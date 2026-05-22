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Le dirigeant To Lam encourage Amazon à renforcer ses investissements au Vietnam

To Lam a réaffirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires les plus importants et a exprimé le souhait de voir la coopération bilatérale se développer à la hauteur du partenariat stratégique global entre les deux pays. Dans cette dynamique, l’économie, le commerce et l’investissement demeurent des piliers majeurs, tandis que la coopération scientifique et technologique constitue un nouvel axe.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, reçoit David Zapolsky, vice-président senior et directeur des affaires mondiales et juridiques d’Amazon. Photo: VNA
Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, reçoit David Zapolsky, vice-président senior et directeur des affaires mondiales et juridiques d’Amazon. Photo: VNA
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Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, reçoit David Zapolsky, vice-président senior et directeur des affaires mondiales et juridiques d’Amazon. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a reçu dans l’après-midi du 22 mai à Hanoï David Zapolsky, vice-président senior et directeur des affaires mondiales et juridiques d’Amazon.

Le dirigeant vietnamien a salué la visite du responsable du groupe américain et félicité Amazon pour ses récents résultats au Vietnam, estimant qu’ils contribuaient activement au développement socio-économique du pays ainsi qu’au renforcement des relations bilatérales.

To Lam a réaffirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires les plus importants et a exprimé le souhait de voir la coopération bilatérale se développer à la hauteur du partenariat stratégique global entre les deux pays. Dans cette dynamique, l’économie, le commerce et l’investissement demeurent des piliers majeurs, tandis que la coopération scientifique et technologique constitue un nouvel axe.

Le dirigeant vietnamien a souligné que le Vietnam poursuivait la modernisation de son cadre juridique afin de le rendre plus transparent et plus favorable aux activités des entreprises de haute technologie, tout en renforçant la protection des droits de propriété intellectuelle. L’objectif est d’accélérer la transition vers un modèle de croissance fondé sur la science et la technologie.

Le chef de l’État a également réaffirmé la volonté du Vietnam d’offrir les conditions les plus favorables aux grands groupes technologiques américains, dans un esprit d’intérêts harmonieux et de bénéfices partagés pour les entreprises et les populations des deux pays.

Il a invité Amazon à continuer à devenir un partenaire important du Vietnam dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, apportant des contributions substantielles dans les infrastructures de données, l’intelligence artificielle et la formation de ressources humaines qualifiées.

De son côté, David Zapolsky a estimé que le Vietnam disposait d’un fort potentiel pour devenir un pôle technologique régional, saluant les marges de manœuvre de coopération en particulier dans les domaines du cloud computing, de l’intelligence artificielle et du big data.

Le responsable d’Amazon a également remercié les autorités vietnamiennes pour leur soutien constant à son groupe au cours de la dernière décennie et a réaffirmé l’engagement à long terme à accompagner le Vietnam dans le développement de ses infrastructures numériques et de ses ressources humaines afin de soutenir la croissance socio-économique du pays. -VNA

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