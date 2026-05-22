INN : Cà Mau renforce la gestion des navires pour lever le « carton jaune » de la CE

Cà Mau (VNA) – Dans le cadre des efforts visant à lever l’avertissement de « carton jaune » de la Commission européenne (CE), la province de Cà Mau (Sud) intensifie ses mesures de gestion des navires de pêche et déploie un système électronique de traçabilité des produits de la mer.



Le Département des pêches et de la surveillance des pêches du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en coordination avec les autorités locales, a organisé le 22 mai, dans la commune de Gành Hào, une session de formation sur la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) à destination des forces compétentes et des pêcheurs locaux.



La formation s’articulait autour de trois axes principaux : la présentation des résultats des inspections de la CE, la diffusion des nouvelles réglementations dans le secteur de la pêche, ainsi que la mise en œuvre du système électronique de traçabilité des produits de la mer (eCDT). Cette initiative vise à renforcer la gestion des activités de pêche, à améliorer la sensibilisation et le respect de la loi, et à contribuer à la lutte contre la pêche INN.



Lors de la session, les représentants du Département des pêches ont présenté plusieurs textes juridiques récents, dont le décret n° 41/2026/NĐ-CP détaillant la mise en œuvre de la loi sur la pêche, notamment les zones d’exploitation autorisées selon les types de navires, les obligations liées aux dispositifs de surveillance des navires (VMS), ainsi que les sanctions administratives en cas d’infraction.



Les participants ont également été guidés dans l’installation et l’utilisation du système de traçabilité électronique eCDT sur mobile et web, permettant de numériser les procédures liées aux départs et arrivées des navires, ainsi que la gestion des produits de la mer, afin d’assurer la transparence de la chaîne d’approvisionnement.



Selon un pêcheur de la commune de Gành Hào, cette formation aide les professionnels à mieux comprendre la réglementation en vigueur et à renforcer leur responsabilité dans les efforts communs pour la levée du « carton jaune », condition essentielle pour un développement durable du secteur et une meilleure valeur des exportations.



La province de Cà Mau compte actuellement plus de 5.100 navires de pêche enregistrés, dont 1.914 navires de plus de 15 mètres équipés à 100 % de dispositifs VMS, connectés aux systèmes de gestion locaux et nationaux.



Les autorités provinciales ont réaffirmé leur détermination à mettre fin à la pêche INN, notamment en empêchant les activités illégales dans les eaux étrangères. Elles soulignent également le rôle central des données dans la gestion, avec l’exigence de bases de données « exactes, complètes, propres et à jour », intégrées aux systèmes nationaux tels que Vnfishbase et VNeID.



La province met en œuvre de manière synchronisée le système eCDT et le journal de bord électronique (eLogbook). Elle exige que 100 % des navires effectuent leurs procédures portuaires via ces plateformes numériques. Les entreprises de transformation et de commercialisation des produits de la mer sont également tenues de participer au système de traçabilité afin de garantir la transparence et la légalité des produits exportés.



L’application des technologies numériques est considérée comme une solution clé pour renforcer la gouvernance du secteur halieutique, contribuer à la levée du « carton jaune » et promouvoir un développement durable et responsable de la pêche vietnamienne.- VNA

source