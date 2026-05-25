Économie

Le Vietnam et la Chine ouvrent une nouvelle ligne logistique ferroviaire transfrontalière

Le Vietnam et la Chine ont mis en service une nouvelle ligne logistique ferroviaire transfrontalière reliant le Guangxi au Vietnam, afin de renforcer la connectivité des transports, fluidifier les échanges commerciaux et consolider les chaînes d’approvisionnement régionales.

Les marchandises sont regroupées au port ferroviaire international de Nanning, dans la province du Guangxi, avant d'être transbordées vers le Vietnam par des trains intermodaux Vietnam-Chine. Photo : VNA
Les marchandises sont regroupées au port ferroviaire international de Nanning, dans la province du Guangxi, avant d'être transbordées vers le Vietnam par des trains intermodaux Vietnam-Chine. Photo : VNA

Pékin (VNA) - Le Vietnam et la Chine viennent de mettre en exploitation une nouvelle ligne logistique transfrontalière, contribuant à améliorer l’efficacité de la connectivité des transports et à stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin, le Groupe des chemins de fer de Nanning a indiqué que, dans l’après-midi du 23 mai, un train de conteneurs transportant 170 tonnes d’hydroxyde de calcium a quitté la gare de Guigang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi. Le convoi est passé par le port ferroviaire international de Nanning pour une opération de transit avant d’être acheminé vers la gare de Yen Vien, au Vietnam. Il s’agit d’une nouvelle ligne logistique transfrontalière ouverte après la mise en service de l’itinéraire « Liuzhou – Nanning – Vietnam ».

Un représentant du Centre logistique ferroviaire de Zhanjiang, relevant des chemins de fer de Nanning, a indiqué que l’organisation du transport par trains intermodaux permet une plus grande flexibilité et une meilleure capacité d’adaptation. Ce mode de transport favorise également l’interconnexion entre plusieurs régions et itinéraires, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises et élargissant le marché du transport entre la Chine et le Vietnam.

L’ajout de cette nouvelle ligne de transport devrait créer un corridor logistique supplémentaire, stable et efficace, pour les activités commerciales entre le Guangxi et le Vietnam, tout en renforçant les connexions au sein des chaînes d’approvisionnement régionales.

Dans les temps à venir, les chemins de fer de Nanning continueront d’améliorer la qualité des trains intermodaux reliant le Vietnam et la Chine, de promouvoir le développement des modèles de transport multimodal et de renforcer les connexions commerciales régionales. - VNA

source
#logistique ferroviaire #transport transfrontalier #Guangxi #commerce bilatéral #chaîne d’approvisionnement #Vietnam-Chine
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Des clients découvrent les produits d'entreprises vietnamiennes lors du salon Home InStyle. Photo : VNA

Les produits verts vietnamiens gagnent du terrain à Hong Kong (Chine)

Les produits vietnamiens respectueux de l’environnement rencontrent un vif succès lors des salons Home InStyle et Fashion InStyle, organisés du 27 au 30 avril au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong, confirmant la montée en puissance du Vietnam dans les secteurs de l’artisanat et de la mode durable.

Voir plus

L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, au « Forum des intellectuels et de l’innovation vietnamienne à Singapour ». Photo: VNA

La communauté intellectuelle vietnamienne à Singapour mobilisée pour l’innovation et la technologie

À travers le « Forum des intellectuels et de l’innovation vietnamienne à Singapour », organisé le 23 mai par le Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour et l’ambassade du Vietnam, les experts et chercheurs vietnamiens installés dans la cité-État ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération scientifique et technologique au service du développement national et de l’innovation au Vietnam.

Thai Binh Seed Group applique les sciences et les technologies à la recherche et à la production de nombreuses variétés végétales à haut rendement et de grande qualité. Photo: VNA

La science et la technologie au service d’une nouvelle dynamique de croissance

Face à l’impératif de relancer la croissance, plusieurs provinces vietnamiennes misent sur la science, l’innovation et la transformation numérique. En application de la Résolution 57, Quang Ninh, Khanh Hoa, Hanoi et d’autres localités renforcent investissements, coopération public‑privé‑recherche et infrastructures de données pour restructurer l’économie, accroître la productivité et dégager de nouveaux marges de croissance.

