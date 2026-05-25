L’encens noir de Van Quan à Hung Yen, entre tradition artisanale et identité culturelle

Le 15 mai 1941, à Pac Bo (Cao Bang), sous la direction du Président Hô Chi Minh et la supervision directe de l’organisation de la Jeunesse, l’Équipe des enfants de la Résistance — ancêtre de l’Équipe des jeunes pionniers de Hô Chi Minh — a été officiellement fondée.

Après 85 ans de construction et de développement, l’Équipe des jeunes pionniers de Hô Chi Minh n’est pas seulement un foyer commun pour des millions de membres, mais aussi un environnement éducatif et formateur, qui cultive les idéaux révolutionnaires, contribue à la formation de la personnalité et nourrit les rêves des jeunes générations du pays.