Le Festival du café de Lijiang rapproche les cafés du Vietnam et du Yunnan

Hanoï (VNA) - Alors que la coopération agricole et commerciale continue de se renforcer, celle du secteur du café entre le Vietnam et la Chine, en particulier dans la province du Yunnan, connaît des avancées remarquables. L’ouverture de la 2ᵉ édition du Festival du café de la Montagne enneigée du Dragon de Jade, organisée dans l’ancienne ville de Baisha à Lijiang, est devenue un temps fort favorisant les échanges entre entreprises, experts et consommateurs, tout en ouvrant de larges perspectives de coopération dans les domaines culturel, technique et commercial. En Chine, la coopération caféière entre le Vietnam et la Chine repose sur la proximité géographique ainsi que sur des conditions naturelles similaires. Les Hauts Plateaux du Centre du Vietnam sont réputés pour leur café Robusta, tandis que le Yunnan produit principalement de l’Arabica, créant ainsi une complémentarité idéale de l’offre et favorisant les échanges de techniques et d’expériences de production.



Liu Haifeng, vice-président de l’Association du café de Pu’er, a souligné : « Le café constitue un pont culturel reliant différentes communautés à travers le monde. Le Vietnam est le deuxième producteur mondial de café, tandis que le marché chinois de consommation figure parmi les plus importants au monde. Les deux parties peuvent renforcer leur coopération dans de nombreux domaines : commerce, formation des ressources humaines, organisation de compétitions professionnelles, séminaires ou encore développement de produits caféiers spécifiques. »



Il a également indiqué : « Le Vietnam produit principalement du Robusta, tandis que le Yunnan cultive de l’Arabica. Aujourd’hui encore, de nombreux produits caféiers du Yunnan nécessitent du café vietnamien, ce qui ouvre des perspectives de développement commun. »

Des jeunes Chinois et Vietnamiens échangent des idées sur le café, créant ainsi un lien entre la jeunesse des deux pays. Photo : VNA





Partageant ce point de vue, Nguyen Bao Huy, représentant de la société vietnamienne Acom Vietnam, relevant du groupe suisse Ecom, a salué le potentiel de coopération entre les deux pays. "La coopération entre le Vietnam et la Chine dans le secteur du café est très positive. La Chine est actuellement l’un des principaux marchés importateurs de café vietnamien, avec des volumes en hausse chaque année. À l’avenir, les deux parties pourront développer des coopérations autour de la culture du café, du tourisme caféier, ainsi que des connexions entre le café du Yunnan et celui des Hauts Plateaux du Centre du Vietnam, notamment de Da Lat. Elles pourront également échanger des connaissances techniques destinées aux agriculteurs, améliorer la qualité et renforcer l’image des cafés du Yunnan et du Vietnam sur la carte mondiale du café", a-t-il déclaré.



Nguyen Bao Huy a toutefois souligné certains défis à relever afin de consolider la position du café vietnamien en Chine, notamment au Yunnan. Il a expliqué : « La promotion du café vietnamien en Chine reste encore limitée. Il est nécessaire de mieux faire connaître le café vietnamien aux habitants du Yunnan, de mettre en avant les différences entre les cafés des deux régions, d’élaborer des stratégies marketing et d’affirmer la marque vietnamienne sur son propre marché avant de la développer en Chine. »



Le même jour, la 2e édition du Festival du café de la Montagne enneigée du Dragon de Jade a officiellement débuté dans l’ancienne ville de Baisha, à Lijiang, dans le Yunnan. - VNA