Les deux parties échangent leurs points de vue sur la situation de la coopération en matière d'investissement et les relations d'affaires entre Bac Ninh et ses partenaires allemands. Photo : VNA

Bac Ninh intensifie ses liens économiques avec les entreprises allemandes

Dans le cadre du renforcement des relations économiques bilatérales, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, a reçu à Berlin une délégation de la province de Bac Ninh, afin d’examiner les perspectives de coopération et de promouvoir les échanges entre entreprises vietnamiennes et allemandes.

Photo d'illustration: baochinhphu.vn

Une inflation maîtrisée, gage d’une croissance à deux chiffres pour le Vietnam

Concilier une forte croissance économique et la maîtrise de l’inflation demeure un défi majeur dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales et de pressions croissantes sur la gestion de l’inflation. Les prévisions laissent entrevoir des pressions inflationnistes plus fortes en 2026 qu’en 2025, même si des chocs majeurs sont peu probables.

Tran Huu Linh, directeur de l'Agence pour la surveillance et le développement du marché intérieur, et deux personnalités lors de livestream "Vitalité des produits vietnamiens". Photo: qdnd.vn

Le Vietnam mise sur le digital pour promouvoir ses produits du terroir

Autrefois menée à travers des campagnes de sensibilisation, foires et réseaux de distribution traditionnels, la campagne nationale "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens" bénéficie aujourd’hui de l’essor du numérique pour rapprocher les produits vietnamiens des consommateurs, tout en renforçant leur valeur et leur compétitivité sur le marché.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Le Vietnam met en avant son attractivité auprès des investisseurs européens

Le Vietnam attache une grande importance au rôle stratégique de l’UE, troisième économie mondiale et acteur majeur dans les domaines du développement durable, de la transition verte, de l’économie circulaire, de la transformation numérique et de la transition énergétique équitable, ainsi que dans la promotion du libre-échange.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, reçoit David Zapolsky, vice-président senior et directeur des affaires mondiales et juridiques d’Amazon. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam encourage Amazon à renforcer ses investissements au Vietnam

To Lam a réaffirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires les plus importants et a exprimé le souhait de voir la coopération bilatérale se développer à la hauteur du partenariat stratégique global entre les deux pays. Dans cette dynamique, l’économie, le commerce et l’investissement demeurent des piliers majeurs, tandis que la coopération scientifique et technologique constitue un nouvel axe.

Malgré les défis mondiaux et l’impact des catastrophes naturelles en 2025, l’économie vietnamienne a fait preuve d’une forte résilience, enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025. Photo. VNA

Vietnam, une nouvelle dynamique d’attractivité pour les capitaux étrangers

Malgré les défis mondiaux et l’impact des catastrophes naturelles en 2025, l’économie vietnamienne a fait preuve d’une forte résilience, enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025. Dans ce contexte, plusieurs tendances spécifiques continuent également de stimuler les investissements étrangers au Vietnam, faisant du pays une destination attractive pour les entreprises du monde entier

Chaîne de production de modules de caméras et de composants électroniques destinés à l’exportation à l’usine de la société MCNEX VINA (à 100 % de capitaux sud-coréens), située dans la zone industrielle de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo : VNA

Vietnam : des zones industrielles vertes attractives pour les investissements

Le Vietnam accélère la transition de ses zones industrielles vers des modèles verts, intelligents et éco-responsables afin d’améliorer la qualité des investissements directs étrangers (IDE), de renforcer la compétitivité nationale et de répondre aux nouvelles exigences des chaînes d’approvisionnement mondiales en matière de développement durable et de transition énergétique.

Le Vietnam Agriculture Reputation Index (VARI) vise à établir un référentiel transparent et scientifique de confiance pour les entreprises et entrepreneurs agricoles, facilitant l’accès au crédit, aux investisseurs et aux financements verts. Photo: VNA

Le Vietnam lance un indice de réputation pour renforcer la finance agricole durable

Présenté à Hanoi lors du forum « Débloquer les capitaux pour l’agriculture », le Vietnam Agriculture Reputation Index (VARI) vise à établir un référentiel transparent et scientifique de confiance pour les entreprises et entrepreneurs agricoles, facilitant l’accès au crédit, aux investisseurs et aux financements verts.

Des embarcations de pêche opérant en mer de Cà Mau. Photo : VNA.

INN : Cà Mau renforce la gestion des navires pour lever le « carton jaune » de la CE

Dans le cadre des efforts visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Cà Mau déploie des mesures de gestion renforcées des navires de pêche et accélère la mise en place du système électronique de traçabilité des produits de la mer, avec pour objectif de contribuer à la levée de l’avertissement « carton jaune » de la Commission européenne.