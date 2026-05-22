Économie

La police inculpe 23 gérants de sites de streaming illégal et de paris de football

Les enquêteurs ont déclaré que le groupe était impliqué dans des violations de droits d’auteur, l’organisation de jeux d’argent et des activités de jeux d’argent au sein d’un réseau opérant dans plusieurs provinces et villes.

Interface d’un site Web de streaming illégal de matchs de football nationaux et internationaux. Photo : VTV
Interface d’un site Web de streaming illégal de matchs de football nationaux et internationaux. Photo : VTV

Hung Yên (VNA) - La police de la province de Hung Yên a annoncé jeudi soir 21 mai avoir engagé des poursuites à l’encontre de 23 personnes liées à des sites Web de streaming illégal de matchs de football, accusées de faire la publicité des jeux d’argent en ligne et de tirer profit de violations du droit d’auteur.

Les enquêteurs ont déclaré que le groupe était impliqué dans des violations de droits d’auteur, l’organisation de jeux d’argent et des activités de jeux d’argent au sein d’un réseau opérant dans plusieurs provinces et villes.

D’après les enquêteurs, le réseau est dirigé par Dô Van Ch. âgé de 31 ans et domicilé actuellement dans l’immeuble Empire City Thu Thiêm, quartier de An Khanh, à Hô Chi Minh-Ville, qui gérait plusieurs sites Web de streaming illégal de football bien connus sur les réseaux sociaux, notamment CakhiaTV, RakhoiTV et CaheoTV. Ces sites diffusaient illégalement des tournois internationaux de football et proposaient des commentaires en direct des matchs de l’équipe nationale vietnamienne.

L’opération était liée à des commentateurs en ligne utilisant des pseudonymes tels que « Giang A Pho », « Giang A Lu », « Giang A Loi », « Giang A Pao » et « Giang A Cay », des noms largement reconnus parmi les spectateurs de football sur les plateformes de médias sociaux.

Les violations de droits d’auteur se sont produites principalement lors des tournois de football auxquelles a participé l’équipe nationale vietnamienne et les matchs de grands tournois tels que le Premier League, la Ligue des champions de l’UEFA, la Liga, la Seri A, la Bundesliga et la Ligue 1.

La police a déclaré que le groupe avait également prévu de diffuser illégalement des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avant que les autorités ne découvrent le stratagème et ne procèdent à des arrestations.

Les enquêteurs ont indiqué que la principale source de revenus du réseau provenait de la publicité sur des sites de paris sportifs en ligne. Des publicités pour les jeux d’argent étaient intégrées directement aux diffusions en direct des matchs afin d’attirer les spectateurs.

La police a saisi 28 ordinateurs de grande capacité, 6 tablettes, 46 smartphones, 18 équipements de streaming, ainsi que des dispositifs de connexion internet haut débit. Les autorités ont également gelé 27 comptes bancaires, saisi des espèces et bloqué des fonds sur des comptes bancaires pour un montant total de plus de 10 milliards de dôngs, ainsi que plusieurs voitures de luxe.

Selon le dossier de l’enquête, le groupe opérait depuis début 2024, principalement via des plateformes en ligne. La plupart de ses membres ne s’étaient jamais rencontrés physiquement et communiquaient par le biais d’applications de réseaux sociaux dotées de fonctions d’auto-suppression des messages afin d’éviter d’être repérés. Les paiements aux membres auraient été effectués via des portefeuilles électroniques anonymes. – VNA

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#streaming illégal de matchs de football
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