Politique

Approfondissement de la coopération entre le Vietnam et l’Afrique

Le Vietnam et l’Afrique entretiennent des relations profondes, établies dès les années 1920 par le Président Ho Chi Minh et des révolutionnaires africains. Forts de cette solidarité traditionnelle, les deux parties ont toujours été côte à côte dans les grandes étapes de leur histoire, depuis les luttes pour l’indépendance jusqu’au processus actuel de développement national.

Célébration du 63e anniversaire de la Journée de l’Afrique à Hanoï. Photo: VNA
Célébration du 63e anniversaire de la Journée de l’Afrique à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Groupe des ambassadeurs africains au Vietnam a organisé solennellement, dans la soirée du 22 mai à Hanoï, une cérémonie marquant le 63e anniversaire de la Journée de l’Afrique (25 mai 1963 - 25 mai 2026).

Prenant la parole lors de l’événement, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Anh Tuan, a adressé ses chaleureuses félicitations aux gouvernements et aux peuples des pays africains.

Évoquant les liens historiques entre les deux parties, il a souligné que le Vietnam et l’Afrique entretiennent des relations profondes, établies dès les années 1920 par le Président Ho Chi Minh et des révolutionnaires africains. Forts de cette solidarité traditionnelle, les deux parties ont toujours été côte à côte dans les grandes étapes de leur histoire, depuis les luttes pour l’indépendance jusqu’au processus actuel de développement national.

Selon le vice-ministre, l’année 2025 a marqué des avancées importantes, avec notamment les premières visites en Afrique du président du Vietnam, du président de l’Assemblée nationale vietnamienne et du Premier ministre vietnamien. Sur le plan économique, les échanges commerciaux ont progressé de 27 % par rapport à 2024, tandis qu’un nombre croissant de grandes entreprises vietnamiennes manifestent leur intérêt pour des investissements durables sur le continent africain.

Le Anh Tuan a réaffirmé la volonté du Vietnam d’approfondir sa coopération avec l’Afrique aux niveaux bilatéral, multilatéral et interrégional, tout en contribuant concrètement à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Fort de quarante années de réformes, le Vietnam est prêt à élargir sa coopération avec les pays africains dans des domaines tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire, les sciences et technologies, les télécommunications ou encore la transformation numérique.

Le vice-ministre a également affirmé que le Vietnam continuera de jouer un rôle de passerelle entre l’Asie, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique.

Au nom des pays africains, l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, également chef du Groupe des ambassadeurs africains, a rappelé que la Journée de l’Afrique commémore la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963 et célèbre l’esprit de solidarité du continent.

Selon l’ambassadeur, l’Union africaine a proclamé l’année 2026 « Assurer la disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 », afin de répondre aux défis liés au changement climatique et à la santé publique.

Jamale Chouaibi a également mis en avant les efforts d’intégration économique du continent à travers la Zone de libre-échange continentale africaine, considérée comme une avancée majeure susceptible de porter l’économie africaine à 29.000 milliards de dollars d’ici 2050.

L’ambassadeur marocain a salué les relations entre l’Afrique et le Vietnam, qu’il a qualifiées de fondées sur le respect mutuel et porteuses d’importantes perspectives de coopération. Selon lui, les succès du Vietnam dans la réduction de la pauvreté, le développement industriel et la modernisation agricole constituent des expériences précieuses pour les pays africains.

Dans le cadre de cette célébration, huit missions diplomatiques africaines à Hanoï - représentant notamment l’Algérie, l’Angola, l’Égypte, la Libye, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria et l’Afrique du Sud - ont proposé un espace culturel mettant à l’honneur la diversité du continent africain à travers sa gastronomie, ses boissons traditionnelles et sa musique. -VNA

#Afrique
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Le Vietnam met en avant son attractivité auprès des investisseurs européens

Le Vietnam attache une grande importance au rôle stratégique de l’UE, troisième économie mondiale et acteur majeur dans les domaines du développement durable, de la transition verte, de l’économie circulaire, de la transformation numérique et de la transition énergétique équitable, ainsi que dans la promotion du libre-échange.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, reçoit David Zapolsky, vice-président senior et directeur des affaires mondiales et juridiques d’Amazon. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam encourage Amazon à renforcer ses investissements au Vietnam

To Lam a réaffirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires les plus importants et a exprimé le souhait de voir la coopération bilatérale se développer à la hauteur du partenariat stratégique global entre les deux pays. Dans cette dynamique, l’économie, le commerce et l’investissement demeurent des piliers majeurs, tandis que la coopération scientifique et technologique constitue un nouvel axe.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères

Le Vietnam réaffirme son amitié traditionnelle avec Cuba

« Le Vietnam est profondément préoccupé par la mesure judiciaire du Département de la Justice des États-Unis consistant à émettre un acte d’accusation pénale contre l’ancien Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et ancien président du Conseil des ministres de la République de Cuba, Raúl Castro ».

