Économie

Les constructeurs automobiles confirment la compatibilité avec le carburant E10

Pour garantir une utilisation plus sûre du carburant E10, les consommateurs sont recommandés d’entretenir régulièrement leurs systèmes d’alimentation, de remplacer les composants en caoutchouc détériorés et de faire le plein dans des stations-service bien établis.

Des voitures font le plein dans une station-service du quartier de Thanh Sen, province de Hà Tinh. Photo : VNA
Des voitures font le plein dans une station-service du quartier de Thanh Sen, province de Hà Tinh. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Les principaux constructeurs automobiles, dont Honda, Toyota, Hyundai, Ford et Mercedes-Benz, ont confirmé que la plupart des véhicules modernes actuellement en circulation au Vietnam sont compatibles avec le biocarburant E10, apaisant ainsi les inquiétudes avant son déploiement national prévu à partir du 1er juin.

Cette transition, mise en œuvre dans le cadre du plan stratégique du gouvernement et du ministère de l’Industrie et du Commerce, a suscité un vif intérêt public, notamment en raison des préoccupations liées aux performances des moteurs, à la consommation de carburant et à la durabilité des véhicules.

Conformément à la circulaire 50/2025/TT-BCT publiée par le ministère de l’Industrie et du Commerce le 7 novembre 2025, l’essence sans plomb utilisée dans tout le pays devra contenir du biocarburant E10 à compter du 1er juin 2026. Cette mesure est considérée comme la prochaine étape de la stratégie du Vietnam visant à promouvoir la transition énergétique verte, à réduire les émissions et à développer l’utilisation des carburants renouvelables.

Le Vietnam avait déjà introduit le biocarburant E5 à l’échelle nationale en 2018, jetant les bases en termes d’infrastructures de mélange, d’approvisionnement en éthanol et d’expérience opérationnelle avant de passer à l’E10. Après plus d’une décennie de préparation, la feuille de route E10 a été accélérée entre 2025 et 2026.

Pour soutenir la transition, les principaux distributeurs de carburant, dont Petrolimex et PVOIL, ont commencé des ventes pilotes de carburant E10 à Hanoi, Hai Phong et Hô Chi Minh-Ville à partir d’août 2025. En mai 2026, les deux sociétés avaient cessé de vendre de l’essence minérale RON95 et étaient passées entièrement à la distribution d’E10RON95 dans leurs systèmes.

Toyota Vietnam a déclaré que tous les véhicules Toyota fabriqués depuis 1997 sont compatibles avec le carburant E10, qu’il s’agisse de modèles neufs ou d’occasion. L’entreprise a précisé que l’E10 n’entraîne aucune augmentation des coûts d’entretien et n’a aucune incidence sur la sécurité et les performances du véhicule.

Honda Vietnam a également confirmé que la plupart de ses motos et automobiles actuelles peuvent fonctionner normalement avec du carburant E10. Cependant, pour la Honda Civic Type R haute performance, il est recommandé d’utiliser un carburant avec un indice d’octane de RON 95 ou supérieur.

Par ailleurs, Hyundai Thanh Cong Vietnam a déclaré que tous les modèles à essence distribués par la société sont conçus pour répondre aux normes mondiales de compatibilité E10, ajoutant qu’aucune différence significative en termes de durabilité du moteur ou de performances de conduite n’a été constatée.

Ford Vietnam a également confirmé que les modèles équipés de moteurs EcoBoost, notamment le Ford Ranger, le Ford Everest et le Ford Territory, sont entièrement compatibles avec le carburant E10. Selon l’entreprise, de nombreux véhicules Ford fabriqués après 2013 peuvent même fonctionner avec un carburant contenant jusqu’à 15 % d’éthanol.

Dans le segment haut de gamme, Audi, BMW et Mercedes-Benz ont également publié des listes de modèles compatibles avec l’E10. Cependant, certains véhicules à injection directe des premières années 2000 pourraient ne pas être compatibles avec ce carburant.

Des experts techniques ont conseillé aux consommateurs de ne pas surréagir aux affirmations diffusées sur les réseaux sociaux selon lesquelles l’E10 endommage les moteurs, soulignant que ce carburant est déjà largement utilisé dans de nombreux pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux combustibles fossiles.

Dào Duy Anh, directeur adjoint du Département de l’innovation, de la transition écologique et de la promotion industrielle du ministère de l’Industrie et du Commerce, a décrit l’E10 comme l’une des solutions clés du Vietnam pour la protection de l’environnement et le développement de l’industrie nationale des biocarburants.

Les constructeurs automobiles ont toutefois averti que pour les véhicules plus anciens ou mal entretenus, l’éthanol contenu dans l’E10 pourrait déloger les dépôts accumulés depuis longtemps à l’intérieur des réservoirs et des conduites de carburant, risquant ainsi d’obstruer les filtres à carburant ou d’affecter le fonctionnement du moteur.

Pour garantir une utilisation plus sûre du carburant E10, il est conseillé aux consommateurs d’entretenir régulièrement leurs systèmes d’alimentation, de remplacer les composants en caoutchouc détériorés et de faire le plein dans des stations-service réputées afin de garantir que la qualité du mélange d’éthanol réponde aux normes.

Les experts ont déclaré que pour la plupart des voitures et motos modernes, le passage à l’E10 n’aura probablement pas d’incidence significative sur les performances ou la durabilité du moteur, à condition que les véhicules soient correctement entretenus. – VNA

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