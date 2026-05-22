Économie

Vietnam, une nouvelle dynamique d’attractivité pour les capitaux étrangers

Malgré les défis mondiaux et l’impact des catastrophes naturelles en 2025, l’économie vietnamienne a fait preuve d’une forte résilience, enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025. Dans ce contexte, plusieurs tendances spécifiques continuent également de stimuler les investissements étrangers au Vietnam, faisant du pays une destination attractive pour les entreprises du monde entier

Malgré les défis mondiaux et l’impact des catastrophes naturelles en 2025, l’économie vietnamienne a fait preuve d’une forte résilience, enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025. Photo. VNA
Malgré les défis mondiaux et l’impact des catastrophes naturelles en 2025, l’économie vietnamienne a fait preuve d’une forte résilience, enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025. Photo. VNA

Hanoï (VNA) – Le site américain spécialisé dans la logistique morethanshipping.com estime, dans une récente analyse, que le Vietnam mène discrètement des réformes et s’impose progressivement comme une destination attractive pour les investisseurs sur la période 2026-2035.

Selon l’article, situé le long d’importantes routes maritimes régionales, notamment l’axe Est-Ouest reliant les échanges commerciaux entre les Amériques, le Moyen-Orient, l’Inde et l’Europe, ainsi que l’axe Nord-Sud reliant la Chine et les pays d’Asie du Sud-Est, le Vietnam est considéré comme une porte d’entrée pour le commerce international d’import-export. Le pays dispose d’environ 3.200 kilomètres de côtes et de 114 ports maritimes (en janvier 2022), dont plusieurs ports en eau profonde répartis le long du littoral.

Malgré les défis mondiaux et l’impact des catastrophes naturelles en 2025, l’économie vietnamienne a fait preuve d’une forte résilience, enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025, ce qui a renforcé davantage l’optimisme des économistes quant aux perspectives du pays.

Dans ce contexte, plusieurs tendances spécifiques continuent également de stimuler les investissements étrangers au Vietnam, faisant du pays une destination attractive pour les entreprises du monde entier souhaitant diversifier leur présence en Asie, accéder aux marchés vietnamien et sud-asiatique, compléter leurs activités en Chine, ainsi que tirer parti des accords de libre-échange avantageux, des atouts manufacturiers et des opportunités de marché.

Un récent facteur moteur réside dans l’évolution des relations commerciales entre les États-Unis et le Vietnam. De nombreuses entreprises se tournent vers le Vietnam en profitant des accords commerciaux préférentiels conclus entre le Vietnam et les États-Unis, tels que l’Accord commercial bilatéral et les engagements relevant du Système généralisé de préférences (SGP) américain.

Le Vietnam entre dans une phase charnière de son développement, poursuivant des objectifs de croissance ambitieux tout en restructurant son économie. Le gouvernement privilégie une croissance à forte valeur ajoutée à travers des politiques visant à améliorer la productivité, stimuler l’innovation et accélérer la montée en gamme industrielle.

Pour le Vietnam, l’année 2026 revêt une importance particulière puisqu’elle marque le début de la phase finale de la Stratégie décennale de développement socio-économique 2021-2030. Cette année devrait donner un nouvel élan aux efforts visant à atteindre les objectifs nationaux de croissance, avec un accent mis sur une croissance de qualité, la transformation numérique et le développement durable.

Dans le cadre du nouveau dispositif de planification nationale, le Vietnam donne la priorité au développement des industries stratégiques et de haute technologie, notamment l’électronique, les technologies numériques, l’industrie automobile, le ferroviaire et la construction navale. Le pays entend également renforcer progressivement ses capacités dans des secteurs de nouvelle génération tels que les semi-conducteurs, la robotique, l’automatisation et l’intelligence artificielle. D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de devenir le deuxième plus grand marché du commerce électronique en Asie du Sud-Est, consolidant ainsi sa transition vers une économie fondée sur la connaissance et l’innovation.

Parmi les raisons qui font du Vietnam une destination d’investissement notable pour la période 2026-2035 : stabilité politique : gouvernement relativement stable, doté d’une vision économique claire, d’un cadre réglementaire équilibré, de faibles barrières à l’investissement et de politiques d’incitation attractives par rapport à des marchés comparables ; solides moteurs de croissance : le Vietnam s’est fixé des objectifs ambitieux pour soutenir sa croissance jusqu’en 2030, avec une progression annuelle moyenne du PIB supérieure à 8 %, puis d’au moins 10 % par an entre 2026 et 2030, ainsi qu’un revenu par habitant d’environ 8.500 dollars d’ici 2030 et près de 38.000 dollars à l’horizon 2050. Le pays dispose également d’une importante main-d’œuvre jeune de près de 60 millions de travailleurs, augmentant d’environ un million de personnes par an. -VNA

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