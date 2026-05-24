Culture-Sports

Près de 900 athlètes aux Championnats d’Asie de lutte 2026 à Da Nang

Pendant plus de deux semaines, Da Nang devient la capitale asiatique de la lutte en accueillant les Championnats d’Asie de lutte 2026. Réunissant près de 900 athlètes venus de 25 pays et territoires, cette compétition continentale confirme les ambitions du Vietnam sur la scène sportive internationale et le rôle grandissant de Da Nang comme destination des grands événements sportifs en Asie.

Les athlètes s'affrontent après la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA
Les athlètes s'affrontent après la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les Championnats d’Asie de lutte 2026 se sont ouverts dans la soirée du 23 mai dans la ville de Da Nang, au Centre du Vietnam.

​L’événement est organisé par le Département municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec la Fédération vietnamienne de lutte et plusieurs organismes partenaires.

​La compétition se déroule du 23 mai au 9 juin au Palais des sports Tien Son ainsi que dans le parc balnéaire de My Khe. Elle réunit près de 900 athlètes issus de 25 pays et territoires d’Asie, qui s’affrontent dans quatre disciplines : la lutte libre, la lutte gréco-romaine, la lutte féminine et la lutte de plage dans les catégories d’âge des moins de 17 ans (U17).

​L’équipe vietnamienne est engagée dans les catégories masculines et féminines U23 et U17, avec l’ambition de réaliser ses meilleures performances. Les épreuves U23 comprennent la lutte gréco-romaine masculine dans les catégories de 55 à 130 kg, la lutte libre masculine de 57 à 125 kg ainsi que la lutte libre féminine de 50 à 76 kg. Chez les U17, les catégories vont de 45 à 80 kg pour les garçons et de 40 à 73 kg pour les filles.

​Selon les organisateurs, cette édition marque une nouvelle étape pour la lutte vietnamienne. Un an après la médaille d’or historique remportée par le lutteur Pham Huynh Minh Hieu à Vung Tau en 2025, le Vietnam accueille à nouveau un événement continental majeur avec les Championnats d’Asie de lutte de plage U17.

​Le tournoi se distingue également par une série de compétitions organisées durant 18 jours consécutifs sous l’égide de United World Wrestling (UWW), comprenant notamment les catégories U23 et U17, ainsi que des épreuves de lutte de plage, de grappling, de pankration et de MMA amateur. Il s’agit de la plus importante série d’événements de l’UWW jamais organisée en Asie.

​Lors de la cérémonie d’ouverture, Tao Viet Hai, directeur adjoint du Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Da Nang, a souligné que l’organisation régulière de compétitions continentales et mondiales confirmait les capacités du Vietnam à accueillir des événements sportifs internationaux, tout en illustrant le dynamisme du sport de haut niveau et l’ouverture internationale croissante de la ville. -VNA

#Championnats d’Asie de lutte 2026 #Da Nang
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Intégration internationale

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