Sun PhuQuoc Airways inaugure une liaison directe entre Phu Quoc et Hong Kong (Chine)

Hong Kong (VNA) – La compagnie Sun PhuQuoc Airways (SPA) a officiellement inauguré, le 22 mai, une liaison aérienne directe entre Hong Kong (Chine) et l’« île aux perles » vietnamienne de Phu Quoc.



Dans un premier temps, la ligne sera exploitée à raison de cinq vols par semaine, avant une augmentation progressive des fréquences afin de renforcer la coopération touristique entre les deux parties.



SPA avait auparavant organisé un séminaire consacré au potentiel et aux opportunités de coopération dans les secteurs de l’aviation et du tourisme entre les deux destinations.



La Vinh Nam, représentant de SPA, a indiqué que la création de la compagnie constituait la « pièce manquante » de l’écosystème touristique de Phu Quoc, contribuant ainsi à rapprocher cette destination emblématique du Vietnam des voyageurs internationaux, et inversement.



Outre le marché domestique, l’Asie du Nord-Est, y compris Hong Kong (Chine), représente un marché important pour les compagnies aériennes vietnamiennes en général et pour SPA en particulier. L’ouverture de cette liaison directe devrait ainsi renforcer la connectivité et favoriser les échanges culturels et touristiques entre les deux parties.



Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Justin Liu, représentant de SPA à Hong Kong (Chine), a souligné que cette nouvelle ligne contribuerait à attirer davantage de touristes, d’hommes d’affaires et d’investisseurs de Hong Kong, de Shenzhen ainsi que des localités voisines de la Grande Baie Guangdong–Hong Kong–Macao (GBA) vers le Vietnam, aussi bien pour le tourisme que pour les opportunités de coopération et d’investissement.



Selon lui, les voyageurs et les milieux d’affaires de la GBA connaissent déjà bien le Vietnam, mais l’absence de liaisons directes de qualité limitait jusqu’à présent l’efficacité des échanges. Le lancement de la ligne Phu Quoc – Hong Kong par SPA devrait donc ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les années à venir.



Dans l’immédiat, SPA exploitera cette liaison à raison de cinq vols hebdomadaires, avant de porter progressivement la fréquence à sept puis potentiellement quatorze vols par semaine. -VNA

