La vice-présidente de l’AN Nguyên Thi Thanh à la cérémonie d’inhumation des restes de martyrs à Huê

Huê (VNA) - Une cérémonie d’hommage et d’inhumation des restes de huit soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au combat au Laos a eu lieu le 22 mai au Cimetière des martyrs de la ville de Huê (Centre).

​Devant l’autel dédié aux héros morts pour la Patrie, Nguyên Thi Thanh, membre du Comité central du Parti et vice-présidente de l’Assemblée nationale, accompagnée du général de corps d’armée Lê Quang Minh, directeur adjoint du Département général de politique de l’Armée populaire du Vietnam, du général de division Hà Tho Binh, commandant de la Région militaire 4, ainsi que de responsables locaux et de représentants des forces armées, a déposé des fleurs et brûlé des bâtonnets d’encens en hommage aux martyrs. Elle a exprimé la gratitude éternelle de la nation envers ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté du pays, ainsi que pour l’accomplissement de missions internationales.

Lors de la cérémonie. Photo : VNA

Exprimant son profond respect, le vice-président du Comité populaire municipal de Huê, Nguyên Van Manh, a souligné que les autorités, l’armée et la population locale resteraient à jamais reconnaissants des sacrifices héroïques des martyrs pour la pérennité de la Patrie. Il a affirmé que ces héros continueraient de vivre dans l’œuvre révolutionnaire du Parti et dans le cœur de chaque Vietnamien.



Selon lui, la recherche et le rapatriement des restes de martyrs tombés au Laos constituent une mission sacrée et un acte de haute valeur morale. Il a qualifié cette tâche de "commandement du cœur", représentant à la fois un sentiment profond et une responsabilité majeure envers ceux qui se sont sacrifiés pour la révolution des deux nations, le Vietnam et le Laos, tout en répondant aux attentes des familles et des camarades des défunts.



Nguyên Van Manh a précisé que la ville continuerait de diriger les forces compétentes pour intensifier les opérations de recherche et de rapatriement, tout en procédant à des prélèvements ADN sur les dépouilles non identifiées afin de déterminer leur identité.

Durant la saison sèche 2025-2026, l’Équipe 192 du Commandement militaire de la ville de Huê, en coordination étroite avec les autorités lao, poursuivra les opérations de localisation, d’exhumation et de rapatriement de ces restes de martyrs vers leur terre natale.-VNA