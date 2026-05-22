Vietnam et Russie approfondissent leurs partenariats universitaires et scientifiques

​

Hanoï (VNA) – La troisième Conférence des recteurs des universités vietnamiennes et russes s’est tenue le 22 mai à l’Université des transports et des communications, sous l’égide du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et de plusieurs organismes partenaires. L’événement figure parmi les principales activités de l’Année de coopération scientifique et éducative Vietnam–Russie 2026.

​

​

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-Premier ministre permanent du Vietnam Pham Gia Tuc, président de la sous-commission vietnamienne au sein du Comité intergouvernemental Vietnam–Russie sur la coopération économique, commerciale et scientifique, a exprimé sa gratitude envers l’État russe, les universités et les scientifiques russes pour leur soutien constant au Vietnam au fil des décennies.

​

​

Selon lui, la Russie, et auparavant l’Union soviétique, a contribué à la formation de dizaines de milliers de cadres scientifiques, d’ingénieurs et de gestionnaires vietnamiens de haut niveau. Nombre d’entre eux occupent aujourd’hui des postes clés au sein des institutions publiques, des universités, des centres de recherche et des entreprises vietnamiennes.

​

​

Le responsable vietnamien a souligné que l’accord de coopération dans l’enseignement supérieur signé en 2024, ainsi que l’octroi annuel par Moscou de 1.000 bourses gouvernementales aux étudiants vietnamiens, illustrent l’engagement des deux pays à approfondir leur partenariat stratégique global dans le domaine éducatif.

​

​

Le Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a estimé que cette conférence constitue un forum important permettant de concrétiser les engagements des dirigeants des deux pays en matière de coopération universitaire, de recherche scientifique et d’échanges académiques. Il a exprimé l’espoir de voir émerger de nouveaux programmes conjoints de formation, de recherche et d’échanges d’enseignants et d’étudiants, ainsi que l’ouverture de filiales universitaires russes au Vietnam.

​

​

Intervenant par visioconférence, le vice-Premier ministre russe Dmitry Nikolaevich Chernyshenko a affirmé que la coopération dans les domaines de la formation des ressources humaines, de la recherche scientifique et de l’enseignement supérieur demeure l’un des axes prioritaires du partenariat Vietnam–Russie.

​

​

Il a précisé que plus de 500 accords de coopération sont actuellement en vigueur entre les universités et instituts scientifiques des deux pays, tandis qu’environ 3.000 étudiants vietnamiens poursuivent leurs études dans les établissements russes. Le Vietnam figure également parmi les principaux bénéficiaires des bourses accordées par le gouvernement russe.

​

​

Les discussions ont porté sur le développement de centres conjoints d’innovation et de recherche dans des domaines de pointe tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies numériques, les infrastructures de transport intelligentes, les sciences de la santé et les technologies environnementales. Les responsables éducatifs ont également plaidé pour un renforcement des transferts technologiques, des échanges de chercheurs et de la coopération avec les entreprises afin de promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat étudiant.

​

​

En marge de la conférence, le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et le ministère russe de la Science et de l’Enseignement supérieur ont signé le règlement relatif au fonctionnement du Centre de langue russe A.X. Pushkin. Cette initiative vise à promouvoir l’enseignement du russe au Vietnam ainsi que celui de la langue et de la culture vietnamiennes en Russie, contribuant ainsi au renforcement des échanges culturels et académiques entre les deux peuples. -VNA

​