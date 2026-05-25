Le Vietnam et la Chine ouvrent une nouvelle ligne logistique ferroviaire transfrontalière

Pékin (VNA) - Le Vietnam et la Chine viennent de mettre en exploitation une nouvelle ligne logistique transfrontalière, contribuant à améliorer l’efficacité de la connectivité des transports et à stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays.



Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin, le Groupe des chemins de fer de Nanning a indiqué que, dans l’après-midi du 23 mai, un train de conteneurs transportant 170 tonnes d’hydroxyde de calcium a quitté la gare de Guigang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi. Le convoi est passé par le port ferroviaire international de Nanning pour une opération de transit avant d’être acheminé vers la gare de Yen Vien, au Vietnam. Il s’agit d’une nouvelle ligne logistique transfrontalière ouverte après la mise en service de l’itinéraire « Liuzhou – Nanning – Vietnam ».



Un représentant du Centre logistique ferroviaire de Zhanjiang, relevant des chemins de fer de Nanning, a indiqué que l’organisation du transport par trains intermodaux permet une plus grande flexibilité et une meilleure capacité d’adaptation. Ce mode de transport favorise également l’interconnexion entre plusieurs régions et itinéraires, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises et élargissant le marché du transport entre la Chine et le Vietnam.



L’ajout de cette nouvelle ligne de transport devrait créer un corridor logistique supplémentaire, stable et efficace, pour les activités commerciales entre le Guangxi et le Vietnam, tout en renforçant les connexions au sein des chaînes d’approvisionnement régionales.



Dans les temps à venir, les chemins de fer de Nanning continueront d’améliorer la qualité des trains intermodaux reliant le Vietnam et la Chine, de promouvoir le développement des modèles de transport multimodal et de renforcer les connexions commerciales régionales. - VNA

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