Le Vietnam salué pour sa présidence de la 11e Conférence d’examen du TNP malgré l’absence de document final

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New York (VNA) - La 11ᵉ Conférence d’examen (RevCon 11) du traité de non-prolifération nucléaire (TNP) s’est terminée après quatre semaine de travail au siège de l’ONU à New York, avec l’adoption des conclusions, des recommandations et du rapport de la RevCon 11, ainsi que les détails techniques pour le prochain cycle d’examen.

Étaient présents à la séance de clôture la secrétaire générale adjointe et haute-représentante pour les affaires de désarmement de l’ONU, Izumi Nakamitsu, de nombreux délégués des 191 États membres du TNP et des représentants de nombreuses organisations internationales concernées.

Bien qu’aucun consensus n’ait été atteint sur le document final, principalement en raison de divergences profondes et irréconciliables entre certains États membres, la RevCon 11 a reconnu l’esprit de dialogue franc, ainsi que les efforts déployés pour maintenir la vitalité et le rôle du TNP pour la paix et la sécurité internationales.

Le président de la conférence, l’ambassadeur Dô Hung Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné en clôture que malgré l’absence d’un accord sur le travail sur le fond, tous les États parties continuent de partager l’objectif d’un monde sans armes nucléaires, d’œuvrer pour le dialogue dans un monde instable, fragmenté et marqué par le manque de confiance.

Il a hautement apprécié l’esprit de flexibilité et de compromis dont ont fait preuve les délégations tout au long du processus de négociation, affirmant que le TNP demeure la pierre angulaire du régime mondial de désarmement et de non-prolifération nucléaires.

Le président de la conférence a également souligné la responsabilité des États parties dans le maintien et la consolidation du TNP afin de garantir que le TNP reste pertinent face au contexte sécuritaire international en pleine évolution.

Lors des discussions de la séance de clôture, des représentants de nombreux pays et groupes, dont l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Mouvement des non-alignés et l’Union européenne (UE), ont exprimé leurs regrets que la conférence n’était pas en mesure d’adopter un document final après trois cycles consécutifs, tout en réaffirmant que le TNP demeure une «pierre angulaire» de la structure de sécurité internationale.

Vue d’ensemble de la séance de clôture de la 11ᵉ Conférence d’examen du traité de non-prolifération nucléaire. Photo : VNA

Les délégations ont reconnu que le Vietnam avait parfaitement rempli son rôle de président de la RevCon 11, saluant les efforts déployés par le président pour diriger la conférence et négocier le document dans le sens d’une transparence accrue et d’une amélioration du processus afin d’accroître l’efficacité et s’adapter à la nouvelle situation.

Après près d’un mois de travail intense, à travers des dizaines de séances de consultation formelles et informelles et de nombreux événements parallèles, la RevCon 11 s’est conclue par un message appelant les États parties à continuer de maintenir leur engagement et de coopérer activement en vue du prochain cycle d’examen en 2031, avec l’objectif commun d’un monde sans armes nucléaires.

Dans son message suite à la conférence, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exprimé sa déception face à l’incapacité de la RevCon 11 à parvenir à un consensus sur un résultat concret et à saisir cette occasion cruciale de rendre notre monde plus sûr.

Tout en saluant l’engagement sincère et constructif des États parties, il a regretté que la RevCon 11 n’ait pas atteint ses objectifs, notamment face aux défis pressants qui menacent la sécurité internationale.

Le contexte international actuel, marqué par de profondes tensions et un risque accru lié aux armes nucléaires, exige une action urgente. Le secrétaire général a appellé tous les États parties à exploiter pleinement toutes les voies de dialogue, de diplomatie et de négociation disponibles afin de réduire les tensions, de diminuer les risques nucléaires et, à terme, d’éliminer la menace nucléaire.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la séance de clôture, la secrétaire générale adjointe et haute-représentante pour les affaires de désarmement de l’ONU, Izumi Nakamitsu, a estimé que même si la RevCon 11 n’avait pas abouti à un consensus sur un document final, les capacités et les efforts du président de la RevCon 11 avaient insufflé une nouvelle vitalité au processus de négociation, créant une dynamique permettant aux États parties de dialoguer et de coopérer dans un contexte géopolitique international de plus en plus fragmenté.

Le TNP, entré en vigueur en 1970 et signé par la quasi-totalité des États, vise à empêcher la prolifération, à favoriser un désarmement complet et à promouvoir la coopération pour l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. – VNA

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