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Plan directeur de la capitale Hanoï avec vision à 100 ans

Le plan directeur de la capitale Hanoï avec vision à 100 ans vise un développement urbain fondé sur un modèle "intelligent, vert, multipolaire et multicentrique", s’appuyant sur l’intelligence artificielle (IA), le développement axé sur les transports en commun et un réseau de métro d’environ 1 153 km comme moteurs stratégiques de croissance.

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#Plan directeur de la capitale #intelligence artificielle #développement urbain
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Il a affirmé que prendre soin des travailleurs ne consiste pas uniquement à leur apporter un soutien matériel lors des fêtes ou du Têt, mais surtout à garantir des emplois stables, de meilleurs revenus, un environnement de travail plus sûr, des logements décents, des écoles plus accessibles, des services de santé plus proches et une vie culturelle et spirituelle plus riche. Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées, à la hauteur de leurs contributions importantes aux entreprises, à la ville et au pays.

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