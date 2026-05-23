Plan directeur de la capitale Hanoï avec vision à 100 ans

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Accélération de la mise en œuvre de la stratégie sur les affaires ethniques jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045
La Directive n° 19/CT-TTg concernant l’accélération de la mise en œuvre de la Stratégie sur les affaires ethniques jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045 vient d'être signée.
Hanoï valide et ajuste les orientations d'investissement de six projets clés
Six projets majeurs et importants ont été approuvés ou ont fait l’objet d’un ajustement de leur politique d’investissement par le Conseil populaire de Hanoï lors d’une session thématique.
Indice de réforme administrative : Hai Phong en tête du classement national
Dix-neuf des 34 villes et provinces du pays affichent un indice de réforme administrative supérieur à la moyenne nationale. Les 34 localités enregistrent toutes un indice supérieur à 80 %.
Organisation des examens de santé périodiques ou des dépistages gratuits pour tous les habitants
Le Premier ministre vient de publier la directive n° 17/CT-TTg du 6 mai 2026 relative à l'organisation de bilans de santé ou de dépistages périodiques gratuits pour la population.
Le total des investissements vietnamiens à l’étranger atteint 713,9 millions d’USD en quatre mois
Le total des investissements vietnamiens à l’étranger, incluant les nouveaux projets et les ajustements de capitaux, a atteint 713,9 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026.
4 premiers mois de 2026 : le total des IDE enregistrés au Vietnam atteint 18,24 milliards d’USD
Le total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam - incluant nouveaux projets, ajustements de capital, apports en capital social et achats d’actions - a atteint 18,24 milliards de dollars, en hausse de 32 % sur un an.
Quatre premiers mois de 2026: le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 8,8 millions
Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en avril 2026, le pays a accueilli 2,03 millions de visiteurs internationaux. Ce chiffre porte le total des touristes étrangers pour les quatre premiers mois de l'année à 8,8 millions, soit une augmentation de 14,6% en glissement annuel, permettant d'atteindre 35% de l'objectif de 25 millions d'arrivées pour 2026.
Économie nationale en croissance soutenue, niveau de vie en constante amélioration
Cinquante et un ans après la libération du Sud et la réunification du pays (30 avril 1975 - 30 avril 2026), le Vietnam a accompli de nombreux progrès socio-économiques remarquables. Son PIB n'a cessé de croître, atteignant plus de 514 milliards de dollars en 2025, plaçant le pays parmi les 32 premières économies mondiales et au 4e rang de l’ASEAN.
Le commerce extérieur du Vietnam augmente de 24,2% sur quatre mois
Au cours des quatre premiers mois de l’année, le commerce extérieur du Vietnam a atteint environ 344,17 milliards de dollars, soit une augmentation de 24,2 % en glissement annuel.
Mise en chantier de l'aéroport de Phan Thiet, province de Lam Dong
Le 27 avril 2026, le Comité populaire de la province de Lam Dong, en collaboration avec Sun Group, a procédé à la pose de la première pierre du projet d'aéroport de Phan Thiet – section aviation civile. Ce projet, réalisé selon les normes aéroportuaires 4E, vise une capacité de 2 millions de passagers par an d'ici 2030 et représente un investissement total de près de 3 900 milliards de dôngs. Sa mise en service est prévue pour 2027.
Résolution n°80-NQ/TW sur le développement culturel du Vietnam
Le 7 janvier 2026, au nom du Bureau politique, le secrétaire général Tô Lâm a signé et promulgué la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne.
Le Vietnam parmi les 52 meilleures destinations mondiales de 2026, selon le New York Times
Le quotidien américain New York Times a classé, en janvier 2026, le Vietnam parmi les 52 destinations incontournables de l'année.
Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées!
Le 27 avril 2026, à l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026) ainsi que de la Journée internationale des travailleurs (1er mai), le secrétaire général du Parti et président To Lam s’est rendu à Ho Chi Minh-Ville pour rencontrer et échanger avec les ouvriers et travailleurs.
Il a affirmé que prendre soin des travailleurs ne consiste pas uniquement à leur apporter un soutien matériel lors des fêtes ou du Têt, mais surtout à garantir des emplois stables, de meilleurs revenus, un environnement de travail plus sûr, des logements décents, des écoles plus accessibles, des services de santé plus proches et une vie culturelle et spirituelle plus riche. Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées, à la hauteur de leurs contributions importantes aux entreprises, à la ville et au pays.
Campagne historique Hô Chi Minh - apogée de la guerre révolutionnaire du Vietnam
La campagne Hô Chi Minh qui dura du 26 au 30 avril 1975, est l'apogée de la guerre révolutionnaire du Vietnam, marquant un jalon d'or dans l'histoire de la nation. La victoire de la campagne Hô Chi Minh est la victoire la plus grandiose et totale, mettant fin avec succès à la résistance de 21 ans contre l'armée américaine pour l’indépendance nationale.
Le total des investissements vietnamiens à l’étranger atteint 619,9 millions de dollars au premier trimestre
Au cours du premier trimestre 2026, les investissements vietnamiens à l’étranger ont totalisé 619,9 millions de dollars, soit 2,6 fois plus qu’à la même période de l’an dernier.
Fête des temples des rois Hùng, convergence du patriotisme et de la force nationale
La Fête de commémoration des rois Hùng est une fête importante du peuple vietnamien. Le culte des rois Hùng est non seulement imprégnée de l'identité culturelle de la communauté vietnamienne, mais aussi constitue un patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Hanoi, 25e dans le classement 2026 des 50 meilleures villes
Classée 25e parmi les 50 meilleures villes du monde en 2026 par Time Out, Hanoï confirme son attractivité croissante grâce à l’alliance réussie entre patrimoine historique, dynamisme urbain et richesse culturelle, s’imposant comme une destination de plus en plus prisée sur la scène touristique internationale.
20 types de bases de données nationales
La décision n° 11/2026/QD-TTg du 28 mars 2026 du Premier ministre promulgue la liste des bases de données nationales. Celle-ci comprend 20 types de bases de données nationales.
Construire et développer une culture vietnamienne avancée, imprégnée de l'identité nationale, en harmonie avec les valeurs culturelles, familiales et humaines du Vietnam
La Conclusion n°18-KL/TW du 2e Plénum du Comité Central du Parti (14e mandat), datée du 2 avril 2026, appelle à construire et développer une culture vietnamienne avancée, imprégnée de l'identité nationale, en harmonie avec les valeurs culturelles, familiales et humaines du Vietnam.
Modernisation du système éducatif : qualité renforcée, talents attirés
La Conclusion n°18-KL/TW du 2e Plénum du Comité Central du Parti (14e mandat), datée du 2 avril 2026, appelle à moderniser le système éducatif national, à améliorer la qualité de la formation, à attirer et valoriser les talents.