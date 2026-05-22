Économie

Ninh Binh accueille un mégaprojet taïwanais dans les composants électroniques

La cérémonie de mise en chantier d'une usine de composants électroniques, représentant un investissement total de 600 millions de dollars a eu lieu le 22 mai, au sein du parc industriel de Kim Bang 1, situé dans le quartier de Le Ho, province de Ninh Binh (Nord).

Lors de la cérémonie de mise en chantier. Photo : VNA
Lors de la cérémonie de mise en chantier. Photo : VNA

Ninh Binh (VNA) – Le 22 mai, au sein du parc industriel de Kim Bang 1, situé dans le quartier de Le Ho, province de Ninh Binh (Nord), la société à responsabilité limitée de la science et de la technologie AVC, filiale du groupe AVC, un consortium de premier plan originaire de Taïwan (Chine), a procédé à la cérémonie de mise en chantier d'une usine de composants électroniques, représentant un investissement total de 600 millions de dollars.

Selon Cheng Ching-Hsiang, directeur général de la SARL AVC Science and Technology Vietnam, le Vietnam demeure l’un des marchés stratégiques les plus importants du groupe AVC en Asie. Édifiée sur une superficie de plus de 461 000 m², cette nouvelle infrastructure industrielle affichera une capacité annuelle de production de plus de 84 millions d’unités, correspondant à plus de 3,1 millions de tonnes de marchandises diverses.

L’usine se spécialisera principalement dans la fabrication de dispositifs de dissipation thermique haute performance destinés aux serveurs, notamment des ventilateurs de refroidissement, des dissipateurs thermiques, des plaques de refroidissement et des systèmes sophistiqués de refroidissement liquide. Elle produira également des composants techniques tels que des châssis de serveurs, des charnières et des connecteurs rapides.

Selon les prévisions, le projet achèvera ses phases d'investissement, de construction ainsi que l'installation de ses équipements techniques complexes pour entrer en pleine exploitation opérationnelle avant le mois de janvier 2027. Une fois sa phase de fonctionnement stabilisée, cette unité industrielle de pointe prévoit de générer environ 20 000 emplois directs, contribuant ainsi de manière substantielle à l'accroissement des revenus des populations locales et à l'accélération de la transition structurelle de la main-d'œuvre au niveau de la province de Ninh Binh.

Le groupe AVC avait déjà investi en 2020 dans une première usine, AVC 1, implantée dans le parc industriel de Dong Van 3. Dotée d’un capital de 400 millions de dollars, cette unité a enregistré un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars en 2025 et assure actuellement des emplois stables à plus de 12 000 travailleurs.

Avec l'achèvement de ce nouveau complexe, l'investissement total d'AVC au Vietnam atteindra un milliard de dollars, renforçant l’ambition du groupe de contribuer considérablement au développement de la ressource humaine et de l'économie régionale et devenir l’un des principaux fabricants mondiaux d’équipements de dissipation thermique.

S’exprimant à la cérémonie de mise en chantier, Nguyen Mai Thuan, directeur adjoint du Conseil de gestion des zones économiques et des parcs industriels de Ninh Binh, a exhorté l'investisseur à mobiliser toutes ses ressources pour garantir la qualité et le respect strict du calendrier approuvé. Il a également insisté sur le strict respect des réglementations environnementales, des normes de construction et des exigences en matière de sécurité incendie.

Il a également sollicité une coordination étroite entre les autorités locales et les départements sectoriels pour parachever la libération des terrains et les infrastructures de base. Le Conseil de gestion a réaffirmé son engagement à accompagner l'entreprise en garantissant un environnement d'investissement transparent, sécurisé ainsi que l'application diligente des politiques d'incitation légales et avantageuses. -VNA

source
#mégaprojet taïwanais #composants électroniques #parc industriel
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Visiteurs au Salon international del'électronique et des appareils intelligents du Vietnam 2023. Photo : VNA

Le Salon international des composants électroniques et de la fabrication intelligente prévu à Hanoï

Global Sources - plateforme d'approvisionnement multicanal B2B et l’Association vietnamienne des industries électroniques Vietnam (Electronics Enterprise Association -VEIA) ont signé le 18 juin, un protocole d'accord marquant officiellement le partenariat stratégique dans l’organisation du Salon international des composants électroniques et de la fabrication intelligente au Vietnam (GEIMS Vietnam).

Voir plus

Chaîne de production de modules de caméras et de composants électroniques destinés à l’exportation à l’usine de la société MCNEX VINA (à 100 % de capitaux sud-coréens), située dans la zone industrielle de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo : VNA

Vietnam : des zones industrielles vertes attractives pour les investissements

Le Vietnam accélère la transition de ses zones industrielles vers des modèles verts, intelligents et éco-responsables afin d’améliorer la qualité des investissements directs étrangers (IDE), de renforcer la compétitivité nationale et de répondre aux nouvelles exigences des chaînes d’approvisionnement mondiales en matière de développement durable et de transition énergétique.

Le Vietnam Agriculture Reputation Index (VARI) vise à établir un référentiel transparent et scientifique de confiance pour les entreprises et entrepreneurs agricoles, facilitant l’accès au crédit, aux investisseurs et aux financements verts. Photo: VNA

Le Vietnam lance un indice de réputation pour renforcer la finance agricole durable

Présenté à Hanoi lors du forum « Débloquer les capitaux pour l’agriculture », le Vietnam Agriculture Reputation Index (VARI) vise à établir un référentiel transparent et scientifique de confiance pour les entreprises et entrepreneurs agricoles, facilitant l’accès au crédit, aux investisseurs et aux financements verts.

Des embarcations de pêche opérant en mer de Cà Mau. Photo : VNA.

