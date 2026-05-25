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Échanges culturels Vietnam-Thaïlande à travers la peinture

À l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, des artistes des deux pays se sont réunis à Bangkok dans le cadre d’un programme d’échanges en beaux-arts organisé par l’ambassade du Vietnam, illustrant le rôle de la peinture comme vecteur de rapprochement culturel et de coopération bilatérale.

Le programme d’échanges en beaux-arts Vietnam - Thaïlande réunit des peintres des deux pays afin de renforcer l’amitié et la diplomatie culturelle bilatérale. Photo: VNA
Le programme d’échanges en beaux-arts Vietnam - Thaïlande réunit des peintres des deux pays afin de renforcer l’amitié et la diplomatie culturelle bilatérale. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, l’ambassade du Vietnam en Thaïlande a organisé, le 24 mai, un programme d’échanges en beaux-arts réunissant des peintres des deux pays afin de renforcer l’amitié et la diplomatie culturelle bilatérale.​

Cet événement a permis aux artistes vietnamiens et thaïlandais de promouvoir l’image de leur pays à travers la peinture, tout en échangeant sur leurs approches esthétiques et techniques de création. Il a également mis en lumière les similitudes culturelles et les spécificités de chaque nation, tout en ouvrant des perspectives de coopération dans la formation et les échanges artistiques.

Dao Thi Lien Huong, présidente du Comité pour la promotion des beaux-arts vietnamiens et de la diplomatie culturelle, a indiqué que son comité avait envoyé cinq peintres pour participer au programme d’échanges culturels entre artistes vietnamiens et thaïlandais. Onze tableaux réalisés par des peintres vietnamiens de renom ont été présentés à cette occasion. À l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, elle a exprimé l’espoir que ces œuvres contribueront modestement à la décoration de l’ambassade du Vietnam, tout en renforçant les liens entre les artistes et peintres vietnamiens et thaïlandais.

À travers ces 11 tableaux, les artistes vietnamiens ont souhaité mettre en valeur la beauté des patrimoines vietnamiens, dont l’ao dai, la Cité impériale de Thang Long, la pagode Chua Thay et les paysages montagneux de Ha Giang, traduisant ainsi leur fierté envers le patrimoine national. De leur côté, les œuvres présentées par les artistes thaïlandais abordaient des thèmes variés, allant de la figure de la femme forte aux mystères intérieurs, jusqu’aux inquiétudes suscitées par l’invasion des robots.

Dans une atmosphère conviviale et ouverte, les peintres des deux pays ont réalisé ensemble des œuvres représentant les paysages et les habitants du Vietnam et de la Thaïlande.

Mme Dao Thi Lien Huong a exprimé le souhait de voir se multiplier les échanges et expositions conjointes afin de renforcer les liens entre les cultures vietnamienne et thaïlandaise à travers la peinture. -VNA

#Échanges culturels #Vietnam #Thaïlande #peinture
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