Éditos

📝Édito : Préserver la vérité historique face aux contenus culturels trompeurs

Clarifier la frontière entre création artistique authentique et falsification historique est nécessaire afin de préserver les valeurs sacrées construites au fil des générations.

Eexposition d’arts plastiques « Les jours historiques ». Photo: VNA
Eexposition d’arts plastiques « Les jours historiques ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’histoire d’un peuple n’est pas simplement une suite de pages refermées, mais un lien permanent entre le passé, le présent et l’avenir. Elle constitue le fondement spirituel, la source de l’identité et de la force d’une nation. Pourtant, certains contenus déformant le caractère légitime des guerres de résistance et niant les acquis révolutionnaires sont souvent dissimulés sous des notions séduisantes telles que « regard multidimensionnel », « humanisme » ou « création artistique ». Clarifier la frontière entre création artistique authentique et falsification historique est devenu nécessaire afin de préserver les valeurs sacrées construites au fil des générations.

Quand l’art est utilisé comme outil de falsification

Selon le commandant et docteur Tran Huu Huy, chercheur à l’Institut de stratégie et d’histoire de la Défense du Vietnam, le thème de la guerre dans la littérature et les arts vietnamiens est incontournable lorsqu’il s’agit de l’histoire nationale. L’histoire moderne du Vietnam est liée aux luttes pour l’indépendance et la réunification du pays, reflétant le patriotisme, la volonté et l’aspiration à la liberté du peuple vietnamien. L’art authentique doit aider le public, notamment les jeunes générations, à comprendre que la paix d’aujourd’hui a été obtenue au prix d’immenses sacrifices.

Cependant, dans le cadre de la stratégie dite d’« évolution pacifique » visant à saper la révolution vietnamienne, les questions liées à la guerre sur le front culturel et idéologique sont considérées par les forces hostiles comme un « terrain fertile » pour semer le doute. Ces derniers temps, sous couvert de « regard humaniste » ou de « voix multidimensionnelle », certaines productions audiovisuelles réalisées à l’étranger ont tenté d’imposer une prétendue « vérité cachée » sur la guerre de libération nationale du Vietnam.

Ces œuvres mettent souvent l’accent sur la douleur et les pertes afin d’effacer la frontière entre le juste et l’injuste, tout en niant la valeur de la victoire historique. Elles présentent la guerre de résistance comme une tragédie fratricide et conduisent une partie du public, surtout les jeunes, à penser que toute guerre, même une guerre de libération, serait une erreur ou un crime. Selon plusieurs experts, il s’agit d’une forme « d’invasion culturelle » utilisant l’art comme outil pour affaiblir la confiance et les fondements idéologiques de la nation.

Dans le contexte actuel marqué par le développement rapide d’internet et des réseaux sociaux, les films et contenus multimédias exercent une influence directe sur la perception sociale, notamment chez les jeunes. Des films, vidéos et clips diffusés en ligne déforment l’histoire vietnamienne, nient les acquis révolutionnaires et altèrent la nature légitime de la lutte de libération nationale. Sans une solide connaissance historique, une partie du public risque d’être influencée.

« Il ne s’agit pas seulement de cinéma ou d’art, mais aussi de la protection des fondements idéologiques, de l’histoire et de l’identité culturelle nationale dans l’espace numérique », souligne le docteur Vu Duc Tho, chef adjoint du département des sciences sociales (Faculté de culture et de langues étrangères - École de formation des officiers politiques, ministère de la Défense).

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Les musées figurent parmi les destinations privilégiées des visiteurs passionnés par l’histoire du Vietnam et désireux de mieux la découvrir. Photo : VNA


L’art ne peut être séparé de la vérité historique

Pour traiter le thème de la guerre de manière équilibrée dans les œuvres artistiques, le docteur Tran Huu Huy estime que le cinéma et l’art doivent respecter avant tout la vérité historique. La création artistique peut recourir à la fiction, mais elle ne doit ni déformer l’histoire ni nier des valeurs confirmées par les faits et les sacrifices du peuple.

Les artistes doivent également faire preuve d’objectivité, de lucidité et de responsabilité sociale, car l’art ne se contente pas de refléter la réalité : il contribue aussi à orienter les perceptions sociales. Il convient d’éviter deux dérives : idéaliser excessivement la guerre ou, au contraire, l’aborder avec une vision pessimiste et anti-historique.

Le colonel Tran Nam Cuong, chef du bureau de la communication et de la mobilisation relevant du Département de sensibilisation et d’entraînement du Département général de politique de l’Armée populaire du Vietnam, affirme que les œuvres sur l’histoire et les guerres révolutionnaires doivent respecter les faits historiques. Les données doivent s’appuyer sur des documents fiables et des recherches rigoureuses. La fiction artistique ne peut servir de prétexte pour déformer ou salir l’histoire.

Partageant cet avis, le docteur Vu Duc Tho souligne que les œuvres consacrées aux guerres légitimes du peuple vietnamien doivent adopter une approche objective, honnête et humaniste, tout en plaçant les intérêts de la nation au-dessus de tout. Selon lui, l’humanisme ne signifie pas effacer la distinction entre le juste et l’injuste ni nier la vérité historique.

Faire vivre l’histoire dans l’esprit des jeunes

Aujourd’hui, alors que la guerre appartient au passé, les œuvres artistiques doivent non seulement rappeler l’histoire, mais aussi créer un lien entre le passé, le présent et l’avenir. Face à l’expansion des réseaux sociaux, les experts estiment qu’il est essentiel de renforcer la responsabilité des utilisateurs dans le partage et la diffusion de contenus liés à l’histoire nationale.

Les artistes sont également appelés à transmettre des messages clairs aux jeunes générations. Selon Tran Huu Huy, les œuvres historiques doivent utiliser un langage moderne, proche du public et riche en émotions afin d’aider les jeunes à comprendre la valeur de la paix et de l’indépendance nationale.

Ces derniers temps, plusieurs œuvres historiques ont rencontré un accueil positif, notamment certains films d’animation historiques ou le film «Mua do» (Red Rain ou Pluie rouge). Ces productions privilégient une narration accessible et centrée sur l’humain, ce qui leur permet de mieux toucher le jeune public. Selon Vu Duc Tho, il s’agit d’une orientation encourageante pour le cinéma historique vietnamien, capable de concilier valeur artistique, humanisme et respect de l’histoire nationale.

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Une scène du film « Mua do ». Photo : équipe de production


Le message le plus important que les œuvres consacrées à l’histoire doivent aujourd’hui transmettre est d’affirmer la valeur de la paix et de l’indépendance nationale, d’honorer le sacrifice des générations précédentes, de nourrir le patriotisme et le sens des responsabilités citoyennes, tout en encourageant la réconciliation et à se tourner ensemble vers l’avenir.-VNA

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