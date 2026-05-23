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Ouverture du 22e Festival d’échange culturel Hoi An - Japon

Le 22e Festival d’échange culturel Hoi An - Japon qui propose diverses activités culturelles a débuté le 22 mai sur la place maritime de Tam Thanh, située dans le quartier de Quang Phu, à Da Nang (au Centre).

La 22e édition du Festival d’échange culturel Hoi An - Japon a débuté dans la soirée du 22 mai, sur la place maritime de Tam Thanh, située dans le quartier de Quang Phu, à Da Nang. Photo : dantri.com.vn
La 22e édition du Festival d’échange culturel Hoi An - Japon a débuté dans la soirée du 22 mai, sur la place maritime de Tam Thanh, située dans le quartier de Quang Phu, à Da Nang. Photo : dantri.com.vn

Da Nang (VNA) – La cérémonie d’ouverture de la 22e édition du Festival d’échange culturel Hoi An - Japon s’est tenue dans la soirée du 22 mai, sur la place maritime de Tam Thanh, située dans le quartier de Quang Phu, à Da Nang.

Cet événement culturel annuel constitue non seulement une rencontre entre mémoire et modernité, illustrant la continuité des liens historiques entre les peuples vietnamien et japonais, mais aussi une occasion de mettre à l’honneur les valeurs culturelles, humanistes et l’esprit d’amitié patiemment cultivés au fil des générations.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyen Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Da Nang, a souligné que Hoi An, terre patrimoniale riche en traditions, fut un port de commerce international prospère aux XVIe et XVIIe siècles. À cette époque, des navires marchands venus du monde entier y accostaient, tandis que l’empreinte japonaise s’y inscrivait durablement.

Il y a plus de quatre siècles, des marchands japonais arrivèrent à Hoi An, portés par le désir d’échanges commerciaux et culturels. Ils apportèrent avec eux leurs croyances, leurs arts et leurs traditions, donnant naissance à des liens historiques emblématiques, notamment l’union entre la princesse Ngoc Hoa et le marchand japonais Araki Sotaro. Les vestiges du quartier japonais et l’image intemporelle du Pont-Pagode japonais demeurent aujourd’hui des symboles précieux de l’interaction culturelle et de l’amitié sincère entre les deux peuples.

​ Selon la responsable, la restauration de cet ouvrage emblématique, achevée il y a deux ans avec le concours étroit d'experts japonais, ainsi que l’existence de "l’Espace d’échange culturel Vietnam - Japon" au cœur de la vieille ville, témoignent du respect de l’histoire et de la préservation intacte des liens entre les deux nations.

Pour cette 22e édition, l’événement s’affirme comme un véritable pont permettant de partager les valeurs traditionnelles tout en bâtissant ensemble l’avenir. Le programme de 2026 propose une multitude d’activités riches et originales, avec une combinaison harmonieuse entre valeurs traditionnelles et souffle contemporain. Avec le concours d'artistes et d'artisans des deux pays, les festivités incluent la reconstitution du cortège nuptial de la princesse Ngoc Hoa et du marchand Araki Sotaro, des expositions de livres et de photographies sur l'histoire des échanges culturels, ainsi que des démonstrations d'arts traditionnels et de jeux populaires.

Ces activités promettent d'offrir aux visiteurs une expérience immersive, riche en émotions et en identités culturelles des deux peuples.

À cette occasion, Ito Naoki, ambassadeur du Japon au Vietnam, a rappelé que son pays accompagne la conservation de la vieille ville de Hoi An depuis les années 1990. Pour le projet de rénovation du Pont-Pagode, symbole de l'amitié bilatérale, des experts de l’Université pour femmes Showa, de l’Université Toyo, de l’Agence japonaise pour les affaires culturelles et de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont apporté leur soutien technique dès 2022. Le projet a été finalisé et inauguré en août 2024.

Le diplomate a également indiqué que cette 22e édition du Festival proposait diverses activités culturelles telles que des cours de japonais, des ateliers de calligraphie, des concours de cosplay ainsi que des expositions de photographies et de céramiques. - VNA

#Hoi An - Japon #Festival d’échange culturel Hoi An - Japon
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