L'ancienne vice-présidente Nguyen Thi Binh décorée de l’Ordre de l’Étoile du Mérite de l’État de Palestine. Photo : VNA

L'ancienne vice-présidente Nguyen Thi Binh décorée de l’Ordre de l’Étoile du Mérite de l’État de Palestine

L’ambassade de Palestine au Vietnam, en coordination avec les autorités vietnamiennes, a remis l’Ordre de l’Étoile du Mérite de l’État de Palestine à l’ancienne vice-présidente de la République Nguyen Thi Binh en reconnaissance de ses contributions à la paix, à la justice, aux droits de l’homme et à la solidarité avec le peuple palestinien.

Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense (droite) et le ministre russe de la Défense, Andrey Belousov. Photo: VNA

Hanoï et Moscou consolident leur partenariat stratégique dans le domaine de la défense

Saluant le développement heureux de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral qui lie leurs deux nations, le général Phan Van Giang a souligné que les accords importants conclus par les hauts dirigeants des deux parties avaient créé une forte impulsion pour promouvoir et approfondir davantage la coopération dans tous les domaines, dont la défense demeure l'un des piliers fondamentaux.

La vice-Premier ministre Pham Thi Thanh Tra à la cérémonie commémorative à Nghe An. Photo: VNA

​Nghe An: Inhumation des restes de 80 soldats et experts vietnamiens tombés au Laos

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial, Phung Thanh Vinh, a déclaré que le sacrifice des martyrs symbolisait l'héroïsme révolutionnaire et la solidarité indéfectible entre les peuples vietnamien et laotien. Il a souligné que le Parti, l'État, le peuple et les forces armées vietnamiennes se souviendront à jamais de l'immense contribution de ces soldats tombés pour la cause révolutionnaire et leur rendront hommage.

Le Comité spécial de la capitale Vientiane et le Comité spécial de la province de Ha Tinh procèdent à la remise du procès-verbal de transfert des restes des martyrs. Photo : VNA

Hommage aux soldats volontaires vietnamiens tombés au Laos

Dans l’après-midi du 21 mai au commandement militaire de la capitale Vientiane du Laos, une cérémonie de commémoration, de remise et de rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos a solennellement lieu.

L'ambassadrice de Thaïlande en Grèce, Pham Thi Thu Huong, prend la parole lors de la cérémonie commémorant le 136e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai 1890 – 2026) dans le pays européen le 19 mai 2026. Photo : VNA)

L'Oncle Hô, source d’inspiration pour les communistes grecs

l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890-19 mai 2026), l’ambassade du Vietnam en Grèce a organisé le 19 mai une cérémonie commémorative en présence de représentants du Parti communiste grec, de l’ambassade de Cuba en Grèce, d’amis internationaux.

Lors de la cérémonie de bienvenue (Photo : VNA)

Rapatriement de 28 restes de soldats depuis le Laos durant la saison sèche 2025-2026

Durant la saison sèche 2025-2026, les équipes 584 et 589 du département politique du commandement militaire provincial de Quang Tri ont inspecté des sites, recueilli des informations et récupéré 28 ensembles de restes de soldats tombés au combat dans les provinces laotiennes de Savannakhet et de Khammouane, apportant un soutien mesurable à la campagne de 500 jours du gouvernement pour accélérer la mission.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, lors de la réunion. Photo : VNA

Le président de l'AN appelle à accélérer la transformation numérique du travail législatif

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a demandé de renforcer l’application de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique dans les activités législatives, de supervision et de révision des textes juridiques afin d’améliorer la qualité des politiques publiques et de détecter rapidement les incohérences du système juridique.

Le chef de la délégation vietnamienne, le général Nguyen Tan Cuong, chef d’état-major général de l’Armée et vice-ministre de la Défense, assiste à la 23e Réunion des chefs des forces de défense de l’ASEAN. Photo: VNA

ASEAN : les chefs des forces de défense réaffirment leur engagement pour l’avenir régional

Le chef de la délégation vietnamienne, le général Nguyen Tan Cuong, chef d’état-major général de l’Armée et vice-ministre de la Défense, a salué le thème de la réunion - « Navigating Our Future, Together » (Ensemble, préparons notre avenir), estimant qu’il reflétait la volonté des pays de l’ASEAN de renforcer leur solidarité et de construire une communauté prospère, capable de faire face efficacement aux défis actuels et futurs.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s'exprime lors de la séance de travail avec la permanence du Conseil des affaires ethniques, à Hanoi, le 21 mai. Photo: VNA

Le législateur suprême assigne des tâches au Conseil des affaires ethniques

Concernant les tâches clés pour 2026 et pour l’ensemble de la législature, le président de l’Assemblée nationale a demandé au Conseil des affaires ethniques poursuivre ses efforts d’innovation en matière législative, d’améliorer la qualité de la vérification des projets de loi, d’ordonnances et de résolutions, en particulier ceux à fort impat sur les zones de minorités ethniques et montagneuses.