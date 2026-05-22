Économie

La BSR prévoit de commercialiser jusqu’à 100 000 m³ d’essence E10 par mois

La Société de raffinage et de pétrochimie de Petrovietnam (BSR) intensifie sa production et sa distribution d’essence biologique E10RON95 afin d’accompagner le déploiement national du carburant E10 à partir du 1er juin. L’entreprise ambitionne de fournir jusqu’à 100 000 m³ par mois grâce à des infrastructures logistiques renforcées et à une chaîne de production intégrée.

Le navire Au Lac Eagle est venu réceptionner une cargaison d’essence E10 RON95 au terminal Jetty de la raffinerie de Dung Quat. Photo : https://nangluongvietnam.vn
Le navire Au Lac Eagle est venu réceptionner une cargaison d’essence E10 RON95 au terminal Jetty de la raffinerie de Dung Quat. Photo : https://nangluongvietnam.vn

Hanoï (VNA) - La Société de raffinage et de pétrochimie de Petrovietnam (BSR) prévoit de commercialiser entre 80 000 et 100 000 m³ d’essence biologique E10 RON95 par mois à partir de mai 2026 afin de répondre à la demande croissante du marché.

Filiale du Groupe national vietnamien de l’industrie et de l’énergie (Petrovietnam), l’entreprise affirme disposer de capacités suffisantes pour accompagner le déploiement national du carburant E10 prévu dès le 1er juin.

Selon Le Hai Tuan, directeur adjoint de la raffinerie de Dung Quat, l’usine fonctionne actuellement à sa capacité optimale pour produire les carburants, dont l’essence RON95 destinée au mélange avec l’éthanol afin d’obtenir l’E10RON95.

Dans cette perspective, la BSR a procédé à une révision complète de ses infrastructures logistiques : dépôts, réservoirs, systèmes de mélange et installations d’exportation ont été inspectés et modernisés afin de renforcer les capacités d’approvisionnement, notamment par voie maritime.

La remise en service stable de l’usine de biocarburants de Dung Quat permet également à l’entreprise de sécuriser son approvisionnement en éthanol. Cette unité fonctionne actuellement à 75–80 % de sa capacité et devrait atteindre environ 90 % en juin, avant de viser une exploitation à pleine capacité dans les mois suivants.

L’éthanol produit est directement intégré au système de mélange et aux infrastructures de raffinage de la BSR, formant ainsi une chaîne de valeur intégrée dédiée à la production de carburants biologiques.

Dans ce dispositif, la Société par actions de biocarburants pétroliers du Centre du Vietnam (BSR-BF) assure l’approvisionnement en éthanol, tandis que la BSR prend en charge le mélange avec l’essence de base et le contrôle qualité avant la mise sur le marché.

La BSR dispose actuellement d’un système intégré lui permettant de transformer l’éthanol en essence biologique commercialisable grâce à des installations modernes de production d’essence de base, des réservoirs de grande capacité, des infrastructures de mélange, des laboratoires spécialisés, un système rigoureux de contrôle de la qualité ainsi qu’un port d’exportation de grande envergure. Cet ensemble constitue un atout majeur du modèle intégré de Petrovietnam pour garantir une production stable et durable d’essence E10.

Auparavant, un premier lot d’environ 18 000 m³ d’E10RON95 avait déjà été produit et certifié conforme aux normes nationales en vigueur par Centre d'assurance qualité et d'essais n° 2 (QUATEST 2), conformément au règlement QCVN 01:2022/BKHCN.

Parallèlement à l’augmentation de sa production, la BSR diversifie ses modes de distribution par voies terrestre et maritime.

Le 20 mai, l’entreprise a ainsi réalisé avec succès sa première livraison maritime de 12 000 m³ d’essence E10 à la société de commerce d’import-export Thanh Le. Le navire Au Lac Eagle a accosté au terminal Jetty de la raffinerie de Dung Quat pour réceptionner la cargaison.

Selon Le Hai Tuan, cette première expédition maritime marque une étape importante dans l’élargissement du réseau de distribution des carburants biologiques à grande échelle. Elle démontre également la capacité d’adaptation rapide de la BSR face à la transition vers des carburants plus respectueux de l’environnement.

Depuis 2025, l’entreprise assure déjà la livraison d’E10 par voie routière via des camions-citernes. La combinaison des deux modes de transport devrait permettre d’accroître la flexibilité logistique, d’élargir la couverture du marché et de répondre plus efficacement à la demande nationale. -VNA

#BSR #Petrovietnam #Société de raffinage et de pétrochimie #essence E10
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Sécurité énergétique

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