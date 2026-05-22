Société

Plus de 95 % des usagers satisfaits des services publics en ligne du ministère de la Défense

Une conférence consacrée à la promotion des services publics en ligne et à la numérisation des dossiers administratifs du ministère de la Défense pour l’année 2026 a eu lieu le 22 mai. 

Photo : bienphong.com.vn
Photo : bienphong.com.vn

Hanoï (VNA) - Le 22 mai, le ministère de la Défense a organisé une conférence consacrée à la promotion des services publics en ligne et à la numérisation des dossiers administratifs pour l’année 2026. Présidée par le général de corps d’armée Nguyen Van Hien, vice-ministre de la Défense, cette réunion a mis en avant les avancées majeures du secteur dans le domaine de la transformation numérique. Il a demandé aux unités de renforcer la sensibilisation du personnel aux objectifs de modernisation, tout en fixant des indicateurs de performance précis intégrés aux évaluations mensuelles et annuelles.

En plus, il a insisté sur l'accélération du déploiement des services en ligne pour les domaines essentiels comme le service militaire, la gestion de l'espace aérien et des frontières. Il a également préconisé la transition vers des services complets de bout en bout pour les procédures encore partielles, afin de centraliser et d'unifier le système d'information au bénéfice des usagers.

Selon l’évaluation du gouvernement, fondée sur l’indice de qualité des services fournis aux citoyens et aux entreprises pour les démarches administratives et l’accès aux services publics en ligne, le ministère de la Défense figure régulièrement parmi les ministères et secteurs les plus performants, se classant au 5e rang sur 15 en 2025. Concernant la qualité du système d’information destiné au traitement des procédures administratives aux niveaux ministériel et provincial, le ministère de la Défense s’est classé au 2e rang sur 15 en 2025.

Actuellement, le ministère gère 186 procédures administratives, dont 105 sont accessibles en ligne, parmi lesquelles 73 sont entièrement dématérialisées. À ce jour, 262.816 dossiers ont été traités via la plateforme numérique. Les données montrent que le taux de satisfaction des citoyens et des entreprises dépasse régulièrement 95 %, tandis que le taux de traitement des dossiers dans les délais atteint 99 %.

Enfin, le paiement électronique a été opérationnalisé pour 10 procédures payantes, marquant une croissance continue du volume de transactions financières en ligne.- VNA

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#services publics en ligne #numérisation des dossiers administratifs
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