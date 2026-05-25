L’encens noir de Van Quan à Hung Yen, entre tradition artisanale et identité culturelle

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Sur les plateformes DK1, la vie des soldats au rythme des vagues
Au cœur de l’immensité maritime, les plateformes DK1 émergent telles des maisons suspendues au-dessus des flots. Dans cet environnement isolé, rythmé toute l’année par le vent et le grondement des vagues, les soldats mènent une vie sobre, disciplinée et résiliente. Dans ce décor où l’horizon se confond avec la mer, la solidarité entre soldats devient essentielle. Elle nourrit une vie collective faite de simplicité, de rigueur et d’endurance, où chaque geste du quotidien s’inscrit dans une mission plus vaste : préserver la présence du pays au large.
La noria, un ingénieux système d’irrigation ancestral au cœur des montagnes de Nghê An
Bien plus qu’un simple système d’irrigation, les norias hydrauliques incarnent un héritage culturel emblématique de l’ethnie thaï dans la vallée de Binh Chuân, province de Nghê An. Témoins du savoir-faire ancestral des communautés montagnardes, ces roues à eau en bambou rythment depuis des générations la vie agricole locale, tout en reflétant l’harmonie étroite entre l’homme et la nature.
Ly Son : L'effervescence matinale au port de pêche d'An Vinh
Dès l'aube, le port de pêche d'An Vinh, dans la zone spéciale de Ly Son, province de Quang Ngai, s’anime dans une effervescence fébrile. Après une longue nuit passée en haute mer, les flottilles de pêche regagnent progressivement le rivage, chargées de poissons et de fruits de mer. Sur les quais, le va-et-vient incessant des marins, des mareyeurs et des acheteurs transforme le port en un véritable carrefour d’échanges, rythmé par les cris des vendeurs, le déchargement des paniers et l’activité intense du marché aux produits de la mer.
Le drapeau national flotte au cœur du ciel et de la mer de la Patrie
L’image du drapeau national vietnamien flottant au cœur du ciel et de la mer de la Patrie suscite la fierté nationale et affirme la souveraineté sacrée du pays sur ses îles et ses espaces maritimes. Le drapeau rouge à l'étoile jaune devient un symbole de foi, de volonté et d'amour pour la Patrie.
Da Nang : au rythme des vagues, le dur mais fier quotidien des pêcheurs
Les pêcheurs des villages côtiers de Da Nang vivent principalement de la pêche artisanale de proximité, au rythme de sorties quotidiennes en mer. Au retour des embarcations, les plages s’animent d’une effervescence singulière lors du débarquement des produits de la mer destinés aux mareyeurs. En pleine saison, l’abondance des ressources halieutiques garantit aux pêcheurs des revenus appréciables, renforçant leur attachement à ce métier traditionnel transmis de génération en génération.
L'Oncle Hô - un amour immense
Porteur d’un immense amour pour son peuple, le président Hô Chi Minh a consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale du Vietnam, ainsi qu’à la lutte commune des peuples opprimés.
À Ba Duong Noi, les cerfs-volants dansent au rythme des traditions
Derrière les cerfs-volants qui s’élèvent dans le ciel à Ô Diên se cache un savoir-faire minutieux, préservé et transmis par les artisans du village de Ba Duong Noi, dans la commune de Dan Phuong, en banlieue de Hanoï.
Garder la saveur du sel sous le soleil et le vent du Centre
Sous le soleil brûlant et le vent ardent venu du Laos, les sauniers perpétuent chaque jour leur métier avec patience et persévérance. Bien au-delà d’un simple moyen de subsistance, ils préservent un savoir-faire traditionnel et une mémoire culturelle aujourd’hui menacée de s’effacer.
Du cocon à l’étoffe précieuse : le parcours du fil de soie tussah
Sur la terre de Hung Yen, le fil de soie tussah trace son parcours depuis les mûraies verdoyantes de la commune de Vu Tien jusqu’aux métiers à tisser en bois de la commune de Le Loi. Au cœur de la vie moderne, ce savoir-faire artisanal, resté confidentiel, continue d’être soigneusement préservé par les artisans, qui tissent patiemment les valeurs traditionnelles au fil du temps.
85e anniversaire de la fondation de l’Équipe des jeunes pionniers de Hô Chi Minh (15 mai 1941) : « Notre Équipe grandit avec le pays »
Le 15 mai 1941, à Pac Bo (Cao Bang), sous la direction du Président Hô Chi Minh et la supervision directe de l’organisation de la Jeunesse, l’Équipe des enfants de la Résistance — ancêtre de l’Équipe des jeunes pionniers de Hô Chi Minh — a été officiellement fondée.
Après 85 ans de construction et de développement, l’Équipe des jeunes pionniers de Hô Chi Minh n’est pas seulement un foyer commun pour des millions de membres, mais aussi un environnement éducatif et formateur, qui cultive les idéaux révolutionnaires, contribue à la formation de la personnalité et nourrit les rêves des jeunes générations du pays.
