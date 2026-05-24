Économie

Bac Ninh intensifie ses liens économiques avec les entreprises allemandes

Dans le cadre du renforcement des relations économiques bilatérales, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, a reçu à Berlin une délégation de la province de Bac Ninh, afin d’examiner les perspectives de coopération et de promouvoir les échanges entre entreprises vietnamiennes et allemandes.

Les deux parties échangent leurs points de vue sur la situation de la coopération en matière d'investissement et les relations d'affaires entre Bac Ninh et ses partenaires allemands. Photo : VNA
Les deux parties échangent leurs points de vue sur la situation de la coopération en matière d'investissement et les relations d'affaires entre Bac Ninh et ses partenaires allemands. Photo : VNA

Berlin (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, a reçu le 23 mai à l’ambassade du Vietnam à Berlin une délégation de la province de Bac Ninh, conduite par Tran Huy Phuong, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti. Les deux parties ont échangé sur les perspectives de coopération économique et les opportunités de mise en relation entre les entreprises de Bac Ninh et les partenaires allemands.

Lors de la rencontre, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, a salué les résultats socio-économiques remarquables obtenus par Bac Ninh ces dernières années. Les représentants diplomatiques vietnamiens ont également partagé des informations sur la situation économique, politique et sociale de l’Allemagne, ainsi que sur les perspectives et défis de la coopération bilatérale.

Plusieurs axes de collaboration ont été évoqués, notamment dans les domaines de l’investissement, de la diplomatie culturelle, de l’agriculture, des sciences et technologies ainsi que du développement des ressources humaines.

Troisième économie mondiale, l’Allemagne demeure depuis plusieurs années le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe, avec un volume d’échanges bilatéraux avoisinant les 14 milliards de dollars. Toutefois, les investissements directs allemands au Vietnam s’élèvent actuellement à un peu plus de 3 milliards de dollars, laissant encore entrevoir un important potentiel de coopération.

Selon Nguyen Dac Thanh, les entreprises allemandes, en particulier les PME, manifestent un intérêt croissant pour le Vietnam, considéré comme une destination attractive pour l’expansion de leurs chaînes de production. Cette évolution représente une opportunité favorable pour Bac Ninh d’attirer de nouveaux investissements allemands.

Prenant la parole, Tran Huy Phuong a remercié l’ambassade pour son soutien et présenté les avancées économiques de Bac Ninh, aujourd’hui considérée comme l’un des pôles économiques les plus dynamiques du pays. La province se classe actuellement au cinquième rang national en termes de taille économique et ambitionne de devenir une ville administrée directement par le pouvoir central.

Concernant les relations avec l’Allemagne, Bac Ninh entretient une coopération avec l’arrondissement de Marzahn-Hellersdorf sur la base d’un protocole d’amitié signé en 2024. La province accueille actuellement quatre projets d’investissement allemands. Par ailleurs, Bac Ninh collabore avec l’ambassade d’Allemagne au Vietnam pour mettre en œuvre le programme « Bus de l’entrepreneuriat », destiné à accompagner et former les jeunes souhaitant étudier et travailler en Allemagne. En 2025, plus de 100 personnes ont bénéficié de ce programme, dispensé notamment au Collège industriel de Bac Ninh.

Tran Huy Phuong a souhaité que l’ambassade du Vietnam en Allemagne poursuive son appui afin de mettre la province en relation avec des entreprises allemandes intéressées par les hautes technologies, l’exportation de produits agricoles, la valorisation du patrimoine culturel et le développement touristique. Il a également sollicité un soutien pour renforcer les liens avec les scientifiques, intellectuels et entrepreneurs vietnamiens résidant en Allemagne, en particulier ceux originaires de Bac Ninh, afin de mobiliser les ressources de la diaspora au service du développement local.

Nguyen Dac Thanh a affirmé que l’ambassade du Vietnam en Allemagne continuera ainsi d’accompagner Bac Ninh afin de transformer les initiatives de coopération en projets concrets contribuant au développement socio-économique de la province dans les années à venir. -VNA

#Bac Ninh #relations économiques #Allemagne
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