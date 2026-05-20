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La joie des pêcheurs de la commune de Duy Nghia face devant une récolte fructueuse d’Acetes. Photo : VNA
La joie des pêcheurs de la commune de Duy Nghia face devant une récolte fructueuse d’Acetes. Photo : VNA
De frêles embarcations dédiées à la pêche côtière amarrées le long du littoral de Duy Nghia. Photo : VNA
De frêles embarcations dédiées à la pêche côtière amarrées le long du littoral de Duy Nghia. Photo : VNA
Le transfert des prises vers le rivage, une étape cruciale de l'activité halieutique à Duy Nghia. Photo : VNA
Le transfert des prises vers le rivage, une étape cruciale de l'activité halieutique à Duy Nghia. Photo : VNA
Le rythme de vie quotidien des pêcheurs sur les côtes de la commune de Duy Nghia. Photo : VNA
Le rythme de vie quotidien des pêcheurs sur les côtes de la commune de Duy Nghia. Photo : VNA
L'animation des travailleurs de la mer sur les côtes de la commune de Duy Nghia. Photo : VNA
L'animation des travailleurs de la mer sur les côtes de la commune de Duy Nghia. Photo : VNA
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Da Nang : au rythme des vagues, le dur mais fier quotidien des pêcheurs

Les pêcheurs des villages côtiers de Da Nang vivent principalement de la pêche artisanale de proximité, au rythme de sorties quotidiennes en mer. Au retour des embarcations, les plages s’animent d’une effervescence singulière lors du débarquement des produits de la mer destinés aux mareyeurs. En pleine saison, l’abondance des ressources halieutiques garantit aux pêcheurs des revenus appréciables, renforçant leur attachement à ce métier traditionnel transmis de génération en génération.

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#Da Nang #villages côtiers #ressources halieutiques #pêcheurs

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