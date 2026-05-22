Le Vietnam réaffirme son amitié traditionnelle avec Cuba

Hanoï (VNA) – Le 22 mai, répondant aux questions de correspondants sur la réaction du Vietnam aux accusations du Département de la Justice des États-Unis contre le général d’armée Raúl Castro, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré : « Le Vietnam est profondément préoccupé par la mesure judiciaire du Département de la Justice des États-Unis consistant à émettre un acte d’accusation pénale contre l’ancien Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et ancien président du Conseil des ministres de la République de Cuba, Raúl Castro ».



« Le Vietnam appelle à un dialogue constructif sur la base du respect du droit international, de la Charte des Nations unies, du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États », a-t-elle ajouté.



« Une fois de plus, le Vietnam réaffirme fermement sa solidarité et son amitié traditionnelle avec le peuple frère cubain, et appelle à la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies demandant la levée du blocus et de l’embargo unilatéraux contre Cuba », a-t-elle affirmé. -VNA