Blancs et parfumés : les caféiers en fleurs à Son La
Fin avril et début mai, la province de Son La, dans le Nord, se couvre de la blancheur éclatante des fleurs de caféier. Sur les versants montagneux, les grappes florales s’épanouissent en nuées immaculées, illuminant les vallées et dessinant un paysage à la fois idyllique et enchanteur.
"Renaissance" de l'écosystème des zones humides au parc national de Tram Chim à Dong Thap
De nombreuses mesures sont mises en oeuvre dans le parc national de Tram Chim afin de restaurer durablement l’écosystème de ses zones humides, favorisant ainsi le retour de milliers d’oiseaux dans ces habitats naturels.
Tay Ninh : Préserver le rythme de l'artisanat traditionnel de l'estuaire de Nhut Tao
Dans l’estuaire de Nhut Tao, dans le district de Tan Tru (ancienne province de Long An), les habitants, attachés à leur terre et à leurs traditions, cultivent chaque jour les champs de carex et font encore tourner les anciens moulins à riz. Ici perdure, au fil des gestes quotidiens, toute l’âme authentique de la vie rurale d’autrefois.
Les oiseaux sauvages de retour au lac de l'Épée restituée : Un havre de paix au cœur de la capitale
Des centaines d’oiseaux sauvages se sont rassemblés de façon inattendue au lac Hoàn Kiêm (Épée Restituée) pour y chasser et même nicher. Au milieu de fleurs aux couleurs changeantes, ces oiseaux intrépides planent avec agilité et plongent pour capturer des poissons, sous les regards émerveillés des habitants et des touristes. Ce spectacle naturel rare offre une scène saisissante en plein cœur de la capitale.
Hanoï érige la culture en pilier de son développement
Après la promulgation par le Bureau politique de la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, la capitale Hanoï s’emploie progressivement à concrétiser les objectifs et orientations qui y sont définis.
Au-delà des déclarations d’intention ou des actions de façade, l’ambition de faire de la culture un pilier du développement est désormais traduite en mesures concrètes, mises en œuvre de manière plus efficace et appelées à produire un large rayonnement.
L’atmosphère poétique des paysages ruraux à Can Tho
Comme chaque année au passage du printemps à l'été, les zones rurales de Can Tho se drapent d’une beauté rare et poétique. Une brume épaisse enveloppe les paysages, se mêlant aux premières lueurs rosées de l’aube pour composer un décor à la fois mystique, doux et profondément apaisant. Entre reflets diffus sur les canaux et silence matinal des campagnes du delta, l’atmosphère semble suspendue, offrant un spectacle naturel d’une grande délicatesse.
Les derniers gardiens de l'art des estampes populaires du village de Sinh à Hue
Ancré depuis plus de quatre siècles dans la vie spirituelle des habitants de l’ancienne cité impériale, l’art des estampes populaires du village de Sinh (quartier de Duong No, ville de Hue) a longtemps été au bord de l’extinction. Aujourd’hui relancé, ce savoir-faire ancestral ne survit pourtant encore qu’à travers les gestes d’une poignée d’artisans, posant avec acuité la question de la préservation d’un patrimoine populaire intimement lié aux croyances et à l’identité culturelle locale.
La victoire historique de Diên Biên Phu (7 mai 1954) : une épopée héroïque à la résonance éternelle
La victoire de Diên Biên Phu demeure un jalon étincelant de la lutte anticoloniale pour l’indépendance et la liberté au XXe siècle. Véritable pivot stratégique, cette bataille a cristallisé la force vive de la nation et l'esprit de son temps dans les pages héroïques de la défense de la patrie. Cette épopée impérissable continue, aujourd'hui encore, d'exhorter les générations futures à perpétuer ces traditions glorieuses au service de la construction et de la protection du pays.
Dak Lak : L’engagement infatigable des "gardiens de géants" au cœur de la jungle
Sous la chaleur accablante de la forêt de Buon Don, les cornacs du Centre pour la conservation des éléphants, le sauvetage des animaux et la gestion des forêts de la province de Dak Lak sillonnent la jungle pour assurer l'approvisionnement en eau, la nourriture et le suivi sanitaire de leurs éléphants. De l’aube au crépuscule, ils guettent le moindre signe de fatigue ou de maladie, ajustent les rations en fonction des saisons et conduisent les animaux vers les points d’eau.
A la découverte d'une spectaculaire cascade de 300 mètres de haut à Quang Ngai
Nichée au cœur d’une forêt primaire de la commune de Son Tay Ha, dans la province de Quang Ngai qu centre du Vietnam, la cascade Lua, d’une hauteur d’environ 300 mètres, se déploie en plusieurs niveaux rocheux, offrant un paysage spectaculaire.