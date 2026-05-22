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Lam Dong inaugure un espace culturel consacré à l’Inde

L’Espace culturel indien vient ainsi enrichir ce patrimoine documentaire, en offrant à la communauté un environnement d’étude, de recherche et d’échange davantage ouvert sur le monde.

Les délégués visitent l'Espace culturel indien. Photo: VNA
Les délégués visitent l'Espace culturel indien. Photo: VNA

Lam Dong (VNA) - Un Espace culturel indien a été inauguré le 22 mai au sein de la Bibliothèque provinciale de Lam Dong. Cet événement, fruit d’une étroite coopération entre le Comité populaire provincial et le Consulat général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville, s’inscrit dans une volonté commune de renforcer les relations d’amitié et de coopération bilatérale.

Ce nouvel espace met à la disposition du public plus de 300 ouvrages, documents et photographies retraçant l’histoire, la culture, ainsi que les paysages et l'homme de l’Inde. Bien plus qu’un simple espace d’exposition, il se veut une plateforme éducative destinée aux cadres, aux étudiants et au grand public afin de mieux faire connaître les traditions millénaires et les avancées contemporaines de l’Inde.

Lors de son allocution, le vice-président du Comité populaire de Lam Dong, Nguyen Minh, a rappelé que le Vietnam et l’Inde entretiennent des liens historiques profonds, continuellement renforcés dans les domaines politique, culturel, éducatif, touristique et des échanges entre les peuples. Selon lui, la création de cet espace culturel constitue une illustration concrète de cette coopération exemplaire et témoigne de l’importance accordée par la province à la diplomatie culturelle, à la promotion des échanges internationaux et au renforcement de la connectivité culturelle dans le contexte actuel.

Afin d’assurer la pérennité de cette initiative, le vice-président a chargé le Service de la culture, des sports et du tourisme de confier la gestion de cet espace à la Bibliothèque provinciale et d’y organiser régulièrement des rencontres, des séminaires et des activités immersives. Ces initiatives visent notamment à encourager les jeunes à s’approprier ce lieu afin d’approfondir leur compréhension de la diversité culturelle indienne.

De son côté, Vipra Pandey, consul général de l’Inde à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que cet espace reflétait un engagement commun en faveur de la compréhension culturelle et du partage des connaissances. Selon lui, ce centre constituera une ressource précieuse pour les chercheurs, élèves, étudiants et lecteurs de Lam Dong, tout en favorisant les échanges culturels et l’ouverture de nouvelles perspectives de coopération entre les organisations indiennes et les acteurs locaux.

Depuis plusieurs années, la province de Lam Dong investit fortement dans ses institutions culturelles, la Bibliothèque provinciale jouant un rôle central dans le développement de la lecture et de l’apprentissage tout au long de la vie. L’Espace culturel indien vient ainsi enrichir ce patrimoine documentaire, en offrant à la communauté un environnement d’étude, de recherche et d’échange davantage ouvert sur le monde. -VNA

#Lam Dong #Inde #espace culturel
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