Da Nang : au rythme des vagues, le dur mais fier quotidien des pêcheurs

Les pêcheurs des villages côtiers de Da Nang vivent principalement de la pêche artisanale de proximité, au rythme de sorties quotidiennes en mer. Au retour des embarcations, les plages s’animent d’une effervescence singulière lors du débarquement des produits de la mer destinés aux mareyeurs. En pleine saison, l’abondance des ressources halieutiques garantit aux pêcheurs des revenus appréciables, renforçant leur attachement à ce métier traditionnel transmis de génération en génération.