Moscou.

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Dans son discours, Mme Phung Thi Hong Ha a souligné que cette série d’activités visait à promouvoir auprès du public russe et international l’image d’un Hanoï millénaire, à la fois traditionnel, profond, dynamique et créatif. Elle a exprimé l’espoir que cet événement contribue à renforcer davantage les relations stratégiques entre les deux capitales et les deux pays.

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De son côté, Vyacheslav Manuilov a salué le succès des « Journées de Moscou à Hanoï 2025 », estimant que les « Journées culturelles de Hanoï à Moscou 2026 » s’inscrivaient dans la continuité de cette coopération fructueuse entre les deux capitales.

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​Dans le cadre de cet événement, l’exposition intitulée « Van Mieu-Quoc Tu Giam – première Université du Vietnam (1076-2026) » a retracé l’histoire de l’éducation nationale vietnamienne et mis en valeur le patrimoine culturel de Hanoï. Le public a également pu découvrir des objets artisanaux traditionnels, dont une réplique du tambour de bronze de Dong Son, ainsi que diverses activités culturelles interactives.

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​​Elena Pyltsina, chercheuse principale au Centre d'études sur le Vietnam et l'ASEAN de l'Institut d'Extrême-Orient de l'Académie des sciences de Russie, a déclaré aux correspondants de l'Agence vietnamienne d'Information que l'exposition avait permis aux visiteurs russes, en particulier aux jeunes, de mieux comprendre la richesse des traditions culturelles vietnamiennes et le dynamisme de son secteur créatif.

Arina et Nastia, deux jeunes Moscovites, se sont dites impressionnées par cette immersion dans la culture vietnamienne, qualifiant les activités de fascinantes et agréables.

Le programme artistique, intitulé « Hanoï – Échos de mille ans », mêlait tradition et modernité à travers des performances d'artistes hanoïens de renom. Le public a pu apprécier des formes d'art vietnamiennes emblématiques telles que le chant cérémoniel ca tru, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, ainsi que le chant xâm et les spectacles de cheo et de châu van.

​Des instruments traditionnels tels que la cithare monocorde (dan bau), la flûte de bambou et le luth lunaire (dan nguyet) étaient également à l'honneur, aux côtés de pièces musicales contemporaines reflétant le dynamisme et la créativité du Hanoï d'aujourd'hui.

L'artiste du peuple Thu Huyen, directrice du Théâtre Cheo de Hanoï, a déclaré que ce programme permettait aux artistes hanoïens de faire découvrir au public moscovite le patrimoine culturel millénaire de la capitale, tout en contribuant aux efforts du Vietnam pour promouvoir sa culture à l'international, conformément à la résolution n° 80-NQ/TW du Burequ politique relative au développement de la culture vietnamienne.

« Journées culturelles de Hanoï à Moscou 2026 » a contribué à approfondir l'amitié de longue date entre le Vietnam et la Russie, tout en créant de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et des échanges entre les peuples, renforçant ainsi les liens entre les deux capitales et les deux nations. -VNA

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