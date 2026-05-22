Ly Son : L'effervescence matinale au port de pêche d'An Vinh

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Située à 15 milles marins du continent, la zone spéciale de Ly Son est une terre avant-poste de la province de Quang Ngai, préservant l'authenticité d'un village de pêcheurs traditionnel. Photo : VNA
Située à 15 milles marins du continent, la zone spéciale de Ly Son est une terre avant-poste de la province de Quang Ngai, préservant l'authenticité d'un village de pêcheurs traditionnel. Photo : VNA
Des paniers remplis de poissons, fruit d'une nuit de travail acharné pour les marins. Photo : VNA
Des paniers remplis de poissons, fruit d'une nuit de travail acharné pour les marins. Photo : VNA
La beauté paisible et immuable de la zone spéciale de Ly Son, un joyau sauvage de la province de Quang Ngai. Photo : VNA
La beauté paisible et immuable de la zone spéciale de Ly Son, un joyau sauvage de la province de Quang Ngai. Photo : VNA
De nombreux bateaux de pêche animent la mer. Photo : VNA
De nombreux bateaux de pêche animent la mer. Photo : VNA
Le sourire radieux d'un pêcheur de Ly Son, après une récolte miraculeuse. Photo : VNA
Le sourire radieux d'un pêcheur de Ly Son, après une récolte miraculeuse. Photo : VNA
Des "thuyen thung" (bateaux paniers) reposent sur la plage de l’île, offrant une image caractéristique des villages de pêcheurs du Centre du Vietnam. Photo : VNA
Des "thuyen thung" (bateaux paniers) reposent sur la plage de l’île, offrant une image caractéristique des villages de pêcheurs du Centre du Vietnam. Photo : VNA
Tri des prises et nettoyage des filets à même le quai pour acheminer au plus vite les produits vers le marché. Photo : VNA
Tri des prises et nettoyage des filets à même le quai pour acheminer au plus vite les produits vers le marché. Photo : VNA
Aux premières lueurs du jour, le port de pêche de Ly Son s'anime au rythme du débarquement des prises. Photo : VNA
Aux premières lueurs du jour, le port de pêche de Ly Son s'anime au rythme du débarquement des prises. Photo : VNA
Les navires accostent au port avant l'aube pour vendre leurs produits et se ravitailler en carburant et vivres pour la prochaine sortie en mer. Photo : VNA
Les navires accostent au port avant l'aube pour vendre leurs produits et se ravitailler en carburant et vivres pour la prochaine sortie en mer. Photo : VNA
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Ly Son : L'effervescence matinale au port de pêche d'An Vinh

Dès l'aube, le port de pêche d'An Vinh, dans la zone spéciale de Ly Son, province de Quang Ngai, s’anime dans une effervescence fébrile. Après une longue nuit passée en haute mer, les flottilles de pêche regagnent progressivement le rivage, chargées de poissons et de fruits de mer. Sur les quais, le va-et-vient incessant des marins, des mareyeurs et des acheteurs transforme le port en un véritable carrefour d’échanges, rythmé par les cris des vendeurs, le déchargement des paniers et l’activité intense du marché aux produits de la mer.

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#port de pêche d'An Vinh #île de Ly Son #Quang Ngai

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