INN : Cà Mau renforce la gestion des navires pour lever le « carton jaune » de la CE

Dans le cadre des efforts visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Cà Mau déploie des mesures de gestion renforcées des navires de pêche et accélère la mise en place du système électronique de traçabilité des produits de la mer, avec pour objectif de contribuer à la levée de l’avertissement « carton jaune » de la Commission européenne.

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans l’élaboration et l’application du droit. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur l’intelligence artificielle pour moderniser sa gouvernance juridique

Face aux défis de fragmentation des données juridiques et aux limites des expérimentations actuelles en intelligence artificielle, le ministère de la Justice vise à bâtir une « base de données juridiques » nationale et à intégrer l’IA dans l’élaboration et l’exécution du droit, afin de transformer durablement la gouvernance réglementaire conformément aux résolutions du Parti.

Un stand présentant le café du Yunnan lors du deuxième Festival du café de la Montagne enneigée du Dragon de Jade. Photo : VNA

Le Festival du café de Lijiang rapproche les cafés du Vietnam et du Yunnan

Dans un contexte de coopération agricole et commerciale croissante, le Vietnam et la Chine, notamment la province chinoise du Yunnan, intensifient leurs échanges dans le secteur du café. Entre complémentarité des productions, partage de savoir-faire et développement du marché, les deux pays explorent de nouvelles opportunités à travers festivals, coopération technique et promotion culturelle.

Le navire Au Lac Eagle est venu réceptionner une cargaison d’essence E10 RON95 au terminal Jetty de la raffinerie de Dung Quat. Photo : https://nangluongvietnam.vn

La BSR prévoit de commercialiser jusqu’à 100 000 m³ d’essence E10 par mois

La Société de raffinage et de pétrochimie de Petrovietnam (BSR) intensifie sa production et sa distribution d’essence biologique E10RON95 afin d’accompagner le déploiement national du carburant E10 à partir du 1er juin. L’entreprise ambitionne de fournir jusqu’à 100 000 m³ par mois grâce à des infrastructures logistiques renforcées et à une chaîne de production intégrée.

Produits laitiers européens d'Irlande. Photo : cafe.vn

L'Irlande intensifie la promotion de ses produits laitiers au Vietnam

Les données du groupe IMARC ont montré que le marché laitier vietnamien était évalué à 5,71 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 13,37 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 % au cours de la période 2025-2033.

Vue de la conférence Work the Nordic Way 2026. Photo : VNA

Conférence sur la culture d'entreprise nordique

Les intervenants ont abordé un éventail de questions clés, notamment la gestion des organisations dans un contexte de mutations économiques rapides, l'intégration efficace de l'intelligence artificielle sur le lieu de travail, la constitution d'équipes performantes et le développement de stratégies de gestion des talents dans des secteurs concurrentiels à l'échelle mondiale.

Participants au forum « Commerce électronique transfrontalier Vietnam-Inde » à New Delhi. Photo: VNA

Le numérique et le commerce électronique stimulent le partenariat économique Vietnam-Inde

Le commerce électronique transfrontalier ouvre de vastes perspectives de coopération bilatérale. Les produits indiens, notamment les cosmétiques naturels, les huiles essentielles, les produits à base de plantes, les articles de mode et les produits ménagers, disposent d’un fort potentiel sur le marché vietnamien. À l’inverse, les entreprises vietnamiennes, en particulier les PME, sont désormais de plus en plus capables d’exploiter les plateformes numériques pour accéder au vaste marché indien de plus de 1,4 milliard de consommateurs.

La transition verte est considérée comme un enjeu clé pour permettre à Ho Chi Minh-Ville de conserver son rôle de moteur économique du pays. Photo: nhandan.vn

Ho Chi Minh-Ville accélère sa transition verte

La transition verte est considérée comme un enjeu clé pour permettre à Ho Chi Minh-Ville de conserver son rôle de moteur économique du pays. Cependant, pour répondre pleinement aux ambitions fixées, de nombreux obstacles liés aux mécanismes politiques, au financement et aux infrastructures doivent encore être levés afin que la transition verte devienne un véritable moteur de croissance pour cette mégapole de plus de 14 millions d’habitants.

Forum d’affaires Vietnam-Bangladesh et rencontres B2B. Photo: VNA

Le Vietnam et le Bangladesh veulent doubler leurs échanges commerciaux

Malgré les difficultés liées aux catastrophes naturelles, aux épidémies et aux tensions régionales, les échanges commerciaux bilatéraux restent supérieurs à 1,1 milliard de dollars. Les deux pays souhaitent désormais porter ce chiffre à 2 milliards de dollars dans les prochaines années.

L'énergie atomique est largement appliquée dans le domaine médical, principalement à travers la médecine nucléaire et la radiothérapie. Photo: VNA

Le Vietnam renforce la formation des ressources humaines dans le nucléaire

le Vietnam a approuvé un vaste plan de formation des ressources humaines dans le domaine de l’énergie nucléaire, visant à renforcer les capacités de gestion, de recherche, d’appui technique et d’application, dans un contexte de montée en puissance des ambitions nationales en matière de sûreté radiologique et nucléaire.

Le bâtiment du SIHUB, d'une superficie de près de 17 000 mètres carrés, fonctionne selon un modèle de partenariat public-privé. Photo : VNA

Le Vietnam gagne du terrain dans l’écosystème mondial des startups

Porté par une croissance rapide du nombre de startups, de fonds d’investissement et de centres d’innovation, l’écosystème vietnamien de l’innovation gagne en visibilité internationale. Le Vietnam atteint son meilleur classement historique dans le Global Startup Ecosystem Index 2026, tandis que Ho Chi Minh-Ville entre pour la première fois dans le Top 100 mondial des écosystèmes de startups.