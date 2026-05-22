Économie

Hô Chi Minh-Ville sévit contre la contrefaçon et les violations de la propriété intellectuelle

Lors d’une campagne de répression renforcée menée du 7 au 20 mai 2026, le Département de la surveillance du marché de Hô Chi Minh-Ville a traité 138 affaires de contrefaçon et de violation de la propriété intellectuelle, saisissant 7 287 produits d’une valeur de plus de 4,6 milliards de dongs.

Lê Quang Vinh
Les forces de gestion des marchés de Hô Chi Minh-Ville inspectent les établissements commerciaux à Cu Chi. Photo : VNA
Les forces de gestion des marchés de Hô Chi Minh-Ville inspectent les établissements commerciaux à Cu Chi. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Depuis le début de l’année 2026, le Département de la surveillance du marché de Hô Chi Minh-Ville a inspecté et traité 882 affaires de contrefaçon et de violation de la propriété intellectuelle, en privilégiant les contrôles réguliers et inopinés dans les zones sensibles telles que le marché Bên Thanh et Saigon Square.

L’information a été communiquée par des représentants du département lors d’une conférence de presse organisée jeudi 21 mai par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Nguyên Quang Huy, directeur adjoint du département, a déclaré que face à la persistance de la vente libre de contrefaçons et de produits de contrefaçon dans le centre-ville, la lutte contre la contrefaçon et la violation des droits de propriété intellectuelle a été identifiée comme une priorité absolue pour l’année 2026.

Depuis le début de l’année, les contrôles menés par les autorités ont permis la saisie de plus de 77.100 produits, notamment des chaussures, des cosmétiques, des vêtements, des pièces détachées pour motos et des accessoires pour téléphones portables, pour une valeur totale estimée à plus de 10,1 milliards de dôngs (383 302 dollars). Le montant total des amendes s’élève à plus de 5,1 milliards de dôngs , et deux affaires présentant des signes d’activité criminelle ont été transmises aux services d’enquête.

Aux seuls marchés Bên Thanh et Saigon Square, les forces de surveillance ont constaté 71 infractions, saisissant 1. 574 produits contrefaits d’une valeur de plus de 431 millions de dôngs (16.356 dollars), infligeant des amendes dépassant 307 millions de dôngs et ordonnant la destruction de tous les produits contrefaits.

Lors d’une campagne de répression renforcée menée du 7 au 20 mai 2026, le département a traité 138 affaires de contrefaçon et de violation de la propriété intellectuelle, saisissant 7.287 produits d’une valeur de plus de 4,6 milliards de dôngs . Les autorités ont infligé des amendes dans 86 affaires, pour un montant total de 831 millions de dôngs , et ont transmis une affaire présentant des caractéristiques criminelles aux enquêteurs.

Dans les deux zones sensibles, les autorités ont constaté huit infractions, saisissant 213 produits contrefaits d’une valeur de plus de 42 millions de dôngs, infligeant des amendes dépassant 56 millions de dôngs D et ordonnant la destruction de tous les produits contrefaits.

Selon Nguyên Quang Huy, Hô Chi Minh-Ville a mis en œuvre plusieurs plans spécialisés ciblant les infractions liées au commerce électronique, la contrebande, la fraude commerciale, la contrefaçon et la violation des droits de propriété intellectuelle dans toute la ville. Les équipes de surveillance des marchés ont reçu pour instruction d’intensifier les inspections. Les infractions sont traitées selon le principe de « tolérance zéro, sans restriction de zone ni exception ».

Le département renforce également l’utilisation des technologies, la transformation numérique et les bases de données pour la supervision et les inspections des marchés, tout en développant un personnel compétent et discipliné et en sanctionnant sévèrement les fonctionnaires qui protègent ou aident les contrevenants.

Afin de lutter efficacement contre la contrefaçon et les imitations, le département continuera d’intensifier les inspections en dehors des heures d’ouverture et de déployer des équipes d’intervention rapide pour recueillir des informations, vérifier les cas et effectuer des contrôles inopinés. Il coordonnera également ses actions avec la police, les comités de gestion des marchés, les centres commerciaux et les autorités locales pour mener des inspections simultanées dans les zones sensibles telles que le marché Ben Thanh et Saigon Square.

Le département a également exigé que 100 % des entreprises et commerçants signent un engagement à ne pas commercialiser de produits contrefaits ou portant atteinte à la propriété intellectuelle, tout en intensifiant les contrôles des plateformes de commerce électronique et des réseaux sociaux ainsi que des canaux de vente non officiels considérés comme des zones à haut risque d’infractions.

Les affaires impliquant des marchandises contrefaites d’une valeur égale ou supérieure à 200 millions dôngs, ou en cas de récidive, seront transmises aux services d’enquête en vue d’éventuelles poursuites pénales. – VNA

Lê Quang Vinh
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#lutte contre la contrefaçon #violations de la propriété intellectuelle
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