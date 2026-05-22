Berlin : la diaspora vietnamienne célèbre la souveraineté maritime à travers une exposition

​Berlin (VNA) - Le Club Truong Sa en Allemagne, en collaboration avec le Comité de liaison des Vietnamiens en Europe « Pour la mer et les îles du Vietnam », a inauguré le 21 mai à Berlin une exposition intitulée « La mer et les îles du Vietnam dans nos cœurs ».

Cet événement vise à célébrer la beauté de la mer et des îles du pays, à promouvoir le patriotisme et à renforcer la solidarité des Vietnamiens de l’étranger envers leurs compatriotes engagés en première ligne. Il a rassemblé des représentants de l’ambassade du Vietnam en Allemagne, ainsi qu’une importante délégation de la communauté expatriée venue de plusieurs pays européens, notamment de Pologne, de République tchèque et du Royaume-Uni.

L’exposition met en valeur plus de 40 œuvres du photographe My Dung, artiste originaire de Da Nang, qui a consacré trois décennies à immortaliser la beauté brute du littoral vietnamien. À travers des clichés principalement en noir et blanc, il propose une immersion sensible dans le quotidien des pêcheurs, de Mong Cai à Ca Mau, mettant en lumière la résilience de celles et ceux dont la vie est intimement liée à la mer.​

En complément de ces œuvres professionnelles, le public peut également découvrir des photographies réalisées par les membres du Club Truong Sa lors de leurs récents voyages dans l’archipel, offrant un regard plus personnel et actuel sur ces territoires lointains.

Un visiteur allemand contemple les photos exposées. Photo: VNA

Lors de son allocution d'ouverture, Mme Bui Thi Minh Thu, présidente du Club Truong Sa en Allemagne, a souligné que cette exposition servait de passerelle symbolique entre la mère patrie et ses enfants vivant à l’étranger, leur permettant de savoir et respecter le sacrifice silencieux des soldats et des civils qui protègent la souveraineté maritime du pays. L’occasion également pour la communauté vietnamienne en Europe d’envoyer des cadeaux efficaces aux soldats en mission en mer.

Ce sentiment a été partagé par Pham Huy Phuong, représentant de l'ambassade du Vietnam, qui a salué cette initiative et encouragé le club à multiplier les activités de sensibilisation auprès de la communauté et des amis internationaux.

Le Club Truong Sa en Allemagne, qui compte une quarantaine de membres, dont la majorité s’est déjà rendue dans le district insulaire de Truong Sa, a profité de ce vernissage pour organiser une collecte de fonds et une vente aux enchères des œuvres exposées. Les sommes recueillies seront intégralement reversées au soutien des soldats en poste dans les zones insulaires reculées.

​À cette occasion, un groupe de membres revenant d’un récent voyage a remis au club un drapeau national orné des sceaux officiels de chaque île visitée. Pour ces expatriés, ce drapeau dépasse le simple souvenir de voyage : il incarne une fierté nationale et un lien profond avec leur patrie.-VNA

​