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Hô Chi Minh-Ville va tester un logiciel de gestion des routes et des trottoirs

La demande d'utilisation temporaire des routes et des trottoirs à des fins commerciales à Hô Chi-Minh-Ville a fortement augmenté suite à la restructuration administrative nationale de l'année dernière.

Le trottoir de la rue Lê Loi à Hô Chi Minh-Ville, reliant la rue piétonne Nguyên Huê au marché de Bên Thành. Photo : VNA
Le trottoir de la rue Lê Loi à Hô Chi Minh-Ville, reliant la rue piétonne Nguyên Huê au marché de Bên Thành. Photo : VNA


Hô Chi Minh-Ville, 22 mai (VNA) - Un logiciel de gestion des routes et des trottoirs devrait être testé à Hô Chi Minh-Ville, selon les autorités municipales.

Le Département de la construction de la ville a officiellement soumis cette semaine la proposition au Comité populaire pour approbation. La mise en œuvre devrait durer 18 mois à compter de la date d'approbation.

Selon le département, la demande d'utilisation temporaire des routes et des trottoirs à des fins commerciales a fortement augmenté suite à la restructuration administrative nationale de l'année dernière.

La ville a également signalé une demande croissante de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'armoires d'échange de batteries, qui devrait atteindre 20 000 d'ici la fin de l'année.

Le nombre de demandes de permis a augmenté de 200 %, notamment dans les zones touristiques des quartiers de Vung Tau, Tam Thang, Rach Dua et Phuoc Thang, situés sur le littoral de la ville.

Durant la phase pilote, le logiciel proposé par la société de télécommunications de Hô Chi Minh-Ville (groupe VNPT) permettra de recevoir et de traiter les demandes de permis en ligne. Les données seront reliées au portail des services administratifs du ministère de la Construction.

Une formation au logiciel sera dispensée aux fonctionnaires et agents publics du département de la Construction et des comités populaires locaux au cours du deuxième trimestre de cette année.

Le financement de ce programme pilote sera assuré par VNPT.

Après 18 mois, les services concernés évalueront l'efficacité du programme et proposeront les prochaines étapes.

Selon le département municipal de la construction, la gestion des routes et des trottoirs se heurte à de multiples difficultés, notamment des contraintes techniques empêchant un suivi complet et en temps réel.

L'absence d'une carte numérique centralisée des limites des zones autorisées et le manque d'intégration avec les bases de données spécialisées constituent également des obstacles.

De plus, la perception des redevances et la vérification des paiements restent manuelles et fastidieuses, ce qui complique la tâche des autorités pour détecter les cas de délivrance de permis sans paiement des obligations financières.

L'absence d'une base de données commune empêche également les équipes d'inspection de vérifier les informations relatives aux permis sur place, ce qui nuit au traitement des infractions.

Parallèlement, les résidents et les entreprises rencontrent de nombreuses difficultés pour obtenir des permis d'occupation temporaire des voies publiques et des trottoirs : informations juridiques fragmentées, outils limités pour identifier les emplacements autorisés et procédures de paiement complexes.

Les autorités indiquent que ces procédures complexes et chronophages incitent de nombreuses petites entreprises à utiliser l'espace public sans permis, contribuant ainsi aux troubles de l'ordre public et aux pertes de revenus.- VNA

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#Hô Chi Minh-Ville #logiciel de gestion des routes et des trottoirs
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