Ly Son : L'effervescence matinale au port de pêche d'An Vinh

Dès l'aube, le port de pêche d'An Vinh, dans la zone spéciale de Ly Son, province de Quang Ngai, s’anime dans une effervescence fébrile. Après une longue nuit passée en haute mer, les flottilles de pêche regagnent progressivement le rivage, chargées de poissons et de fruits de mer. Sur les quais, le va-et-vient incessant des marins, des mareyeurs et des acheteurs transforme le port en un véritable carrefour d’échanges, rythmé par les cris des vendeurs, le déchargement des paniers et l’activité intense du marché aux produits de la mer.