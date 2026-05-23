Culture-Sports

Le Vietnam, invité d’honneur au 21e Salon international du livre de Saint-Pétersbourg

Le Vietnam est invité d’honneur du 21e Salon international du livre de Saint-Pétersbourg (en Russie) qui se déroule du 21 au 24 mai. 

Stand de la Maison d'édition Éducation du Vietnam au Salon international du livre de Saint-Pétersbourg. Photo : VNA
Stand de la Maison d'édition Éducation du Vietnam au Salon international du livre de Saint-Pétersbourg. Photo : VNA

Saint-Pétersbourg (VNA) - Pour la première fois, le Vietnam est invité d’honneur du 21e Salon international du livre de Saint-Pétersbourg, en Russie, un événement culturel de grande envergure.

L’événement se déroule du 21 au 24 mai à la célèbre place du Palais qui se transforme en une immense salle de lecture et de conférence en plein air, accueillant plus de 260 expositions thématiques et 280 événements culturels diversifiés.​

Le thème principal du 21e Salon, proclamé par le président Vladimir Poutine, est "l’Année de l’unité des peuples de Russie". L’affiche officielle du salon présente les noms des 190 ethnies vivant en Russie, transcrits en alphabet russe. Le salon marquera également plusieurs anniversaires littéraires importants, notamment le 200e anniversaire de la naissance du célèbre écrivain russe Mikhaïl Saltykov-Chtchedrine et le 135e anniversaire de celle de Mikhaïl Boulgakov.

vnanet-potal-viet-nam-la-khach-moi-danh-du-tai-hoi-cho-sach-quoc-te-st-petersburg-lan-thu-21-8780199.jpg
Table ronde sur « La littérature vietnamienne moderne » dans le cadre du Salon international du livre de Saint-Pétersbourg. Photo : VNA

La délégation vietnamienne est représentée par la Maison d'édition "Giao duc Viêt Nam" (Éducation du Vietnam). Lors de la cérémonie d’ouverture, le président de l’Association des écrivains du Vietnam, Nguyen Quang Thieu, a prononcé un discours aux côtés de Sergey Stepashin, président de l'Association du livre de Russie, et d'Alexander Belsky, président de l'Assemblée législative locale.

Lors de sa visite au stand vietnamien, Vladimir Medinsky, conseiller du président russe, a adressé un message particulier aux jeunes lecteurs en mettant en avant les bienfaits de la lecture.
Saint-Pétersbourg affiche le taux de lecture le plus élevé de Russie. Alexander Belsky a réaffirmé que le livre reste un vecteur de communication irremplaçable, capable de prospérer malgré la concurrence du numérique.

Pour Nguyen Quang Thieu, ce statut d’invité d’honneur témoigne de l’excellence des relations bilatérales et de la haute estime de la Russie pour la culture vietnamienne. Le Vietnam y porte un message de développement vigoureux, soutenu par des politiques culturelles stratégiques du Parti et de l'État pour favoriser la coopération internationale.

Le salon propose cette année un studio ouvert permettant des échanges directs entre auteurs et experts sur la littérature et l'intelligence artificielle (IA).

Le pavillon vietnamien attire un large public. Le rédacteur en chef de la Maison d'édition "Giao duc Viêt Nam", Pham Vinh Thai, a indiqué que la priorité était de promouvoir la culture de la lecture et la modernisation du secteur national de l’édition. Face aux défis technologiques, sa maison d’édition investit fortement dans le numérique et l’intelligence artificielle. Des ouvrages de prestige consacrés au Président Hô Chi Minh et à Fidel Castro y sont également exposés afin de promouvoir la culture vietnamienne.

En outre, la Maison d'édition "Giao duc Viêt Nam" organise un don de livres pour la diaspora en Russie afin de préserver la langue maternelle.

Fondé en 2006, ce salon est l’un des plus importants de Russie, ayant attiré plus de 500 000 participants l'an dernier. -VNA

#Salon international du livre de Saint-Pétersbourg #Saint-Pétersbourg #salon de livres
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

La bibliothèque du lycée Kim Lien. Photo: VNA

Diffuser les valeurs du livre et poser les bases d’une société apprenante

À l’occasion de la Journée du livre et de la culture de la lecture (21 avril), le Vietnam intensifie ses efforts pour promouvoir l’habitude de lire et bâtir une société apprenante. Des initiatives variées, portées par les écoles, les éditeurs et les communautés, contribuent à ancrer durablement la lecture dans la vie quotidienne, malgré des défis persistants face à l’ère numérique.

Voir plus

Un spectacle artistique lors de la cérémonie d’ouverture. Photo : phunuonline.com.vn.

Ouverture du Festival d’échanges culturels Hoi An – Japon 2026

Le festival propose diverses activités culturelles et artistiques : espaces culturels Vietnam–Japon, reconstitution du cortège de la princesse Ngoc Hoa et du marchand japonais Araki Sotaro, expositions, spectacles traditionnels, jeux populaires et échanges communautaires.

Hanoi accueillera un festival international de jazz en septembre prochain, attirant de nombreux groupes vietnamiens et étrangers. Photo : bvhttdl.gov.vn

Le Festival international de jazz fera vibrer l’automne de Hanoi

Placé sous le thème « Jazz Hanoi – Mélodie sans frontières », le ce festival fait partie de la feuille de route de Hanoi dans le cadre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO et reflète l’ambition de la capitale de faire de ce festival une marque culturelle distinctive tout en renforçant sa position sur la scène musicale internationale.

La cérémonie de remise du Prix pour les enfants Dê Mèn aura lieu le 22 mai, à 16h30, au Musée des beaux-arts du Vietnam, 66 rue Nguyên Thai Hoc, à Hanoï. Photo: VNA

Le Prix Dê Mèn contribue à diffuser la vitalité de la littérature et des arts pour enfants

Pour sa septième édition, le Prix pour les enfants Dê Mèn (Le grillon) réaffirme son ouverture en s’affranchissant des frontières traditionnelles de la littérature. La présence de la comédie musicale « Phep mau cua Kurt » (Le miracle de Kurt), de la série animée Wolfoo et d’un écosystème créatif numérique parmi les dix finalistes témoigne de l’engagement croissant du prix envers la création contemporaine et de son expansion au théâtre, au cinéma, à l’animation et aux plateformes numériques.

Affiche de l’exposition. Photo: ecoleartuccle.be

Art et émotions : le Vietnam à l’honneur en Belgique

À Bruxelles, 33 artistes belges présentent une exposition collective inspirée par leur voyage au Vietnam, mêlant peintures, photos et installations pour rendre hommage à la richesse culturelle du pays tout en alertant sur les effets de la montée des eaux.

439 équipes d’Asie inscrites à l’Asian Hackathon for Green Future 2026. Photo: Université VinUni

439 équipes d’Asie inscrites à l’Asian Hackathon for Green Future 2026

L’Asian Hackathon for Green Future 2026 enregistre 439 équipes inscrites, réunissant 1 439 candidats de 22 pays et territoires. L’événement, axé sur des solutions technologiques pour un avenir durable, place le Vietnam en tête des inscriptions et met en lumière l’engagement interdisciplinaire des jeunes innovateurs asiatiques.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, s'exprime au séminaire. Photo: VNA

Le patrimoine vietnamien à l’honneur au cœur de Washington

Le séminaire constitue une étape concrète vers la création d’un partenariat durable entre les institutions culturelles vietnamiennes et le Musée national d’art asiatique de la Smithsonian Institution (NMAA), notamment dans les domaines de la recherche, de la formation et de l’organisation de futures expositions.