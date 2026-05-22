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Le Prix Dê Mèn contribue à diffuser la vitalité de la littérature et des arts pour enfants

Pour sa septième édition, le Prix pour les enfants Dê Mèn (Le grillon) réaffirme son ouverture en s’affranchissant des frontières traditionnelles de la littérature. La présence de la comédie musicale « Phep mau cua Kurt » (Le miracle de Kurt), de la série animée Wolfoo et d’un écosystème créatif numérique parmi les dix finalistes témoigne de l’engagement croissant du prix envers la création contemporaine et de son expansion au théâtre, au cinéma, à l’animation et aux plateformes numériques.

La cérémonie de remise du Prix pour les enfants Dê Mèn aura lieu le 22 mai, à 16h30, au Musée des beaux-arts du Vietnam, 66 rue Nguyên Thai Hoc, à Hanoï. Photo: VNA
La cérémonie de remise du Prix pour les enfants Dê Mèn aura lieu le 22 mai, à 16h30, au Musée des beaux-arts du Vietnam, 66 rue Nguyên Thai Hoc, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Entamant leur septième édition en 2026, le Prix pour les enfants Dê Mèn (Le grillon), créé par le journal "Thê Thao & Van Hoa" (Sports et Culture) de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), confirme le dynamisme et la notoriété de ce prix prestigieux dans le paysage littéraire et artistique vietnamien.

Tout en maintenant un haut niveau d’exigence professionnelle, cette édition affiche une ambition plus affirmée : celle de renforcer son prestige, conformément à l’esprit de la résolution n° 80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne à l’ère nouvelle.

Parmi 146 candidatures examinées et évaluées, le jury a sélectionné dix finalistes couvrant un large éventail de genres créatifs, dont le roman, la poésie, la peinture, la bande dessinée, la comédie musicale, l’animation et des créations multiplateformes. Cette édition se distingue notamment par la présence de quatre jeunes auteurs parmi les finalistes.

Selon le poète Trân Dang Khoa, président du jury, le nombre de candidatures cette année est considérable, avec une qualité globale relativement homogène et de nombreuses œuvres remarquables pour enfants. Aux côtés de noms reconnus comme Nguyên Ngoc Thuân et Ta Huy Long, le prix a également accueilli de nombreux nouveaux talents, en particulier de jeunes écrivains et de jeunes artistes dont les créations témoignent d’une grande imagination et d’une personnalité artistique singulière.

Pour sa septième édition, Dê Mèn réaffirme son ouverture en repoussant les frontières traditionnelles de la littérature. La présence de la comédie musicale « Phep mau cua Kurt » (Le miracle de Kurt), de la série animée Wolfoo et d’un écosystème créatif numérique parmi les dix finalistes témoigne de l’engagement croissant du prix envers la création contemporaine et son expansion au théâtre, au cinéma, à l’animation et aux plateformes numériques.

Au-delà de leur diversité formelle, les œuvres de cette année reflètent également les enjeux de la vie moderne à travers des thèmes tels que l’intelligence artificielle, les technologies numériques et la relation entre l’humain et le monde technologique. Elles n’en demeurent pas moins fidèles aux valeurs fondamentales de la littérature et des arts pour enfants : nourrir les émotions, l’imagination et les idéaux humanistes.

Autre point fort de cette septième édition : l’ambition de renforcer le prestige du prix, conformément à la résolution n°80-NQ/TW du Politburo et à la directive n° 04-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti, relatives au renforcement du rôle du Parti dans le secteur de l’édition dans ce nouveau contexte.

Dê Mèn ne se contente plus de découvrir et de valoriser les œuvres « d’enfants » ou « pour enfants », mais s’attache également à construire un écosystème culturel et artistique adapté à l’ère numérique. Il s’agit notamment de promouvoir des œuvres prometteuses au sein de l’industrie culturelle afin de toucher un public plus large et de contribuer ainsi à l’éveil à la lecture et à la vie spirituelle des jeunes générations. – VNA

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#Prix pour les enfants Dê Mèn
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